https://crimea.ria.ru/20260819/po-primeru-kryma-v-khersonskoy-oblasti-vozrodyat-institut-sester-miloserdiya-1158611345.html

По примеру Крыма в Херсонской области возродят институт сестер милосердия

По примеру Крыма в Херсонской области возродят институт сестер милосердия - РИА Новости Крым, 19.08.2026

По примеру Крыма в Херсонской области возродят институт сестер милосердия

В Херсонской области намерены последовать примеру Севастополя и Республики Крым и возродить сестричество, поскольку это не просто дань традициям, а реальная... РИА Новости Крым, 19.08.2026

2026-08-19T20:11

2026-08-19T20:11

2026-08-19T20:11

севастополь

херсонская область

сергей георгиев

религия

крымская митрополия

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. В Херсонской области намерены последовать примеру Севастополя и Республики Крым и возродить сестричество, поскольку это не просто дань традициям, а реальная помощь людям, которая нужна сегодня как никогда. Об этом заявил уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев.По его словам, с организацией работы сестричества милосердия во имя образа Божией Матери "Троеручница" Крымской митрополии он ознакомился, посетив практический семинар по ресоциализации участников СВО в Севастополе.Даша из Севастополя: легенда Крымской войныГеоргиев подчеркнул, что для него лично было важно ознакомиться с организацией такого движения, чтобы возродить его и в Херсонской области, где "крайне необходима помощь сестер милосердия в больницах, поддержка младшего медицинского персонала в гражданских медучреждениях"."Это не просто дань традициям, а реальная помощь людям, которая нужна сегодня как никогда. Мы будем перенимать этот опыт и внедрять его у себя, чтобы сестринское служение снова стало частью нашей жизни", – пообещал омбудсмен Херсонской области.Ранее уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай в большом интервью РИА Новости Крым рассказывал, что после того, как институт сестер милосердия был возрожден в Севастополе, он появился и в Симферополе, и с 2024 года по сегодняшний день сестричество в Крыму – это уже более 300 женщин, которые бесплатно, по зову сердца помогают медикам, в том числе ухаживать за ранеными в госпиталях, и содействуют службам в восстановлении документов бойцов для получения ими разного рода заслуженных льгот.В Севастополе проходит первый съезд сестер милосердия Крыма и НовороссииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

херсонская область

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, херсонская область, сергей георгиев, религия, крымская митрополия, новые регионы россии