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Россия вернула 103 военных из украинского плена - РИА Новости Крым, 19.08.2026
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Россия вернула 103 военных из украинского плена
Россия вернула 103 военных из украинского плена - РИА Новости Крым, 19.08.2026
Россия вернула 103 военных из украинского плена
РФ вернула из украинского плена 103 российских бойцов. В ответ украинской стороне переданы 103 пленных боевика ВСУ. Об этом сообщили в среду, 19 августа, в... РИА Новости Крым, 19.08.2026
2026-08-19T12:05
2026-08-19T12:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. РФ вернула из украинского плена 103 российских бойцов. В ответ украинской стороне переданы 103 пленных боевика ВСУ. Об этом сообщили в среду, 19 августа, в Министерстве обороны России.По данным российского военного ведомства, посреднические усилия при организации возвращения домой российских военных оказали ОАЭ. Сейчас освобожденные из плена бойцы российской армии находятся в Белоруссии, с ними работает уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.По информации Минобороны РФ, военные будут доставлены домой после оказания необходимой медицинской и психологической помощи. В России они смогу получить дальнейшее лечение и пройти реабилитацию.Во время обмена Лантратова встретились с уполномоченным ВР Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом – на встрече обменялись списками пропавших без вести, обсудили вопросы документов и договорились о следующей гуманитарной акции по передаче посылок, а также были переданы письма для военнопленных от их родных. Лантратова отметила, что все украинские военные, переданные сегодня, входили в ранее опубликованные списки, что подтверждает готовность России к обменам.Ранее сообщалось, что российская сторона согласовала список из 224 граждан Украины, ранее осужденных по различным статьям на территории РФ, и готова обменять их на россиян из Крыма и республик Донбасса, находящихся в украинском плену с 2014 и 2022 годов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия готова передать Украине еще 273 военных в рамках обмена170 жителей Курской области удалось вернуть из украинского пленаУкраинские боевики предлагают жителям Дружковки сдаваться в плен для обмена
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новости сво, россия, украина, обмен пленными
Россия вернула 103 военных из украинского плена

Россия вернула из украинского плена 103 военных и взамен передала 103 пленных ВСУ

12:05 19.08.2026 (обновлено: 12:41 19.08.2026)
 
© Пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в РФ / Перейти в фотобанкОбмен пленными
Обмен пленными
© Пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. РФ вернула из украинского плена 103 российских бойцов. В ответ украинской стороне переданы 103 пленных боевика ВСУ. Об этом сообщили в среду, 19 августа, в Министерстве обороны России.

"С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 103 российских военнослужащих. Взамен переданы 103 военнопленных ВСУ", – проинформировали в Минобороны РФ.

По данным российского военного ведомства, посреднические усилия при организации возвращения домой российских военных оказали ОАЭ. Сейчас освобожденные из плена бойцы российской армии находятся в Белоруссии, с ними работает уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.
По информации Минобороны РФ, военные будут доставлены домой после оказания необходимой медицинской и психологической помощи. В России они смогу получить дальнейшее лечение и пройти реабилитацию.
Во время обмена Лантратова встретились с уполномоченным ВР Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом – на встрече обменялись списками пропавших без вести, обсудили вопросы документов и договорились о следующей гуманитарной акции по передаче посылок, а также были переданы письма для военнопленных от их родных. Лантратова отметила, что все украинские военные, переданные сегодня, входили в ранее опубликованные списки, что подтверждает готовность России к обменам.
Ранее сообщалось, что российская сторона согласовала список из 224 граждан Украины, ранее осужденных по различным статьям на территории РФ, и готова обменять их на россиян из Крыма и республик Донбасса, находящихся в украинском плену с 2014 и 2022 годов.
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