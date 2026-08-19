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Новости Крыма - что произошло в ночь на 19 августа
Новости Крыма - что произошло в ночь на 19 августа - РИА Новости Крым, 19.08.2026
Новости Крыма - что произошло в ночь на 19 августа
На территории Крыма с вечера вторника действует беспилотная опасность, на юге полуострова работает ПВО. В Севастополе отразили две воздушные атаки. Крымский... РИА Новости Крым, 19.08.2026
2026-08-19T06:05
2026-08-19T06:05
2026-08-19T06:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. На территории Крыма с вечера вторника действует беспилотная опасность, на юге полуострова работает ПВО. В Севастополе отразили две воздушные атаки. Крымский мост свободен для проезда.Главное за ночь в Крыму и Севастополе - в подборке РИА Новости Крым.В Крыму работает ПВОС вечера понедельника ГУ МЧС России по республике объявило беспилотную опасность. Соответствующее сообщение размещено в соцсетях ведомства, а также рассылается в смс-сообщениях.После четырех часов утра ведомство сообщило, что на юге Крыма работает противовоздушная оборона.Граждан призывают укрыться в здании и не подходить к окнам, а также не пользоваться лифтом.По состоянию на 6 утра среды режим беспилотной опасности сохраняется.Налет беспилотников на СевастопольВ Севастополе ночью вновь отражали налет украинских беспилотников. Дважды за ночь объявляли воздушную тревогу. В первый раз сигнал опасности прозвучал сразу после полуночи, тревога продлилась почти два часа. Во второй раз сирены включили в 2.40. Отбой дали в 4.15.По информации губернатора Михаила Развожаева, в городе отбили две атаки.Спасательная служба сообщила о двух возгораниях травы в Балаклавском районе города.По информации городского департамента транспорта, утром в среду автобусы № 91 временно курсируют между 5 км Балаклавского шоссе и селом Штурмовое. Автобусы № 92, 103, 126 из г. Инкермана временно курсируют по Лабораторному шоссе. Автобусы № 126 временно следуют без заезда в села Хмельницкое, Штурмовое и поселок Сахарная головка.Крымский мостДвижение по Крымскому мосту ночью не перекрывали, проезд был свободным.Сейчас, по данным канала оперативной информации о ситуации на объекте, очередей перед досмотровыми комплексами также нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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новости крыма, новости севастополя, крым, севастополь, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, беспилотник (бпла, дрон)
Новости Крыма - что произошло в ночь на 19 августа
Новости Крыма и Севастополя - что произошло в ночь на 19 августа
06:05 19.08.2026 (обновлено: 06:09 19.08.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. На территории Крыма с вечера вторника действует беспилотная опасность, на юге полуострова работает ПВО. В Севастополе отразили две воздушные атаки. Крымский мост свободен для проезда.
Главное за ночь в Крыму и Севастополе - в подборке РИА Новости Крым.
В Крыму работает ПВО
С вечера понедельника ГУ МЧС России по республике объявило беспилотную опасность. Соответствующее сообщение размещено в соцсетях ведомства, а также рассылается в смс-сообщениях.
После четырех часов утра ведомство сообщило, что на юге Крыма работает противовоздушная оборона.
"Беспилотная опасность! На юге Республики Крым работает ПВО. Сохраняйте спокойствие. Избегайте открытой местности", - говорится в сообщении.
Граждан призывают укрыться в здании и не подходить к окнам, а также не пользоваться лифтом.
По состоянию на 6 утра среды режим беспилотной опасности сохраняется.
Налет беспилотников на Севастополь
В Севастополе ночью вновь отражали налет украинских беспилотников. Дважды за ночь объявляли воздушную тревогу. В первый раз сигнал опасности прозвучал сразу после полуночи, тревога продлилась почти два часа. Во второй раз сирены включили в 2.40. Отбой дали в 4.15.
По информации губернатора Михаила Развожаева, в городе отбили две атаки.
"Наши военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили за эту ночь две атаки ВСУ и нейтрализовали 13 вражеских беспилотников. Никто из людей не пострадал", - написал он в своем канале в МАКС.
Спасательная служба сообщила о двух возгораниях травы в Балаклавском районе города.
По информации городского департамента транспорта, утром в среду автобусы № 91 временно курсируют между 5 км Балаклавского шоссе и селом Штурмовое. Автобусы № 92, 103, 126 из г. Инкермана временно курсируют по Лабораторному шоссе. Автобусы № 126 временно следуют без заезда в села Хмельницкое, Штурмовое и поселок Сахарная головка.
Крымский мост
Движение по Крымскому мосту ночью не перекрывали, проезд был свободным.
Сейчас, по данным канала оперативной информации о ситуации на объекте, очередей перед досмотровыми комплексами также нет.
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