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Массовое ДТП на трассе М-4 "Дон": в Ростовской области столкнулись 12 авто

Массовое ДТП на трассе М-4 "Дон": в Ростовской области столкнулись 12 авто - РИА Новости Крым, 19.08.2026

Массовое ДТП на трассе М-4 "Дон": в Ростовской области столкнулись 12 авто

В среду на федеральной трассе М-4 "Дон" в Каменском районе Ростовской области столкнулись 12 авто: девять легковых и три грузовых автомобиля. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 19.08.2026

2026-08-19T15:27

2026-08-19T15:27

2026-08-19T15:27

россия

трасса м4 дон

ограничение движения

дтп

ростовская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. В среду на федеральной трассе М-4 "Дон" в Каменском районе Ростовской области столкнулись 12 авто: девять легковых и три грузовых автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.Сейчас движение затруднено на 4-километровом участке. На месте происшествия работают сотрудники полиции Информации о пострадавших на данный момент нет.Для снижения транспортной нагрузки организован объезд через хутор Федорцев.Ранее три человека погибли и четверо пострадали в столкновении внедорожника и "Приоры" на трассе "Новороссия" в Ростовской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Погибли мгновенно: семья с двумя маленькими детьми влетела в грузовик под ТамбовомНа трассе М-4 "Дон" вводится повышенный скоростной режимАвтомобиль слетел с дороги в Сочи – водитель погиб

россия

трасса м4 дон

ростовская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, трасса м4 дон, ограничение движения, дтп, ростовская область, происшествия