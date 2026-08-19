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Обмен пленными и речь Путина на Совете по нацпроектам: главное за день - РИА Новости Крым, 19.08.2026
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Обмен пленными и речь Путина на Совете по нацпроектам: главное за день
Обмен пленными и речь Путина на Совете по нацпроектам: главное за день - РИА Новости Крым, 19.08.2026
Обмен пленными и речь Путина на Совете по нацпроектам: главное за день
Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле "103 на 103". Президент России Владимир Путин выступил на совете по стратегическому развитию... РИА Новости Крым, 19.08.2026
2026-08-19T23:07
2026-08-19T23:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле "103 на 103". Президент России Владимир Путин выступил на совете по стратегическому развитию нацпроектам и дал оценку ситуации с экономикой в стране. Крым и Севастополь снова атаковали вражеские БПЛА. Три человека погибли из-за атаки боевиков на ЛНР. В горах Ялты вспыхнул лесной пожар. Российские военные нанесли удары по украинским судам с военным грузом. На Украине возбудили дела против чиновников офиса Владимира Зеленского.О главных событиях дня – в подборке РИА Новости Крым.Обмен пленнымиВ среду состоялся очередной обмен военнопленными между Москвой и Киевом. Россия вернула из украинского плена 103 российских бойцов. В ответ украинской стороне переданы 103 пленных боевика ВСУ. посреднические усилия при организации возвращения домой российских военных оказали Объединенные Арабские Эмираты.Выступление Путина на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектамВ среду президент России Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.Как отметил глава государства, экономическая динамика в целом в стране скромная, но позитивная. Прирост валового внутреннего продукта находится на отметке около 1%.Террористические атаки киевского режима на инфраструктуру и промышленные объекты наносят вред России, но о критических последствиях речи не идет, подчеркнул Путин.Президент также отметил, что поврежденные в результате ударов ВСУ логистические и складские мощности требуют восстановления, в том числе с участием государства. В этой связи президент поручил правительству принять соответствующую программу.Российский лидер добавил, что федеральный центр выделит дополнительно 100 миллиардов рублей регионам, в которых сложилась наиболее сложная ситуация с местным бюджетом.Налеты БПЛА на Крым и СевастопольВ Севастополе ночью вновь отражали налет украинских беспилотников. Дважды за ночь объявляли воздушную тревогу. По информации губернатора Михаила Развожаева, в городе отбили две атаки, сбив 13 вражеских беспилотников.Всего за минувшие сутки над городом нейтрализовали 17 дронов ВСУ.Налеты на город также осуществлялись в течение дня. Так, в 14:30 Развожаев сообщил об уничтожении еще трех БПЛА. Никто из людей не пострадал.Из-за упавших дронов под Севастополем был перекрыт участок трассы "Таврида" с 271 по 275 км и еще несколько дорог.Также ВСУ атаковали энергетику на юге Крыма. В результате часть населенных пунктов региона осталась без электричества. Ведутся аварийно-восстановительные работы.Террористические атаки на ЛНРБоевики киевского режима нанесли удар по автомобилю аварийной бригады филиала "Лугансктепло" в Луганской Народной Республике. Трое работников погибли на месте, двое ранены.Еще один удар боевики нанесли по спецтехнике, задействованной в дорожных работах на автодороге между Первомайском и селом Троицкое. Ранены трое работников. В Луганске враг атаковал кондитерский цех индивидуального предпринимателя и станцию техобслуживания в Каменнобродском районе города. Ранения получили двое работниковЛесной пожар в ЯлтеВ Ялте в труднодоступной горной местности вспыхнул лесной пожар. Огонь охватил шесть гектаров площади. К тушению привлечены 400 человек и 60 единиц техники. Организовано четыре боевых участка. Личный состав добирается до мест возгорания пешком с ранцевыми огнетушителями. Производится подвоз воды.Удары по судам с оружием для ВСУРоссийские военные продолжили нанесение ударов по украинской портовой инфраструктуре и судам, задействованным в интересах ВСУ.Утром Минобороны сообщило, что в порту "Черноморск" поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для украинской армии. Также удару подвергся сухогруз с имуществом военного назначения в акватории Черного моря юго-восточнее Одессы.Позже ведомство проинформировало, что беспилотниками "Герань" были нанесены удары по двум сухогрузам в Черном море, а также судну с оружием и боеприпасами и складам с военным имуществом в порту "Черноморск".Дела на чиновников из офиса ЗеленскогоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) начали новое расследование в отношении чиновников офиса Владимира Зеленского.Утверждается, что антикоррупционные органы разоблачили преступную организацию, действовавшую под руководством действующего и бывшего народных депутатов Украины, с участием чиновников офиса "президента" и других лиц.Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* сообщил, детективы явились с обысками к замглавы офиса Зеленского Ирине Мудрой. Позже был опубликован указ главы киевского режима об увольнении Мудрой.* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Обмен пленными и речь Путина на Совете по нацпроектам: главное за день

