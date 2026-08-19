https://crimea.ria.ru/20260819/putin-poruchil-prinyat-programmu-vosstanovleniya-skladskikh-moschnostey-1158629379.html

Путин поручил принять программу восстановления складских мощностей

Путин поручил принять программу восстановления складских мощностей - РИА Новости Крым, 19.08.2026

Путин поручил принять программу восстановления складских мощностей

Поврежденные в результате террористических атак логистические и складские мощности требуют восстановления, в том числе с участием государства. Правительство... РИА Новости Крым, 19.08.2026

2026-08-19T15:38

2026-08-19T15:38

2026-08-19T15:40

новости

владимир путин (политик)

россия

экономика

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/0a/1157535737_0:102:1880:1160_1920x0_80_0_0_a6684a3280264c3796a0440faa0cd814.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Поврежденные в результате террористических атак логистические и складские мощности требуют восстановления, в том числе с участием государства. Правительство должно принять соответствующую программу. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.При этом нужно учесть, что восстановление поврежденных объектов необходимо вести на качественно новом технологическом уровне, подчеркнул российский лидер.Путин добавил, что несмотря на недавние террористические атаки, российская торговая инфраструктура действует эффективно и устойчиво.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, владимир путин (политик), россия, экономика