https://crimea.ria.ru/20260819/lidera-the-hatters-muzychenko-obyavili-ugrozoy-bezopasnosti-ukrainy-1158636002.html

Лидера The Hatters Музыченко объявили "угрозой безопасности Украины"

Лидера The Hatters Музыченко объявили "угрозой безопасности Украины" - РИА Новости Крым, 19.08.2026

Лидера The Hatters Музыченко объявили "угрозой безопасности Украины"

Министерство культуры Украины внесло в перечень лиц, "угрожающих национальной безопасности", лидера российской музыкальной группы The Hatters Юрия Музыченко... РИА Новости Крым, 19.08.2026

2026-08-19T17:45

2026-08-19T17:45

2026-08-19T17:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Министерство культуры Украины внесло в перечень лиц, "угрожающих национальной безопасности", лидера российской музыкальной группы The Hatters Юрия Музыченко. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.На данный момент в список лиц, "угрожающих национальной безопасности Украины", внесен 261 человек.Ранее с инициативой внести Музыченко в данный перечень выступил нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Поводом послужили посещение The Hatters Крыма, а также концертные выступления в Севастополе и Донецке. В мае этого года участников коллектива – Юрия Музыченко, Павла Личадеева, Александра Анисимова и Дмитрия Вечерина – внесли в базу скандального украинского националистического сайта "Миротворец".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Актера Петрова внесли в "Миротворец"Фигуристов Медведеву и Энберта внесли в базу "Миротворца" из-за КрымаВ СБУ "признали заслуги" российского актера Ивана Охлобыстина

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, юрий музыченко, новости, музыка, украина, санкции