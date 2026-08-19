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Ливни с грозами и градом обрушатся на Крым 19 августа - РИА Новости Крым, 19.08.2026
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Ливни с грозами и градом обрушатся на Крым 19 августа
Ливни с грозами и градом обрушатся на Крым 19 августа - РИА Новости Крым, 19.08.2026
Ливни с грозами и градом обрушатся на Крым 19 августа
Ливни с грозами и градом обрушатся на Крым во второй половине дня 19 августа, объявлено экстренное предупреждение. Об этом сообщает пресс-службе... РИА Новости Крым, 19.08.2026
2026-08-19T12:04
2026-08-19T13:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Ливни с грозами и градом обрушатся на Крым во второй половине дня 19 августа, объявлено экстренное предупреждение. Об этом сообщает пресс-службе республиканского главка МЧС России.Спасатели напоминают, что в это время опасно выходить в море, горы, а также находиться вблизи русел рек, линий электропередач. Возможны подтопления низменных участков местности. Кроме того, запрещено разведение открытого огня в условиях ветровой нагрузки более 10 м/с. В связи с неблагоприятными погодными условиями существует высокая вероятность возникновения аварий в электросетях, напомнили в "Крымэнерго". На предприятии действует режим повышенной готовности.Ранее в республиканском гидрометцентре сообщали, что в среду холодный атмосферный фронт атлантического циклона принесет на полуостров грозовые дожди.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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Ливни с грозами и градом обрушатся на Крым 19 августа

МЧС: ливни с грозами и градом обрушатся на Крым 19 августа

12:04 19.08.2026 (обновлено: 13:24 19.08.2026)
 
Гроза над морем
Гроза над морем
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Ливни с грозами и градом обрушатся на Крым во второй половине дня 19 августа, объявлено экстренное предупреждение. Об этом сообщает пресс-службе республиканского главка МЧС России.
"Местами сильные ливни, грозы, град, при грозах шквалистое усиление ветра до 20 м/с ожидаются в Крыму во второй половине дня и до конца суток 19 августа", - говорится в сообщении.
Спасатели напоминают, что в это время опасно выходить в море, горы, а также находиться вблизи русел рек, линий электропередач. Возможны подтопления низменных участков местности. Кроме того, запрещено разведение открытого огня в условиях ветровой нагрузки более 10 м/с.
В связи с неблагоприятными погодными условиями существует высокая вероятность возникновения аварий в электросетях, напомнили в "Крымэнерго". На предприятии действует режим повышенной готовности.
Ранее в республиканском гидрометцентре сообщали, что в среду холодный атмосферный фронт атлантического циклона принесет на полуостров грозовые дожди.
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