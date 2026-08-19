https://crimea.ria.ru/20260819/podvig-agrariev-uborka-zernovykh-v-krymu-blizka-k-finalu-1158620206.html

Подвиг аграриев: уборка зерновых в Крыму близка к финалу

Подвиг аграриев: уборка зерновых в Крыму близка к финалу - РИА Новости Крым, 19.08.2026

Подвиг аграриев: уборка зерновых в Крыму близка к финалу

Уборочная кампания в Крыму, начавшаяся в июне, близится к завершению. 1 миллион 700 тонн зерновых уже собрано на полуострове, а в планах аграриев – более 2... РИА Новости Крым, 19.08.2026

2026-08-19T13:01

2026-08-19T13:01

2026-08-19T13:01

денис кратюк

новости крыма

урожай в крыму

урожай зерновых культур

продовольственная безопасность крыма

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0a/1129950871_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_261474648e97536eefb800f60016c5c1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Уборочная кампания в Крыму, начавшаяся в июне, близится к завершению. 1 миллион 700 тонн зерновых уже собрано на полуострове, а в планах аграриев – более 2 миллионов тонн. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал министр сельского хозяйства Республики Крым Денис Кратюк.По информации главы ведомства, собрано уже более 1 миллиона 700 тонн зерновых."Планируем выйти однозначно за два миллиона тонн – это если мы возьмем всю зерновую группу: раннезерновые, пшеница, ячмень, а также все технические культуры, позднезерновые. Поэтому я думаю, что рубеж этот будет взят. Это результат большой планомерной работы наших аграриев, ну и системного подхода к количеству площадей и вообще к культуре земледелия в Крыму", – отметил руководитель крымского минсельхоза.Денис Кратюк также обозначил, что к регионам, которые всегда считались житницей Крыма, по высоким показателям уборочной кампании присоединяются и другие районы полуострова. "Конечно же, традиционно – это центр Крыма, Красногвардейский, Симферопольский районы всегда показывают лучшие показатели. Но надо признать, что и северные регионы, которые не отличаются мягким климатом, они тоже дают хороший результат. В этом году Ленинский район традиционно показал право входить в пятерку лучших", – добавил он.Что касается качества зерна, отметил гость эфира, то в этом году никаких изменений в этом плане не произошло, несмотря на весенние погодные условия в регионе."Уборка в этом году из-за погодных условий началась не так рано, как хотелось бы. Она была сдвинута минимум на две недели и по разным причинам растянулась как минимум на полтора месяца. Понятно, что еще какие-то будут небольшие доработки, но по качеству вопросов никаких нет. Третий, четвертый класс. Этого достаточно, то есть это не фуражное зерно, которое мы наблюдаем на большей части страны", – рассказал министр.Цена же, по словам Дениса Кратюка, в этом году будет динамично меняться в силу многих причин.Гость студии заверил, что Крым зерном полностью обеспечен. Также достаточно на полуострове и мощностей для его переработки."Если мы полностью будем использовать свои мельницы для хлебопечения, я имею в виду муку, то нам в полном объеме хватает себя обеспечить. У нас 12 таких предприятий, из которых два законсервированы, остальные работают. И, конечно же, задает тон в теме по молу муки наше самое крупное предприятие, где формируются основные помольные партии", – подытожил министр.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аграрии ДНР собрали более 790 тысяч тонн зернаВ Крыму намолочено 356 тысяч тонн зернаВ Крыму стартовала уборочная кампания: каковы ожидания

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис кратюк, новости крыма, урожай в крыму, урожай зерновых культур, продовольственная безопасность крыма