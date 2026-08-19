https://crimea.ria.ru/20260819/pereimenovanie-i-reorganizatsiya-v-krymu-poyavitsya-tsentr-semya-1158636747.html

Переименование и реорганизация: в Крыму появится центр "Семья"

Переименование и реорганизация: в Крыму появится центр "Семья" - РИА Новости Крым, 19.08.2026

Переименование и реорганизация: в Крыму появится центр "Семья"

Крымский республиканский центр социальных служб для семьи, детей и молодежи будет переименован. В рамках реорганизации в него войдут городские и районные центры РИА Новости Крым, 19.08.2026

2026-08-19T21:22

2026-08-19T21:22

2026-08-19T21:22

крым

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крымский республиканский центр социальных служб для семьи, детей и молодежи

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Крымский республиканский центр социальных служб для семьи, детей и молодежи будет переименован. В рамках реорганизации в него войдут городские и районные центры социальных служб, которые находятся в ведении Министерства образования, науки и молодежи Крыма. Соответствующее распоряжение принял Совет министров РК.Как указано в распоряжении, к новому центру "Семья" присоединят 25 центров социальных служб для семьи, детей и молодежи, расположенных в городах и районах Крыма. Центр "Семья" станет правопреемником их прав и обязанностей.Ранее сообщалось, что в Крыму трудятся свыше шести тысяч социальных работников на разных направлениях занятости. С 2015 года Государственным Советом Крыма присуждается 10 премий работникам социальной сферы и трудовым коллективам в размере 38 тысяч рублей каждая.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Субсидии на труд: как в Крыму помогают найти работу инвалидамВ Севастополе внесли изменения в работу "Социального такси"В России могут появиться корпоративные детсады при предприятиях

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, семья, дети, крымский республиканский центр социальных служб для семьи, детей и молодежи