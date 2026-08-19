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Профицит зерна: какие меры господдержки нужны Крыму

Профицит зерна: какие меры господдержки нужны Крыму - РИА Новости Крым, 19.08.2026

Профицит зерна: какие меры господдержки нужны Крыму

Новые меры поддержки фермеров разрабатываются в России. Какие именно нужны Крыму, где уборка зерновых близится к завершению, и уже можно наблюдать серьезный... РИА Новости Крым, 19.08.2026

2026-08-19T15:46

2026-08-19T15:46

2026-08-19T15:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Новые меры поддержки фермеров разрабатываются в России. Какие именно нужны Крыму, где уборка зерновых близится к завершению, и уже можно наблюдать серьезный профицит некоторых культур – в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк.По словам министра, Крым в числе первых подал заявки на федеральные субсидии."Потому что мы первые вступили в уборку и поняли, когда она у нас будет уже заканчиваться, нам действительно понадобится помощь. Несколько форм поддержки сейчас были озвучены, но не все. На логистику пытаемся денег выбить и на все остальное. На самом деле выберем те формы, которые нам будут предложены, но удобные для Крыма", – пояснил министр.Денис Кратюк также обозначил, что сейчас необходимо реализовать избыток крымского зерна."Говорить о каких-то больших интервенционных закупках, в моем понимании, смысла нет. То количество зерна, которое мы убрали, при нашем количестве элеваторов, для нас хватит, чтобы сохранить, а избыток надо продать, он просто физически туда не поместится. Очень много зерна", – подтвердил гость студии.Сейчас, по информации спикера, прорабатываются определенные формы поддержки, связанные с пролонгацией кредитов и лизингом. "Предприятиям нужно реально сдвинуть лизинговые платежи. И льготные займы действительно в определенный момент стали бы для нас правильными", – добавил он.В общем, считает Денис Кратюк, Крым находится "на острие" формирования мнения о мерах господдержки в аграрной отрасли страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму проводят апробацию сельскохозяйственных культурРоссия остается главным поставщиком пшеницы на мировые рынкиВ Севастополе молодые аграрии получат 2,5 миллиона рублей господдержки

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, денис кратюк, сельское хозяйство, крым, урожай в крыму, урожай зерновых культур, продовольственная безопасность крыма, новости крыма