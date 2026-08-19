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Масштабный лесной пожар в Ялте: на месте работают более 300 человек
Масштабный лесной пожар в Ялте: на месте работают более 300 человек - РИА Новости Крым, 19.08.2026
Масштабный лесной пожар в Ялте: на месте работают более 300 человек
Лес горит в труднодоступной горной местности в Ялте, к тушению привлекли более 300 человек и 60 единиц техники. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС... РИА Новости Крым, 19.08.2026
2026-08-19T12:48
2026-08-19T12:48
2026-08-19T12:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Лес горит в труднодоступной горной местности в Ялте, к тушению привлекли более 300 человек и 60 единиц техники. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.Уточняется, что предварительная площадь составляет порядка 3,3 гектара. Организовано четыре боевых участка. Личный состав добирается до мест возгорания пешком с ранцевыми огнетушителями. Производится подвоз воды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три дня борьбы с огнем: лесной пожар под Феодосией полностью потушилиВ Крыму за неделю произошло 123 пожараПод Симферополем разгорелся пожар на 65 гектарах – МЧС спасло населенный пункт от огня
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Масштабный лесной пожар в Ялте: на месте работают более 300 человек
Масштабный лесной пожар в Ялте охватил территорию площадью 3,3 га