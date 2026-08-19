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Путин поручил принять программу восстановления складских мощностей
Путин поручил принять программу восстановления складских мощностей - РИА Новости Крым, 19.08.2026
Путин поручил принять программу восстановления складских мощностей
Поврежденные в результате террористических атак логистические и складские мощности требуют восстановления, в том числе с участием государства. Правительство... РИА Новости Крым, 19.08.2026
2026-08-19T15:38
2026-08-19T15:38
2026-08-19T15:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Поврежденные в результате террористических атак логистические и складские мощности требуют восстановления, в том числе с участием государства. Правительство должно принять соответствующую программу. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.При этом нужно учесть, что восстановление поврежденных объектов необходимо вести на качественно новом технологическом уровне, подчеркнул российский лидер.Путин добавил, что несмотря на недавние террористические атаки, российская торговая инфраструктура действует эффективно и устойчиво.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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новости, владимир путин (политик), россия, экономика
Путин поручил принять программу восстановления складских мощностей
Путин поручил кабмину принять программу восстановления логистических и складских мощностей
15:38 19.08.2026 (обновлено: 15:40 19.08.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Поврежденные в результате террористических атак логистические и складские мощности требуют восстановления, в том числе с участием государства. Правительство должно принять соответствующую программу. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
"Логистические складские мощности, конечно, требуют восстановления, в том числе при участии государства. В этой связи прошу правительство принять соответствующую программу", – сказал глава государства.
При этом нужно учесть, что восстановление поврежденных объектов необходимо вести на качественно новом технологическом уровне, подчеркнул российский лидер.
Путин добавил, что несмотря на недавние террористические атаки, российская торговая инфраструктура действует эффективно и устойчиво.
"Работа в напряженном режиме, безусловно, проводится. Но все, кто работает в этой сфере, справляются вполне с теми задачами, которые ставит перед нами время", – отметил президент.
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