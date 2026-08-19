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Профицит зерна: какие меры господдержки нужны Крыму
Профицит зерна: какие меры господдержки нужны Крыму - РИА Новости Крым, 19.08.2026
Профицит зерна: какие меры господдержки нужны Крыму
Новые меры поддержки фермеров разрабатываются в России. Какие именно нужны Крыму, где уборка зерновых близится к завершению, и уже можно наблюдать серьезный... РИА Новости Крым, 19.08.2026
2026-08-19T15:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Новые меры поддержки фермеров разрабатываются в России. Какие именно нужны Крыму, где уборка зерновых близится к завершению, и уже можно наблюдать серьезный профицит некоторых культур – в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк.По словам министра, Крым в числе первых подал заявки на федеральные субсидии."Потому что мы первые вступили в уборку и поняли, когда она у нас будет уже заканчиваться, нам действительно понадобится помощь. Несколько форм поддержки сейчас были озвучены, но не все. На логистику пытаемся денег выбить и на все остальное. На самом деле выберем те формы, которые нам будут предложены, но удобные для Крыма", – пояснил министр.Денис Кратюк также обозначил, что сейчас необходимо реализовать избыток крымского зерна."Говорить о каких-то больших интервенционных закупках, в моем понимании, смысла нет. То количество зерна, которое мы убрали, при нашем количестве элеваторов, для нас хватит, чтобы сохранить, а избыток надо продать, он просто физически туда не поместится. Очень много зерна", – подтвердил гость студии.Сейчас, по информации спикера, прорабатываются определенные формы поддержки, связанные с пролонгацией кредитов и лизингом. "Предприятиям нужно реально сдвинуть лизинговые платежи. И льготные займы действительно в определенный момент стали бы для нас правильными", – добавил он.В общем, считает Денис Кратюк, Крым находится "на острие" формирования мнения о мерах господдержки в аграрной отрасли страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму проводят апробацию сельскохозяйственных культурРоссия остается главным поставщиком пшеницы на мировые рынкиВ Севастополе молодые аграрии получат 2,5 миллиона рублей господдержки
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мнения, денис кратюк, сельское хозяйство, крым, урожай в крыму, урожай зерновых культур, продовольственная безопасность крыма, новости крыма
Профицит зерна: какие меры господдержки нужны Крыму
Для реализации избытка зерна в Крыму нужна эффективная господдержка – минсельхоз РК
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым.
Новые меры поддержки фермеров разрабатываются в России. Какие именно нужны Крыму, где уборка зерновых близится к завершению, и уже можно наблюдать серьезный профицит некоторых культур – в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк.
"Этот год показывает достаточно интересную тенденцию. Стоит обратить внимание на технические культуры, более маржинальные, потому что такое количество зерна, которое мы производим, мы сами не съедаем, нам достаточно много. Очень серьезный профицит", – отметил он.
По словам министра, Крым в числе первых подал заявки на федеральные субсидии.
"Потому что мы первые вступили в уборку и поняли, когда она у нас будет уже заканчиваться, нам действительно понадобится помощь. Несколько форм поддержки сейчас были озвучены, но не все. На логистику пытаемся денег выбить и на все остальное. На самом деле выберем те формы, которые нам будут предложены, но удобные для Крыма", – пояснил министр.
Денис Кратюк также обозначил, что сейчас необходимо реализовать избыток крымского зерна.
"Говорить о каких-то больших интервенционных закупках, в моем понимании, смысла нет. То количество зерна, которое мы убрали, при нашем количестве элеваторов, для нас хватит, чтобы сохранить, а избыток надо продать, он просто физически туда не поместится. Очень много зерна", – подтвердил гость студии.
Сейчас, по информации спикера, прорабатываются определенные формы поддержки, связанные с пролонгацией кредитов и лизингом. "Предприятиям нужно реально сдвинуть лизинговые платежи. И льготные займы действительно в определенный момент стали бы для нас правильными", – добавил он.
В общем, считает Денис Кратюк, Крым находится "на острие" формирования мнения о мерах господдержки в аграрной отрасли страны.
"С нами абсолютно в таком же темпе двигается Южный федеральный округ, потому что они тоже активно заканчивают уборку. Поэтому формы поддержки однозначно будут. Хочется только выбрать именно те, которые будут максимально эффективны. То есть не получить какое-то огромное количество денег для субсидий и потом пытаться убедить аграриев, что это хорошая форма поддержки, а действительно, когда она будет востребована", – подытожил глава ведомства.
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