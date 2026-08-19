Рейтинг@Mail.ru
Профицит зерна: какие меры господдержки нужны Крыму - РИА Новости Крым, 19.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260819/profitsit-zerna-kakie-mery-gospodderzhki-nuzhny-krymu-1158628712.html
Профицит зерна: какие меры господдержки нужны Крыму
Профицит зерна: какие меры господдержки нужны Крыму - РИА Новости Крым, 19.08.2026
Профицит зерна: какие меры господдержки нужны Крыму
Новые меры поддержки фермеров разрабатываются в России. Какие именно нужны Крыму, где уборка зерновых близится к завершению, и уже можно наблюдать серьезный... РИА Новости Крым, 19.08.2026
2026-08-19T15:46
2026-08-19T15:46
мнения
денис кратюк
сельское хозяйство
крым
урожай в крыму
урожай зерновых культур
продовольственная безопасность крыма
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/01/1149116339_0:46:900:552_1920x0_80_0_0_bb38163019126f925d15f84270942d13.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Новые меры поддержки фермеров разрабатываются в России. Какие именно нужны Крыму, где уборка зерновых близится к завершению, и уже можно наблюдать серьезный профицит некоторых культур – в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк.По словам министра, Крым в числе первых подал заявки на федеральные субсидии."Потому что мы первые вступили в уборку и поняли, когда она у нас будет уже заканчиваться, нам действительно понадобится помощь. Несколько форм поддержки сейчас были озвучены, но не все. На логистику пытаемся денег выбить и на все остальное. На самом деле выберем те формы, которые нам будут предложены, но удобные для Крыма", – пояснил министр.Денис Кратюк также обозначил, что сейчас необходимо реализовать избыток крымского зерна."Говорить о каких-то больших интервенционных закупках, в моем понимании, смысла нет. То количество зерна, которое мы убрали, при нашем количестве элеваторов, для нас хватит, чтобы сохранить, а избыток надо продать, он просто физически туда не поместится. Очень много зерна", – подтвердил гость студии.Сейчас, по информации спикера, прорабатываются определенные формы поддержки, связанные с пролонгацией кредитов и лизингом. "Предприятиям нужно реально сдвинуть лизинговые платежи. И льготные займы действительно в определенный момент стали бы для нас правильными", – добавил он.В общем, считает Денис Кратюк, Крым находится "на острие" формирования мнения о мерах господдержки в аграрной отрасли страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму проводят апробацию сельскохозяйственных культурРоссия остается главным поставщиком пшеницы на мировые рынкиВ Севастополе молодые аграрии получат 2,5 миллиона рублей господдержки
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/01/1149116339_52:0:848:597_1920x0_80_0_0_dbe8af441bbbde422749d15cd32f8b50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мнения, денис кратюк, сельское хозяйство, крым, урожай в крыму, урожай зерновых культур, продовольственная безопасность крыма, новости крыма
Профицит зерна: какие меры господдержки нужны Крыму

Для реализации избытка зерна в Крыму нужна эффективная господдержка – минсельхоз РК

15:46 19.08.2026
 
© Администрация Ленинского района Республики КрымУборка урожая
Уборка урожая
© Администрация Ленинского района Республики Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Новые меры поддержки фермеров разрабатываются в России. Какие именно нужны Крыму, где уборка зерновых близится к завершению, и уже можно наблюдать серьезный профицит некоторых культур – в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк.

"Этот год показывает достаточно интересную тенденцию. Стоит обратить внимание на технические культуры, более маржинальные, потому что такое количество зерна, которое мы производим, мы сами не съедаем, нам достаточно много. Очень серьезный профицит", – отметил он.

По словам министра, Крым в числе первых подал заявки на федеральные субсидии.
"Потому что мы первые вступили в уборку и поняли, когда она у нас будет уже заканчиваться, нам действительно понадобится помощь. Несколько форм поддержки сейчас были озвучены, но не все. На логистику пытаемся денег выбить и на все остальное. На самом деле выберем те формы, которые нам будут предложены, но удобные для Крыма", – пояснил министр.
Денис Кратюк также обозначил, что сейчас необходимо реализовать избыток крымского зерна.
"Говорить о каких-то больших интервенционных закупках, в моем понимании, смысла нет. То количество зерна, которое мы убрали, при нашем количестве элеваторов, для нас хватит, чтобы сохранить, а избыток надо продать, он просто физически туда не поместится. Очень много зерна", – подтвердил гость студии.
Сейчас, по информации спикера, прорабатываются определенные формы поддержки, связанные с пролонгацией кредитов и лизингом. "Предприятиям нужно реально сдвинуть лизинговые платежи. И льготные займы действительно в определенный момент стали бы для нас правильными", – добавил он.
В общем, считает Денис Кратюк, Крым находится "на острие" формирования мнения о мерах господдержки в аграрной отрасли страны.
"С нами абсолютно в таком же темпе двигается Южный федеральный округ, потому что они тоже активно заканчивают уборку. Поэтому формы поддержки однозначно будут. Хочется только выбрать именно те, которые будут максимально эффективны. То есть не получить какое-то огромное количество денег для субсидий и потом пытаться убедить аграриев, что это хорошая форма поддержки, а действительно, когда она будет востребована", – подытожил глава ведомства.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как в Крыму проводят апробацию сельскохозяйственных культур
Россия остается главным поставщиком пшеницы на мировые рынки
В Севастополе молодые аграрии получат 2,5 миллиона рублей господдержки
 
МненияДенис КратюкСельское хозяйствоКрымУрожай в КрымуУрожай зерновых культурПродовольственная безопасность КрымаНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Холодный атмосферный фронт в Крыму: чего ждать от погоды в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 20 августа
23:22В Севастополе снова прозвучал сигнал воздушной тревоги
23:07Обмен пленными и речь Путина на Совете по нацпроектам: главное за день
22:54Запад готовит смену власти на Украине по сценарию Молдавии: о чем говорит заявление Федорова
22:37Противовоздушная оборона работает на севере Крыма
22:21В Херсонской области четырем женщинам грозит пожизненное за госизмену
22:08Крымский мост: оперативная обстановка 19 августа вечером
21:57Где в Севастополе заправить машину в четверг
21:37В Крыму осужден директор автошколы за подделку документов
21:22Переименование и реорганизация: в Крыму появится центр "Семья"
21:08Крымский фермер выращивает папайю: что для этого нужно
20:54В России зарегистрировали лекарство для борьбы с агрессивным раком груди
20:37Российские военные уничтожили замаскированный склад боеприпасов ВСУ
20:19438 беспилотников ВСУ атаковали Крым и еще 11 регионов России
20:11По примеру Крыма в Херсонской области возродят институт сестер милосердия
19:54В Запорожской области сорвана очередная попытка контратаки ВСУ
19:40В Крымский федеральный университет впервые взяли 11 "стобалльников"
19:22Бизнес Крыма получил 1,57 млрд рублей льготных микрозаймов
19:10Школы в трех округах Запорожской области переведут на дистант
Лента новостейМолния