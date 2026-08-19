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Новости Крыма - что произошло в ночь на 19 августа

Новости Крыма - что произошло в ночь на 19 августа - РИА Новости Крым, 19.08.2026

Новости Крыма - что произошло в ночь на 19 августа

На территории Крыма с вечера вторника действует беспилотная опасность, на юге полуострова работает ПВО. В Севастополе отразили две воздушные атаки. Крымский... РИА Новости Крым, 19.08.2026

2026-08-19T06:05

2026-08-19T06:05

2026-08-19T06:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. На территории Крыма с вечера вторника действует беспилотная опасность, на юге полуострова работает ПВО. В Севастополе отразили две воздушные атаки. Крымский мост свободен для проезда.Главное за ночь в Крыму и Севастополе - в подборке РИА Новости Крым.В Крыму работает ПВОС вечера понедельника ГУ МЧС России по республике объявило беспилотную опасность. Соответствующее сообщение размещено в соцсетях ведомства, а также рассылается в смс-сообщениях.После четырех часов утра ведомство сообщило, что на юге Крыма работает противовоздушная оборона.Граждан призывают укрыться в здании и не подходить к окнам, а также не пользоваться лифтом.По состоянию на 6 утра среды режим беспилотной опасности сохраняется.Налет беспилотников на СевастопольВ Севастополе ночью вновь отражали налет украинских беспилотников. Дважды за ночь объявляли воздушную тревогу. В первый раз сигнал опасности прозвучал сразу после полуночи, тревога продлилась почти два часа. Во второй раз сирены включили в 2.40. Отбой дали в 4.15.По информации губернатора Михаила Развожаева, в городе отбили две атаки.Спасательная служба сообщила о двух возгораниях травы в Балаклавском районе города.По информации городского департамента транспорта, утром в среду автобусы № 91 временно курсируют между 5 км Балаклавского шоссе и селом Штурмовое. Автобусы № 92, 103, 126 из г. Инкермана временно курсируют по Лабораторному шоссе. Автобусы № 126 временно следуют без заезда в села Хмельницкое, Штурмовое и поселок Сахарная головка.Крымский мостДвижение по Крымскому мосту ночью не перекрывали, проезд был свободным.Сейчас, по данным канала оперативной информации о ситуации на объекте, очередей перед досмотровыми комплексами также нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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