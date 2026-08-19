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Переименование и реорганизация: в Крыму появится центр "Семья" - РИА Новости Крым, 19.08.2026
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Переименование и реорганизация: в Крыму появится центр "Семья"
Переименование и реорганизация: в Крыму появится центр "Семья" - РИА Новости Крым, 19.08.2026
Переименование и реорганизация: в Крыму появится центр "Семья"
Крымский республиканский центр социальных служб для семьи, детей и молодежи будет переименован. В рамках реорганизации в него войдут городские и районные центры РИА Новости Крым, 19.08.2026
2026-08-19T21:22
2026-08-19T21:22
крым
новости крыма
семья
дети
крымский республиканский центр социальных служб для семьи, детей и молодежи
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Крымский республиканский центр социальных служб для семьи, детей и молодежи будет переименован. В рамках реорганизации в него войдут городские и районные центры социальных служб, которые находятся в ведении Министерства образования, науки и молодежи Крыма. Соответствующее распоряжение принял Совет министров РК.Как указано в распоряжении, к новому центру "Семья" присоединят 25 центров социальных служб для семьи, детей и молодежи, расположенных в городах и районах Крыма. Центр "Семья" станет правопреемником их прав и обязанностей.Ранее сообщалось, что в Крыму трудятся свыше шести тысяч социальных работников на разных направлениях занятости. С 2015 года Государственным Советом Крыма присуждается 10 премий работникам социальной сферы и трудовым коллективам в размере 38 тысяч рублей каждая.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Субсидии на труд: как в Крыму помогают найти работу инвалидамВ Севастополе внесли изменения в работу "Социального такси"В России могут появиться корпоративные детсады при предприятиях
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крым, новости крыма, семья, дети, крымский республиканский центр социальных служб для семьи, детей и молодежи
Переименование и реорганизация: в Крыму появится центр "Семья"

Крымский центр соцслужб для семьи, детей и молодежи переименуют и реорганизуют

21:22 19.08.2026
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектБольшая семья
Большая семья - РИА Новости, 1920, 19.08.2026
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Крымский республиканский центр социальных служб для семьи, детей и молодежи будет переименован. В рамках реорганизации в него войдут городские и районные центры социальных служб, которые находятся в ведении Министерства образования, науки и молодежи Крыма. Соответствующее распоряжение принял Совет министров РК.
"Переименовать Государственное казенное учреждение "Крымский республиканский центр социальных служб для семьи, детей и молодежи" в Государственное казенное учреждение Республики Крым "Республиканский многофункциональный центр "Семья", – говорится в тексте документа.
Как указано в распоряжении, к новому центру "Семья" присоединят 25 центров социальных служб для семьи, детей и молодежи, расположенных в городах и районах Крыма. Центр "Семья" станет правопреемником их прав и обязанностей.
"Основными целями деятельности центра являются оказание семьям, детям и молодежи, попавшим в трудную жизненную ситуацию, помощи в реализации законных прав и интересов, содействия в улучшении их социального и материального положения, психологического статуса, а также качественное удовлетворение потребностей семей в социальных услугах, предупреждение и преодоление семейного неблагополучия", – отмечается в документе.
Ранее сообщалось, что в Крыму трудятся свыше шести тысяч социальных работников на разных направлениях занятости. С 2015 года Государственным Советом Крыма присуждается 10 премий работникам социальной сферы и трудовым коллективам в размере 38 тысяч рублей каждая.
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КрымНовости КрымасемьядетиКрымский республиканский центр социальных служб для семьи, детей и молодежи
 
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