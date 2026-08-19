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На Украине назначен новый министр обороны - РИА Новости Крым, 19.08.2026
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На Украине назначен новый министр обороны
На Украине назначен новый министр обороны - РИА Новости Крым, 19.08.2026
На Украине назначен новый министр обороны
Украинский парламент проголосовал за назначение Евгения Хмары на пост министра обороны. Об этом стало известно в ходе трансляции заседания парламента на... РИА Новости Крым, 19.08.2026
2026-08-19T13:49
2026-08-19T13:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Украинский парламент проголосовал за назначение Евгения Хмары на пост министра обороны. Об этом стало известно в ходе трансляции заседания парламента на YouTube. За назначение Хмары на пост министра проголосовали 312 парламентариев.18 августа глава киевского режима Владимир Зеленский внес в Верховную Раду (ВР) Украины представления о назначении министра обороны и министра иностранных дел страны.Ранее Зеленский сообщил, что назначит секретаря СНБО Украины Рустема Умерова главой Службы внешней разведки. Новым секретарем СНБО станет бывший министр внутренних дел Игорь Клименко.Парламент Украины 16 июля утвердил 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и минобороны. Зеленский 22 июля подписал указ о назначении главкомом командующего объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого вместо Александра Сырского. Нового министра обороны пока не назначили. Исполнять его обязанности Зеленский поручил Евгению Хмаре.Также в среду Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) начали новое расследование в отношении чиновников офиса Владимира Зеленского.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Новый главком ВСУ Драпатый оправдал СВО словами о россиянах – мнениеКиев пригрозил России баллистикой до конца года – чего можно ожидать"Черная рада" на новый лад: кто виновен в отставке главкома ВСУ
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новости, украина, минобороны украины, кадровые перестановки
На Украине назначен новый министр обороны

Новый министр обороны назначен на Украине – рада утвердила кандидатуру Евгения Хмары

13:49 19.08.2026 (обновлено: 13:52 19.08.2026)
 
© Служба безопасности УкраиныЕвгений Хмара
Евгений Хмара
© Служба безопасности Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Украинский парламент проголосовал за назначение Евгения Хмары на пост министра обороны. Об этом стало известно в ходе трансляции заседания парламента на YouTube. За назначение Хмары на пост министра проголосовали 312 парламентариев.
18 августа глава киевского режима Владимир Зеленский внес в Верховную Раду (ВР) Украины представления о назначении министра обороны и министра иностранных дел страны.
Ранее Зеленский сообщил, что назначит секретаря СНБО Украины Рустема Умерова главой Службы внешней разведки. Новым секретарем СНБО станет бывший министр внутренних дел Игорь Клименко.
Парламент Украины 16 июля утвердил 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и минобороны. Зеленский 22 июля подписал указ о назначении главкомом командующего объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого вместо Александра Сырского. Нового министра обороны пока не назначили. Исполнять его обязанности Зеленский поручил Евгению Хмаре.
Также в среду Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) начали новое расследование в отношении чиновников офиса Владимира Зеленского.
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