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Почти полтысячи БПЛА сбили за ночь над Крымом и еще 21 регионом России
Почти полтысячи БПЛА сбили за ночь над Крымом и еще 21 регионом России - РИА Новости Крым, 19.08.2026
Почти полтысячи БПЛА сбили за ночь над Крымом и еще 21 регионом России
Силы ПВО за ночь сбили 453 украинских беспилотника над регионами России, в том числе над Крымом и в акватории Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 19.08.2026
2026-08-19T09:04
2026-08-19T09:04
2026-08-19T09:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Силы ПВО за ночь сбили 453 украинских беспилотника над регионами России, в том числе над Крымом и в акватории Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Беспилотники уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Калужской, Владимирской, Нижегородской, Вологодской, Орловской, Тульской, Липецкой, Рязанской, Ярославской, Волгоградской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Ульяновской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Башкортостан и над акваторией Черного моря.Как сообщалось, в результате ночной атаки по объектам энергетики часть населенных пунктов на юге Крыма осталась без света.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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атаки всу, атаки всу на крым, новости сво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), пво, новости крыма
Почти полтысячи БПЛА сбили за ночь над Крымом и еще 21 регионом России
Над Крымом и еще рядом регионов РФ за ночь сбили 453 беспилотника
09:04 19.08.2026 (обновлено: 09:05 19.08.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Силы ПВО за ночь сбили 453 украинских беспилотника над регионами России, в том числе над Крымом и в акватории Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи, в период с 20.00 мск 18 августа до 8.00 мск 19 августа, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 453 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
Беспилотники уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Калужской, Владимирской, Нижегородской, Вологодской, Орловской, Тульской, Липецкой, Рязанской, Ярославской, Волгоградской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Ульяновской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Башкортостан и над акваторией Черного моря.
Как сообщалось, в результате ночной атаки по объектам энергетики часть населенных пунктов на юге Крыма осталась без света
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