https://crimea.ria.ru/20260819/podvig-agrariev-uborka-zernovykh-v-krymu-blizka-k-finalu-1158620206.html
Подвиг аграриев: уборка зерновых в Крыму близка к финалу
Подвиг аграриев: уборка зерновых в Крыму близка к финалу - РИА Новости Крым, 19.08.2026
Подвиг аграриев: уборка зерновых в Крыму близка к финалу
Уборочная кампания в Крыму, начавшаяся в июне, близится к завершению. 1 миллион 700 тонн зерновых уже собрано на полуострове, а в планах аграриев – более 2... РИА Новости Крым, 19.08.2026
2026-08-19T13:01
2026-08-19T13:01
2026-08-19T13:01
денис кратюк
новости крыма
урожай в крыму
урожай зерновых культур
продовольственная безопасность крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Уборочная кампания в Крыму, начавшаяся в июне, близится к завершению. 1 миллион 700 тонн зерновых уже собрано на полуострове, а в планах аграриев – более 2 миллионов тонн. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал министр сельского хозяйства Республики Крым Денис Кратюк.По информации главы ведомства, собрано уже более 1 миллиона 700 тонн зерновых."Планируем выйти однозначно за два миллиона тонн – это если мы возьмем всю зерновую группу: раннезерновые, пшеница, ячмень, а также все технические культуры, позднезерновые. Поэтому я думаю, что рубеж этот будет взят. Это результат большой планомерной работы наших аграриев, ну и системного подхода к количеству площадей и вообще к культуре земледелия в Крыму", – отметил руководитель крымского минсельхоза.Денис Кратюк также обозначил, что к регионам, которые всегда считались житницей Крыма, по высоким показателям уборочной кампании присоединяются и другие районы полуострова. "Конечно же, традиционно – это центр Крыма, Красногвардейский, Симферопольский районы всегда показывают лучшие показатели. Но надо признать, что и северные регионы, которые не отличаются мягким климатом, они тоже дают хороший результат. В этом году Ленинский район традиционно показал право входить в пятерку лучших", – добавил он.Что касается качества зерна, отметил гость эфира, то в этом году никаких изменений в этом плане не произошло, несмотря на весенние погодные условия в регионе."Уборка в этом году из-за погодных условий началась не так рано, как хотелось бы. Она была сдвинута минимум на две недели и по разным причинам растянулась как минимум на полтора месяца. Понятно, что еще какие-то будут небольшие доработки, но по качеству вопросов никаких нет. Третий, четвертый класс. Этого достаточно, то есть это не фуражное зерно, которое мы наблюдаем на большей части страны", – рассказал министр.Цена же, по словам Дениса Кратюка, в этом году будет динамично меняться в силу многих причин.Гость студии заверил, что Крым зерном полностью обеспечен. Также достаточно на полуострове и мощностей для его переработки."Если мы полностью будем использовать свои мельницы для хлебопечения, я имею в виду муку, то нам в полном объеме хватает себя обеспечить. У нас 12 таких предприятий, из которых два законсервированы, остальные работают. И, конечно же, задает тон в теме по молу муки наше самое крупное предприятие, где формируются основные помольные партии", – подытожил министр.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аграрии ДНР собрали более 790 тысяч тонн зернаВ Крыму намолочено 356 тысяч тонн зернаВ Крыму стартовала уборочная кампания: каковы ожидания
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денис кратюк, новости крыма, урожай в крыму, урожай зерновых культур, продовольственная безопасность крыма
Подвиг аграриев: уборка зерновых в Крыму близка к финалу
В Крыму собрано 1 миллион 700 тонн зерновых культур – министр сельского хозяйства
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым.
Уборочная кампания в Крыму, начавшаяся в июне, близится к завершению. 1 миллион 700 тонн зерновых уже собрано на полуострове, а в планах аграриев – более 2 миллионов тонн. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал министр сельского хозяйства Республики Крым Денис Кратюк.
"Уборка зерновых близится к финалу. Убрали технические культуры, такие, как лен и рапс, сейчас будем начинать подсолнух, самую главную нашу культуру. То есть можно сказать, что в этом году, несмотря на достаточно сложные условия для уборки, аграриям опять удалось совершить подвиг по уборке этих зерновых. И вал, который мы покажем в этом году, очень серьезный", – рассказал министр.
По информации главы ведомства, собрано уже более 1 миллиона 700 тонн зерновых.
"Планируем выйти однозначно за два миллиона тонн – это если мы возьмем всю зерновую группу: раннезерновые, пшеница, ячмень, а также все технические культуры, позднезерновые. Поэтому я думаю, что рубеж этот будет взят. Это результат большой планомерной работы наших аграриев, ну и системного подхода к количеству площадей и вообще к культуре земледелия в Крыму", – отметил руководитель крымского минсельхоза.
Денис Кратюк также обозначил, что к регионам, которые всегда считались житницей Крыма, по высоким показателям уборочной кампании присоединяются и другие районы полуострова. "Конечно же, традиционно – это центр Крыма, Красногвардейский, Симферопольский районы всегда показывают лучшие показатели. Но надо признать, что и северные регионы, которые не отличаются мягким климатом, они тоже дают хороший результат. В этом году Ленинский район традиционно показал право входить в пятерку лучших", – добавил он.
Что касается качества зерна, отметил гость эфира, то в этом году никаких изменений в этом плане не произошло, несмотря на весенние погодные условия в регионе.
"Уборка в этом году из-за погодных условий началась не так рано, как хотелось бы. Она была сдвинута минимум на две недели и по разным причинам растянулась как минимум на полтора месяца. Понятно, что еще какие-то будут небольшие доработки, но по качеству вопросов никаких нет. Третий, четвертый класс. Этого достаточно, то есть это не фуражное зерно, которое мы наблюдаем на большей части страны", – рассказал министр.
Цена же, по словам Дениса Кратюка, в этом году будет динамично меняться в силу многих причин.
"Цена на зерно меняется, как мировая, так и закупочная, так и цена в целом. И на эту цифру влияет очень много факторов. Одни из факторов – это, конечно, логистика. Второй фактор – возможность сформировать качественную партию. Третий фактор – время поступления зерна на рынок. Сейчас немножко идут такие колебания. Единственное, мне кажется, в этом году все-таки реализация зерна начнется позже из-за поздней уборки, она будет сдвинута минимум еще на месяц", – пояснил глава ведомства.
Гость студии заверил, что Крым зерном полностью обеспечен. Также достаточно на полуострове и мощностей для его переработки.
"Если мы полностью будем использовать свои мельницы для хлебопечения, я имею в виду муку, то нам в полном объеме хватает себя обеспечить. У нас 12 таких предприятий, из которых два законсервированы, остальные работают. И, конечно же, задает тон в теме по молу муки наше самое крупное предприятие, где формируются основные помольные партии", – подытожил министр.
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