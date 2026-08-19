https://crimea.ria.ru/20260819/po-primeru-kryma-v-khersonskoy-oblasti-vozrodyat-institut-sester-miloserdiya-1158611345.html
По примеру Крыма в Херсонской области возродят институт сестер милосердия
По примеру Крыма в Херсонской области возродят институт сестер милосердия - РИА Новости Крым, 19.08.2026
По примеру Крыма в Херсонской области возродят институт сестер милосердия
В Херсонской области намерены последовать примеру Севастополя и Республики Крым и возродить сестричество, поскольку это не просто дань традициям, а реальная... РИА Новости Крым, 19.08.2026
2026-08-19T20:11
2026-08-19T20:11
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херсонская область
сергей георгиев
религия
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новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. В Херсонской области намерены последовать примеру Севастополя и Республики Крым и возродить сестричество, поскольку это не просто дань традициям, а реальная помощь людям, которая нужна сегодня как никогда. Об этом заявил уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев.По его словам, с организацией работы сестричества милосердия во имя образа Божией Матери "Троеручница" Крымской митрополии он ознакомился, посетив практический семинар по ресоциализации участников СВО в Севастополе.Даша из Севастополя: легенда Крымской войныГеоргиев подчеркнул, что для него лично было важно ознакомиться с организацией такого движения, чтобы возродить его и в Херсонской области, где "крайне необходима помощь сестер милосердия в больницах, поддержка младшего медицинского персонала в гражданских медучреждениях"."Это не просто дань традициям, а реальная помощь людям, которая нужна сегодня как никогда. Мы будем перенимать этот опыт и внедрять его у себя, чтобы сестринское служение снова стало частью нашей жизни", – пообещал омбудсмен Херсонской области.Ранее уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай в большом интервью РИА Новости Крым рассказывал, что после того, как институт сестер милосердия был возрожден в Севастополе, он появился и в Симферополе, и с 2024 года по сегодняшний день сестричество в Крыму – это уже более 300 женщин, которые бесплатно, по зову сердца помогают медикам, в том числе ухаживать за ранеными в госпиталях, и содействуют службам в восстановлении документов бойцов для получения ими разного рода заслуженных льгот.В Севастополе проходит первый съезд сестер милосердия Крыма и НовороссииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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севастополь, херсонская область, сергей георгиев, религия, крымская митрополия, новые регионы россии
По примеру Крыма в Херсонской области возродят институт сестер милосердия
По примеру Крыма в Херсонской области возобновят работу института сестер милосердия
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. В Херсонской области намерены последовать примеру Севастополя и Республики Крым и возродить сестричество, поскольку это не просто дань традициям, а реальная помощь людям, которая нужна сегодня как никогда. Об этом заявил уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев.
По его словам, с организацией работы сестричества милосердия во имя образа Божией Матери "Троеручница" Крымской митрополии он ознакомился, посетив практический семинар по ресоциализации участников СВО в Севастополе.
"Мероприятие организовано уполномоченным по правам человека в Севастополе Павлом Буцаем. Севастополь – родина движения сестер милосердия в России. Именно здесь в годы Крымской войны зародилось это благородное служение", – отметил омбудсмен Херсонщины, высоко оценив работу коллег в комментарии на платформе МАКС.
Георгиев подчеркнул, что для него лично было важно ознакомиться с организацией такого движения, чтобы возродить его и в Херсонской области, где "крайне необходима помощь сестер милосердия в больницах, поддержка младшего медицинского персонала в гражданских медучреждениях".
"Это не просто дань традициям, а реальная помощь людям, которая нужна сегодня как никогда. Мы будем перенимать этот опыт и внедрять его у себя, чтобы сестринское служение снова стало частью нашей жизни", – пообещал омбудсмен Херсонской области.
Ранее уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай в большом интервью РИА Новости Крым
рассказывал, что после того, как институт сестер милосердия был возрожден в Севастополе, он появился и в Симферополе, и с 2024 года по сегодняшний день сестричество в Крыму – это уже более 300 женщин, которые бесплатно, по зову сердца помогают медикам, в том числе ухаживать за ранеными в госпиталях, и содействуют службам в восстановлении документов бойцов для получения ими разного рода заслуженных льгот.
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