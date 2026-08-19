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Массовое ДТП на трассе М-4 "Дон": в Ростовской области столкнулись 12 авто - РИА Новости Крым, 19.08.2026
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Массовое ДТП на трассе М-4 "Дон": в Ростовской области столкнулись 12 авто
Массовое ДТП на трассе М-4 "Дон": в Ростовской области столкнулись 12 авто - РИА Новости Крым, 19.08.2026
Массовое ДТП на трассе М-4 "Дон": в Ростовской области столкнулись 12 авто
В среду на федеральной трассе М-4 "Дон" в Каменском районе Ростовской области столкнулись 12 авто: девять легковых и три грузовых автомобиля. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 19.08.2026
2026-08-19T15:27
2026-08-19T15:27
россия
трасса м4 дон
ограничение движения
дтп
ростовская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. В среду на федеральной трассе М-4 "Дон" в Каменском районе Ростовской области столкнулись 12 авто: девять легковых и три грузовых автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.Сейчас движение затруднено на 4-километровом участке. На месте происшествия работают сотрудники полиции Информации о пострадавших на данный момент нет.Для снижения транспортной нагрузки организован объезд через хутор Федорцев.Ранее три человека погибли и четверо пострадали в столкновении внедорожника и "Приоры" на трассе "Новороссия" в Ростовской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Погибли мгновенно: семья с двумя маленькими детьми влетела в грузовик под ТамбовомНа трассе М-4 "Дон" вводится повышенный скоростной режимАвтомобиль слетел с дороги в Сочи – водитель погиб
россия
трасса м4 дон
ростовская область
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россия, трасса м4 дон, ограничение движения, дтп, ростовская область, происшествия
Массовое ДТП на трассе М-4 "Дон": в Ростовской области столкнулись 12 авто

На трассе М-4 "Дон" в Ростовской области столкнулись 12 машин

15:27 19.08.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПатруль ДПС
Патруль ДПС - РИА Новости, 1920, 19.08.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. В среду на федеральной трассе М-4 "Дон" в Каменском районе Ростовской области столкнулись 12 авто: девять легковых и три грузовых автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

"Около 13:00 на 940-м км автомобильной дороги М-4 "Дон" в Каменском районе произошло столкновение 12 транспортных средств: 9 легковых и 3 грузовых автомобилей", - говорится в сообщении.

Сейчас движение затруднено на 4-километровом участке. На месте происшествия работают сотрудники полиции Информации о пострадавших на данный момент нет.
Для снижения транспортной нагрузки организован объезд через хутор Федорцев.
Ранее три человека погибли и четверо пострадали в столкновении внедорожника и "Приоры" на трассе "Новороссия" в Ростовской области.
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РоссияТрасса М4 ДонОграничение движенияДТПРостовская областьПроисшествия
 
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