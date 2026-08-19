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Пожар в Ялте разросся до 6 га: дополнительно направлены на тушение 100 человек

Пожар в Ялте разросся до 6 га: дополнительно направлены на тушение 100 человек - РИА Новости Крым, 19.08.2026

Пожар в Ялте разросся до 6 га: дополнительно направлены на тушение 100 человек

Группировка сил и средств на месте тушения лесного пожара в Ялте увеличена, сейчас пожар тушат 400 человек. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС... РИА Новости Крым, 19.08.2026

2026-08-19T17:10

2026-08-19T17:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Группировка сил и средств на месте тушения лесного пожара в Ялте увеличена, сейчас пожар тушат 400 человек. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.В среду днем сообщалось, что лес горит в труднодоступной горной местности в Ялте. К тушению привлекли более 300 человек и 60 единиц техники. Предварительная площадь изначально составляла порядка 3,3 гектара, к этому часу она выросла.В составе группировки сотрудники 2-го пожарно-спасательного отряда, части горной поисково-спасательной Специализированного отряда, беспилотных авиационных систем Главного управления, МЧС Крыма, Росгвардии, лесоохотничьего хозяйства, Заповедного Крыма, администрации, волонтеры.В МЧС отметили, что организовано четыре боевых участка. Личный состав добирается пешим ходом до мест возгорания с ранцевыми огнетушителями. Проводится подвоз воды с помощью мотоциклов.Прокуратура Крыма контролирует ситуацию с лесным пожаром на территории городского округа Ялта, проинформировали в надзорном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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