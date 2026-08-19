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Массированная атака на ЛНР - 3 человека погибли и 10 ранены - РИА Новости Крым, 19.08.2026
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Массированная атака на ЛНР - 3 человека погибли и 10 ранены
Массированная атака на ЛНР - 3 человека погибли и 10 ранены - РИА Новости Крым, 19.08.2026
Массированная атака на ЛНР - 3 человека погибли и 10 ранены
ЛНР подверглась массированной атаке ВСУ - три человека погибли и 10 получили ранения. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник. РИА Новости Крым, 19.08.2026
2026-08-19T10:26
2026-08-19T10:36
луганская народная республика (лнр)
новости сво
леонид пасечник
происшествия
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. ЛНР подверглась массированной атаке ВСУ - три человека погибли и 10 получили ранения. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.Еще один удар боевики нанесли по спецтехнике, задействованной в дорожных работах на автодороге между Первомайском и селом Троицкое. Ранены трое работников.В Луганске враг атаковал кондитерский цех индивидуального предпринимателя и станцию техобслуживания в Каменнобродском районе города. Ранения получили двое работников. Еще один удар нанесен по частному сектору, обошлось без пострадавших.Также в Лисичанске БПЛА нанесли несколько ударов по жилым домам, ранены две женщины. В Старобельском муниципальном округе атакован гражданский грузовик, ранен водитель.16 августа ЛНР подверглась массированному удару ВСУ – один человек погиб и четверо ранены.Также во вторник ВСУ нанесли удар по остановке общественного транспорта в Энергодаре – пострадали 17 человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:69 россиян погибли и более 400 пострадали за неделю от атак ВСУАтака беспилотников на Подмосковье - есть раненые и разрушенияВ Белгородской области найдены тела двоих погибших при ударах ВСУ
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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луганская народная республика (лнр), новости сво, леонид пасечник, происшествия, атаки всу
Массированная атака на ЛНР - 3 человека погибли и 10 ранены

Пасечник: при массированной атаке на ЛНР три человека погибли и 10 получили ранения

10:26 19.08.2026 (обновлено: 10:36 19.08.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. ЛНР подверглась массированной атаке ВСУ - три человека погибли и 10 получили ранения. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.
"В Рубежном неонацисты ударили по автомобилю аварийной бригады филиала "Лугансктепло". К несчастью, трое работников погибли на месте, двое ранены", - написал в своем канале в МАКС Пасечник.
Еще один удар боевики нанесли по спецтехнике, задействованной в дорожных работах на автодороге между Первомайском и селом Троицкое. Ранены трое работников.
В Луганске враг атаковал кондитерский цех индивидуального предпринимателя и станцию техобслуживания в Каменнобродском районе города. Ранения получили двое работников. Еще один удар нанесен по частному сектору, обошлось без пострадавших.
Также в Лисичанске БПЛА нанесли несколько ударов по жилым домам, ранены две женщины. В Старобельском муниципальном округе атакован гражданский грузовик, ранен водитель.
16 августа ЛНР подверглась массированному удару ВСУ – один человек погиб и четверо ранены.
Также во вторник ВСУ нанесли удар по остановке общественного транспорта в Энергодаре – пострадали 17 человек.
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Луганская Народная Республика (ЛНР)Новости СВОЛеонид ПасечникПроисшествияАтаки ВСУ
 
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