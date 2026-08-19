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На Крымском мосту растет очередь со стороны Керчи - РИА Новости Крым, 19.08.2026
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На Крымском мосту растет очередь со стороны Керчи
На Крымском мосту растет очередь со стороны Керчи - РИА Новости Крым, 19.08.2026
На Крымском мосту растет очередь со стороны Керчи
Крымский мост работает штатно, в настоящее время начала расти очередь со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте. РИА Новости Крым, 19.08.2026
2026-08-19T09:14
2026-08-19T09:14
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
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транспорт
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Крымский мост работает штатно, в настоящее время начала расти очередь со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.Ранее очередей перед пунктами досмотра не наблюдалось.Крымский мост - стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крымский мост, очереди на крымском мосту, логистика, транспорт, новости крыма, крым
На Крымском мосту растет очередь со стороны Керчи

На Крымском мосту в очереди со стороны Керчи стоят 60 транспортных средств

09:14 19.08.2026
 
© РИА Новости КрымПодъезд к Крымскому мосту
Подъезд к Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 19.08.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Крымский мост работает штатно, в настоящее время начала расти очередь со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.
"Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 60 транспортных средств", - приводятся данные на 9 утра.
Ранее очередей перед пунктами досмотра не наблюдалось.
Крымский мост - стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостОчереди на Крымском мостуЛогистикаТранспортНовости КрымаКрым
 
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