НАБУ начало новое расследование в отношении чиновников офиса Зеленского

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) начали новое расследование в отношении чиновников офиса Владимира Зеленского. Об этом сообщили в ведомствах.В ходе обысков в рамках операции "Форест Гамп" НАБУ и САП обнаружили документ, содержащий план антикризисной коммуникации по деятельности Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады. В нем содержатся шаги и сообщения, направленные на реакцию на публичную ситуацию вокруг работы ВСК.При этом, как пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Верховной рады Алексея Гончаренко*, детективы явились с обысками к замглавы офиса Зеленского Ирине Мудрой.Ранее в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины сообщали о задержании чиновников главного управления Нацгвардии, их обвиняют в хищении свыше 150 миллионов гривен (порядка 3,3 миллиона долларов) на закупках для нужд военных.* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему коррупция на Украине не остановит западную помощь ЗеленскомуРасследования против жены и друзей: чем еще "прижмут" Зеленского
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) начали новое расследование в отношении чиновников офиса Владимира Зеленского. Об этом сообщили в ведомствах.
"НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной организации, действовавшей под руководством действующего и бывшего народных депутатов Украины, с участием чиновников офиса президента и других лиц", — сообщили в надзорном ведомстве.
В ходе обысков в рамках операции "Форест Гамп" НАБУ и САП обнаружили документ, содержащий план антикризисной коммуникации по деятельности Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады. В нем содержатся шаги и сообщения, направленные на реакцию на публичную ситуацию вокруг работы ВСК.
При этом, как пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Верховной рады Алексея Гончаренко*, детективы явились с обысками к замглавы офиса Зеленского Ирине Мудрой.
Ранее в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины сообщали о задержании чиновников главного управления Нацгвардии, их обвиняют в хищении свыше 150 миллионов гривен (порядка 3,3 миллиона долларов) на закупках для нужд военных.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.
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