Обмен пленными и речь Путина на Совете по нацпроектам – главное за день

23:07 19.08.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 19.08.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле "103 на 103". Президент России Владимир Путин выступил на совете по стратегическому развитию нацпроектам и дал оценку ситуации с экономикой в стране. Крым и Севастополь снова атаковали вражеские БПЛА. Три человека погибли из-за атаки боевиков на ЛНР. В горах Ялты вспыхнул лесной пожар. Российские военные нанесли удары по украинским судам с военным грузом. На Украине возбудили дела против чиновников офиса Владимира Зеленского.
О главных событиях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Обмен пленными

В среду состоялся очередной обмен военнопленными между Москвой и Киевом. Россия вернула из украинского плена 103 российских бойцов. В ответ украинской стороне переданы 103 пленных боевика ВСУ. посреднические усилия при организации возвращения домой российских военных оказали Объединенные Арабские Эмираты.
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Выступление Путина на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам

В среду президент России Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Как отметил глава государства, экономическая динамика в целом в стране скромная, но позитивная. Прирост валового внутреннего продукта находится на отметке около 1%.
Террористические атаки киевского режима на инфраструктуру и промышленные объекты наносят вред России, но о критических последствиях речи не идет, подчеркнул Путин.
Президент также отметил, что поврежденные в результате ударов ВСУ логистические и складские мощности требуют восстановления, в том числе с участием государства. В этой связи президент поручил правительству принять соответствующую программу.
Российский лидер добавил, что федеральный центр выделит дополнительно 100 миллиардов рублей регионам, в которых сложилась наиболее сложная ситуация с местным бюджетом.
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Налеты БПЛА на Крым и Севастополь

В Севастополе ночью вновь отражали налет украинских беспилотников. Дважды за ночь объявляли воздушную тревогу. По информации губернатора Михаила Развожаева, в городе отбили две атаки, сбив 13 вражеских беспилотников.
Всего за минувшие сутки над городом нейтрализовали 17 дронов ВСУ.
Налеты на город также осуществлялись в течение дня. Так, в 14:30 Развожаев сообщил об уничтожении еще трех БПЛА. Никто из людей не пострадал.
Из-за упавших дронов под Севастополем был перекрыт участок трассы "Таврида" с 271 по 275 км и еще несколько дорог.
Также ВСУ атаковали энергетику на юге Крыма. В результате часть населенных пунктов региона осталась без электричества. Ведутся аварийно-восстановительные работы.
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Террористические атаки на ЛНР

Боевики киевского режима нанесли удар по автомобилю аварийной бригады филиала "Лугансктепло" в Луганской Народной Республике. Трое работников погибли на месте, двое ранены.
Еще один удар боевики нанесли по спецтехнике, задействованной в дорожных работах на автодороге между Первомайском и селом Троицкое. Ранены трое работников. В Луганске враг атаковал кондитерский цех индивидуального предпринимателя и станцию техобслуживания в Каменнобродском районе города. Ранения получили двое работников
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Лесной пожар в Ялте

В Ялте в труднодоступной горной местности вспыхнул лесной пожар. Огонь охватил шесть гектаров площади. К тушению привлечены 400 человек и 60 единиц техники. Организовано четыре боевых участка. Личный состав добирается до мест возгорания пешком с ранцевыми огнетушителями. Производится подвоз воды.
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Удары по судам с оружием для ВСУ

Российские военные продолжили нанесение ударов по украинской портовой инфраструктуре и судам, задействованным в интересах ВСУ.
Утром Минобороны сообщило, что в порту "Черноморск" поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для украинской армии. Также удару подвергся сухогруз с имуществом военного назначения в акватории Черного моря юго-восточнее Одессы.
Позже ведомство проинформировало, что беспилотниками "Герань" были нанесены удары по двум сухогрузам в Черном море, а также судну с оружием и боеприпасами и складам с военным имуществом в порту "Черноморск".
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Дела на чиновников из офиса Зеленского

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) начали новое расследование в отношении чиновников офиса Владимира Зеленского.
Утверждается, что антикоррупционные органы разоблачили преступную организацию, действовавшую под руководством действующего и бывшего народных депутатов Украины, с участием чиновников офиса "президента" и других лиц.
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* сообщил, детективы явились с обысками к замглавы офиса Зеленского Ирине Мудрой. Позже был опубликован указ главы киевского режима об увольнении Мудрой.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.
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23:22В Севастополе снова прозвучал сигнал воздушной тревоги
23:07Обмен пленными и речь Путина на Совете по нацпроектам: главное за день
22:54Запад готовит смену власти на Украине по сценарию Молдавии: о чем говорит заявление Федорова
22:37Противовоздушная оборона работает на севере Крыма
22:21В Херсонской области четырем женщинам грозит пожизненное за госизмену
22:08Крымский мост: оперативная обстановка 19 августа вечером
21:57Где в Севастополе заправить машину в четверг
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21:08Крымский фермер выращивает папайю: что для этого нужно
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