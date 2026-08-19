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Над Севастополем сбили 17 украинских беспилотников - РИА Новости Крым, 19.08.2026
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Над Севастополем сбили 17 украинских беспилотников
Над Севастополем сбили 17 украинских беспилотников - РИА Новости Крым, 19.08.2026
Над Севастополем сбили 17 украинских беспилотников
За минувшие сутки над Севастополем сбили 17 вражеских беспилотников. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 19.08.2026
2026-08-19T11:30
2026-08-19T11:30
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новости крыма
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новости севастополя
михаил развожаев
атаки всу на крым
беспилотник (бпла, дрон)
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CИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. За минувшие сутки над Севастополем сбили 17 вражеских беспилотников. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По информации Развожаева, пострадавших в результате украинских атак нет.Ранее сообщалось, что под Севастополем перекрыт участок трассы "Таврида" и еще несколько дорог из-за упавших беспилотников ВСУ. Движение возобновят после того, как закончат работу спецслужбы.В Севастополе ночью вновь отражали налет украинских беспилотников. В городе отбили две атаки - были сбиты 13 дронов. По данным Минобороны, всего за ночь над Крымом и еще рядом регионов РФ сбили 453 беспилотника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трасса "Таврида" под Севастополем перекрыта из-за найденных украинских БПЛА65 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России за 12 часовСтрельба и взрывы в бухтах Севастополя связаны учениями военных – Развожаев
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, атаки всу на крым, беспилотник (бпла, дрон), пво
Над Севастополем сбили 17 украинских беспилотников

Севастополь отбил атаку 17 украинских БПЛА

11:30 19.08.2026
 
© Telegram Владимир ЗеленскийБоевик ВСУ с беспилотником
Боевик ВСУ с беспилотником
© Telegram Владимир Зеленский
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МАКСДзенTelegram
CИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. За минувшие сутки над Севастополем сбили 17 вражеских беспилотников. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Наши военные, авиация и мобильные огневые группы за прошедшие сутки нейтрализовали 17 беспилотников ВСУ", – написал губернатор в своем канале в МАКС.
По информации Развожаева, пострадавших в результате украинских атак нет.
Ранее сообщалось, что под Севастополем перекрыт участок трассы "Таврида" и еще несколько дорог из-за упавших беспилотников ВСУ. Движение возобновят после того, как закончат работу спецслужбы.
В Севастополе ночью вновь отражали налет украинских беспилотников. В городе отбили две атаки - были сбиты 13 дронов. По данным Минобороны, всего за ночь над Крымом и еще рядом регионов РФ сбили 453 беспилотника.
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КрымНовости КрымаСевастопольНовости СевастополяМихаил РазвожаевАтаки ВСУ на КрымБеспилотник (БПЛА, дрон)ПВО
 
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