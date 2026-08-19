https://crimea.ria.ru/20260819/na-krymskom-mostu-rastet-ochered-so-storony-kerchi-1158605800.html

На Крымском мосту растет очередь со стороны Керчи

На Крымском мосту растет очередь со стороны Керчи - РИА Новости Крым, 19.08.2026

На Крымском мосту растет очередь со стороны Керчи

Крымский мост работает штатно, в настоящее время начала расти очередь со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте. РИА Новости Крым, 19.08.2026

2026-08-19T09:14

2026-08-19T09:14

2026-08-19T09:14

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

очереди на крымском мосту

логистика

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Крымский мост работает штатно, в настоящее время начала расти очередь со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.Ранее очередей перед пунктами досмотра не наблюдалось.Крымский мост - стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крымский мост

крым

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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