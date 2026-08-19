Переименование и реорганизация: в Крыму появится центр "Семья"
Крымский центр соцслужб для семьи, детей и молодежи переименуют и реорганизуют
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектБольшая семья
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Крымский республиканский центр социальных служб для семьи, детей и молодежи будет переименован. В рамках реорганизации в него войдут городские и районные центры социальных служб, которые находятся в ведении Министерства образования, науки и молодежи Крыма. Соответствующее распоряжение принял Совет министров РК.
"Переименовать Государственное казенное учреждение "Крымский республиканский центр социальных служб для семьи, детей и молодежи" в Государственное казенное учреждение Республики Крым "Республиканский многофункциональный центр "Семья", – говорится в тексте документа.
Как указано в распоряжении, к новому центру "Семья" присоединят 25 центров социальных служб для семьи, детей и молодежи, расположенных в городах и районах Крыма. Центр "Семья" станет правопреемником их прав и обязанностей.
"Основными целями деятельности центра являются оказание семьям, детям и молодежи, попавшим в трудную жизненную ситуацию, помощи в реализации законных прав и интересов, содействия в улучшении их социального и материального положения, психологического статуса, а также качественное удовлетворение потребностей семей в социальных услугах, предупреждение и преодоление семейного неблагополучия", – отмечается в документе.
Ранее сообщалось, что в Крыму трудятся свыше шести тысяч социальных работников на разных направлениях занятости. С 2015 года Государственным Советом Крыма присуждается 10 премий работникам социальной сферы и трудовым коллективам в размере 38 тысяч рублей каждая.
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