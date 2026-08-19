https://crimea.ria.ru/20260819/nabu-nachalo-novoe-rassledovanie-v-otnoshenii-chinovnikov-ofisa-zelenskogo-1158613205.html

НАБУ начало новое расследование в отношении чиновников офиса Зеленского

НАБУ начало новое расследование в отношении чиновников офиса Зеленского - РИА Новости Крым, 19.08.2026

НАБУ начало новое расследование в отношении чиновников офиса Зеленского

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) начали новое расследование в отношении чиновников... РИА Новости Крым, 19.08.2026

2026-08-19T11:12

2026-08-19T11:12

2026-08-19T12:23

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

украина

владимир зеленский

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) начали новое расследование в отношении чиновников офиса Владимира Зеленского. Об этом сообщили в ведомствах.В ходе обысков в рамках операции "Форест Гамп" НАБУ и САП обнаружили документ, содержащий план антикризисной коммуникации по деятельности Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады. В нем содержатся шаги и сообщения, направленные на реакцию на публичную ситуацию вокруг работы ВСК.При этом, как пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Верховной рады Алексея Гончаренко*, детективы явились с обысками к замглавы офиса Зеленского Ирине Мудрой.Ранее в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины сообщали о задержании чиновников главного управления Нацгвардии, их обвиняют в хищении свыше 150 миллионов гривен (порядка 3,3 миллиона долларов) на закупках для нужд военных.* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему коррупция на Украине не остановит западную помощь ЗеленскомуРасследования против жены и друзей: чем еще "прижмут" Зеленского

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национальное антикоррупционное бюро украины (набу) , украина, владимир зеленский, новости