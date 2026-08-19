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Противовоздушная оборона работает на севере Крыма
Противовоздушная оборона работает на севере Крыма - РИА Новости Крым, 19.08.2026
Противовоздушная оборона работает на севере Крыма
На севере Крыма работают силы противовоздушной обороны – на полуострове объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщает официальный канал оперативного... РИА Новости Крым, 19.08.2026
2026-08-19T22:37
2026-08-19T22:37
2026-08-19T22:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. На севере Крыма работают силы противовоздушной обороны – на полуострове объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования Главного управления МЧС России по Республике Крым.Жителей и гостей полуострова призвали соблюдать меры безопасности и доверять только официальной информации.Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Противовоздушная оборона работает на севере Крыма
ПВО работает на севере Крыма – объявлена беспилотная опасность