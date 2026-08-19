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Лидера The Hatters Музыченко объявили "угрозой безопасности Украины" - РИА Новости Крым, 19.08.2026
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Лидера The Hatters Музыченко объявили "угрозой безопасности Украины"
Лидера The Hatters Музыченко объявили "угрозой безопасности Украины" - РИА Новости Крым, 19.08.2026
Лидера The Hatters Музыченко объявили "угрозой безопасности Украины"
Министерство культуры Украины внесло в перечень лиц, "угрожающих национальной безопасности", лидера российской музыкальной группы The Hatters Юрия Музыченко... РИА Новости Крым, 19.08.2026
2026-08-19T17:45
2026-08-19T17:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Министерство культуры Украины внесло в перечень лиц, "угрожающих национальной безопасности", лидера российской музыкальной группы The Hatters Юрия Музыченко. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.На данный момент в список лиц, "угрожающих национальной безопасности Украины", внесен 261 человек.Ранее с инициативой внести Музыченко в данный перечень выступил нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Поводом послужили посещение The Hatters Крыма, а также концертные выступления в Севастополе и Донецке. В мае этого года участников коллектива – Юрия Музыченко, Павла Личадеева, Александра Анисимова и Дмитрия Вечерина – внесли в базу скандального украинского националистического сайта "Миротворец".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Актера Петрова внесли в "Миротворец"Фигуристов Медведеву и Энберта внесли в базу "Миротворца" из-за КрымаВ СБУ "признали заслуги" российского актера Ивана Охлобыстина
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крым, юрий музыченко, новости, музыка, украина, санкции
Лидера The Hatters Музыченко объявили "угрозой безопасности Украины"

На Украине объявили лидера группы The Hatters Юрия Музыченко "угрозой нацбезопасности"

17:45 19.08.2026
 
© Фото со страницы музыканта в соцсети ВКонтактеФронтмен и основатель питерской фолк-рок-группы The Hatters Юрий Музыченко
Фронтмен и основатель питерской фолк-рок-группы The Hatters Юрий Музыченко
© Фото со страницы музыканта в соцсети ВКонтакте
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Министерство культуры Украины внесло в перечень лиц, "угрожающих национальной безопасности", лидера российской музыкальной группы The Hatters Юрия Музыченко. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.
"Дополнить список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, включив в него... Музыченко Юрия Юрьевича… российского музыканта, фронтмена музыкальной группы The Hatters", - говорится в документе.
На данный момент в список лиц, "угрожающих национальной безопасности Украины", внесен 261 человек.
Ранее с инициативой внести Музыченко в данный перечень выступил нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Поводом послужили посещение The Hatters Крыма, а также концертные выступления в Севастополе и Донецке. В мае этого года участников коллектива – Юрия Музыченко, Павла Личадеева, Александра Анисимова и Дмитрия Вечерина – внесли в базу скандального украинского националистического сайта "Миротворец".
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