На западе Крыма работает ПВО
На западе Крыма работает ПВО – объявлена беспилотная опасность
17:59 19.08.2026 (обновлено: 18:04 19.08.2026)
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкЗа безопасностью неба над российскими подразделениями следят расчеты комплексов "Панцирь-С1"
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. На западе Крыма работают системы противовоздушной обороны – в регионе объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования Главного управления МЧС России по Республике Крым.
"На западе Республики Крым работает ПВО. Сохраняйте спокойствие. Избегайте открытой местности. Если Вы на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге. Не подходите к окнам! Не пользуйтесь лифтом! Находитесь в безопасном месте до отмены беспилотной опасности", - говорится в сообщении.
Жителей и гостей полуострова призвали соблюдать меры безопасности и доверять только официальной информации.
Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
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