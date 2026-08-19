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Очередь на Крымском мосту продолжает расти - РИА Новости Крым, 19.08.2026
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Очередь на Крымском мосту продолжает расти
Очередь на Крымском мосту продолжает расти - РИА Новости Крым, 19.08.2026
Очередь на Крымском мосту продолжает расти
Очередь на Крымском мосту со стороны Керчи выросла более чем в два раза за час. Сейчас в ней находятся 150 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной... РИА Новости Крым, 19.08.2026
2026-08-19T10:12
2026-08-19T10:12
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
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транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Очередь на Крымском мосту со стороны Керчи выросла более чем в два раза за час. Сейчас в ней находятся 150 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.По данным на 09:00 среды, 19 августа, в очереди со стороны Керчи находились 60 автомобилей.В то же время со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра по-прежнему нет.Крымский мост - стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Очередь на Крымском мосту продолжает расти

На Крымском мосту в очереди со стороны Керчи находятся 150 транспортных средств

10:12 19.08.2026
 
© РИА Новости КрымОчереди перед Крымский мостом
Очереди перед Крымский мостом - РИА Новости, 1920, 19.08.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Очередь на Крымском мосту со стороны Керчи выросла более чем в два раза за час. Сейчас в ней находятся 150 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.
"10:00. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 150 транспортных средств", – говорится в сообщении.
По данным на 09:00 среды, 19 августа, в очереди со стороны Керчи находились 60 автомобилей.
В то же время со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра по-прежнему нет.
Крымский мост - стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостОчереди на Крымском мостуНовости КрымаКрымТранспортЛогистика
 
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