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Массированная атака на ЛНР - 3 человека погибли и 10 ранены

Массированная атака на ЛНР - 3 человека погибли и 10 ранены - РИА Новости Крым, 19.08.2026

Массированная атака на ЛНР - 3 человека погибли и 10 ранены

ЛНР подверглась массированной атаке ВСУ - три человека погибли и 10 получили ранения. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник. РИА Новости Крым, 19.08.2026

2026-08-19T10:26

2026-08-19T10:26

2026-08-19T10:36

луганская народная республика (лнр)

новости сво

леонид пасечник

происшествия

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. ЛНР подверглась массированной атаке ВСУ - три человека погибли и 10 получили ранения. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.Еще один удар боевики нанесли по спецтехнике, задействованной в дорожных работах на автодороге между Первомайском и селом Троицкое. Ранены трое работников.В Луганске враг атаковал кондитерский цех индивидуального предпринимателя и станцию техобслуживания в Каменнобродском районе города. Ранения получили двое работников. Еще один удар нанесен по частному сектору, обошлось без пострадавших.Также в Лисичанске БПЛА нанесли несколько ударов по жилым домам, ранены две женщины. В Старобельском муниципальном округе атакован гражданский грузовик, ранен водитель.16 августа ЛНР подверглась массированному удару ВСУ – один человек погиб и четверо ранены.Также во вторник ВСУ нанесли удар по остановке общественного транспорта в Энергодаре – пострадали 17 человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:69 россиян погибли и более 400 пострадали за неделю от атак ВСУАтака беспилотников на Подмосковье - есть раненые и разрушенияВ Белгородской области найдены тела двоих погибших при ударах ВСУ

луганская народная республика (лнр)

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), новости сво, леонид пасечник, происшествия, атаки всу