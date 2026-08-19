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Путин поручил ввести по всей стране электронную оценку соцучреждений - РИА Новости Крым, 19.08.2026
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Путин поручил ввести по всей стране электронную оценку соцучреждений
Путин поручил ввести по всей стране электронную оценку соцучреждений - РИА Новости Крым, 19.08.2026
Путин поручил ввести по всей стране электронную оценку соцучреждений
Электронная оценка социальных учреждений должна быть внедрена по всей России в короткие сроки. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин на заседании... РИА Новости Крым, 19.08.2026
2026-08-19T16:19
2026-08-19T16:19
соцзащита
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Электронная оценка социальных учреждений должна быть внедрена по всей России в короткие сроки. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.Глава государства отметил, что с 2026 года через портал "Госуслуги" граждане могут оценить, насколько хорошо работает та или иная образовательная, медицинская, спортивная или культурная организация.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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соцзащита, владимир путин (политик), россия, общество, новости
Путин поручил ввести по всей стране электронную оценку соцучреждений

Путин поручил в короткие сроки запустить во всех регионах электронную оценку соцучреждений

16:19 19.08.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Электронная оценка социальных учреждений должна быть внедрена по всей России в короткие сроки. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Глава государства отметил, что с 2026 года через портал "Госуслуги" граждане могут оценить, насколько хорошо работает та или иная образовательная, медицинская, спортивная или культурная организация.
"Пока такой сервис действует в 30 регионах. Призываю все субъекты федерации в самые короткие сроки запустить электронную оценку социальных учреждений и синхронизировать ее с развитием цифровых платформ, чтобы граждане могли без особых затруднений, например, с мобильных устройств, пользоваться такой возможностью", - сказал Путин.
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СоцзащитаВладимир Путин (политик)РоссияОбществоНовости
 
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