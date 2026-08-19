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По примеру Крыма в Херсонской области возродят институт сестер милосердия - РИА Новости Крым, 19.08.2026
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По примеру Крыма в Херсонской области возродят институт сестер милосердия
По примеру Крыма в Херсонской области возродят институт сестер милосердия - РИА Новости Крым, 19.08.2026
По примеру Крыма в Херсонской области возродят институт сестер милосердия
В Херсонской области намерены последовать примеру Севастополя и Республики Крым и возродить сестричество, поскольку это не просто дань традициям, а реальная... РИА Новости Крым, 19.08.2026
2026-08-19T20:11
2026-08-19T20:11
севастополь
херсонская область
сергей георгиев
религия
крымская митрополия
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. В Херсонской области намерены последовать примеру Севастополя и Республики Крым и возродить сестричество, поскольку это не просто дань традициям, а реальная помощь людям, которая нужна сегодня как никогда. Об этом заявил уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев.По его словам, с организацией работы сестричества милосердия во имя образа Божией Матери "Троеручница" Крымской митрополии он ознакомился, посетив практический семинар по ресоциализации участников СВО в Севастополе.Даша из Севастополя: легенда Крымской войныГеоргиев подчеркнул, что для него лично было важно ознакомиться с организацией такого движения, чтобы возродить его и в Херсонской области, где "крайне необходима помощь сестер милосердия в больницах, поддержка младшего медицинского персонала в гражданских медучреждениях"."Это не просто дань традициям, а реальная помощь людям, которая нужна сегодня как никогда. Мы будем перенимать этот опыт и внедрять его у себя, чтобы сестринское служение снова стало частью нашей жизни", – пообещал омбудсмен Херсонской области.Ранее уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай в большом интервью РИА Новости Крым рассказывал, что после того, как институт сестер милосердия был возрожден в Севастополе, он появился и в Симферополе, и с 2024 года по сегодняшний день сестричество в Крыму – это уже более 300 женщин, которые бесплатно, по зову сердца помогают медикам, в том числе ухаживать за ранеными в госпиталях, и содействуют службам в восстановлении документов бойцов для получения ими разного рода заслуженных льгот.В Севастополе проходит первый съезд сестер милосердия Крыма и НовороссииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, херсонская область, сергей георгиев, религия, крымская митрополия, новые регионы россии
По примеру Крыма в Херсонской области возродят институт сестер милосердия

По примеру Крыма в Херсонской области возобновят работу института сестер милосердия

20:11 19.08.2026
 
© Обмудсмен Херсонской области Сергей Георгиев в МАКСВ Херсонской области возродят институт сестер милосердия по примеру Крыма
В Херсонской области возродят институт сестер милосердия по примеру Крыма
© Обмудсмен Херсонской области Сергей Георгиев в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. В Херсонской области намерены последовать примеру Севастополя и Республики Крым и возродить сестричество, поскольку это не просто дань традициям, а реальная помощь людям, которая нужна сегодня как никогда. Об этом заявил уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев.
По его словам, с организацией работы сестричества милосердия во имя образа Божией Матери "Троеручница" Крымской митрополии он ознакомился, посетив практический семинар по ресоциализации участников СВО в Севастополе.
"Мероприятие организовано уполномоченным по правам человека в Севастополе Павлом Буцаем. Севастополь – родина движения сестер милосердия в России. Именно здесь в годы Крымской войны зародилось это благородное служение", – отметил омбудсмен Херсонщины, высоко оценив работу коллег в комментарии на платформе МАКС.
© Обмудсмен Херсонской области Сергей Георгиев в МАКСВ Херсонской области возродят институт сестер милосердия по примеру Крыма
В Херсонской области возродят институт сестер милосердия по примеру Крыма
© Обмудсмен Херсонской области Сергей Георгиев в МАКС
В Херсонской области возродят институт сестер милосердия по примеру Крыма
Даша из Севастополя: легенда Крымской войны
Георгиев подчеркнул, что для него лично было важно ознакомиться с организацией такого движения, чтобы возродить его и в Херсонской области, где "крайне необходима помощь сестер милосердия в больницах, поддержка младшего медицинского персонала в гражданских медучреждениях".
"Это не просто дань традициям, а реальная помощь людям, которая нужна сегодня как никогда. Мы будем перенимать этот опыт и внедрять его у себя, чтобы сестринское служение снова стало частью нашей жизни", – пообещал омбудсмен Херсонской области.
© Обмудсмен Херсонской области Сергей Георгиев в МАКСВ Херсонской области возродят институт сестер милосердия по примеру Крыма
В Херсонской области возродят институт сестер милосердия по примеру Крыма
© Обмудсмен Херсонской области Сергей Георгиев в МАКС
Ранее уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай в большом интервью РИА Новости Крым рассказывал, что после того, как институт сестер милосердия был возрожден в Севастополе, он появился и в Симферополе, и с 2024 года по сегодняшний день сестричество в Крыму – это уже более 300 женщин, которые бесплатно, по зову сердца помогают медикам, в том числе ухаживать за ранеными в госпиталях, и содействуют службам в восстановлении документов бойцов для получения ими разного рода заслуженных льгот.
В Севастополе проходит первый съезд сестер милосердия Крыма и Новороссии
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СевастопольХерсонская областьСергей ГеоргиевРелигияКрымская митрополияНовые регионы России
 
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