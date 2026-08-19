https://crimea.ria.ru/20260819/pochti-poltysyachi-bpla-sbili-za-noch-nad-krymom-i-esche-21-regionom-rossii-1158605935.html

Почти полтысячи БПЛА сбили за ночь над Крымом и еще 21 регионом России

Почти полтысячи БПЛА сбили за ночь над Крымом и еще 21 регионом России - РИА Новости Крым, 19.08.2026

Почти полтысячи БПЛА сбили за ночь над Крымом и еще 21 регионом России

Силы ПВО за ночь сбили 453 украинских беспилотника над регионами России, в том числе над Крымом и в акватории Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 19.08.2026

2026-08-19T09:04

2026-08-19T09:04

2026-08-19T09:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Силы ПВО за ночь сбили 453 украинских беспилотника над регионами России, в том числе над Крымом и в акватории Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Беспилотники уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Калужской, Владимирской, Нижегородской, Вологодской, Орловской, Тульской, Липецкой, Рязанской, Ярославской, Волгоградской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Ульяновской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Башкортостан и над акваторией Черного моря.Как сообщалось, в результате ночной атаки по объектам энергетики часть населенных пунктов на юге Крыма осталась без света.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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