Лидера The Hatters Музыченко объявили "угрозой безопасности Украины"
На Украине объявили лидера группы The Hatters Юрия Музыченко "угрозой нацбезопасности"
© Фото со страницы музыканта в соцсети ВКонтактеФронтмен и основатель питерской фолк-рок-группы The Hatters Юрий Музыченко
© Фото со страницы музыканта в соцсети ВКонтакте
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Министерство культуры Украины внесло в перечень лиц, "угрожающих национальной безопасности", лидера российской музыкальной группы The Hatters Юрия Музыченко. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.
"Дополнить список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, включив в него... Музыченко Юрия Юрьевича… российского музыканта, фронтмена музыкальной группы The Hatters", - говорится в документе.
На данный момент в список лиц, "угрожающих национальной безопасности Украины", внесен 261 человек.
Ранее с инициативой внести Музыченко в данный перечень выступил нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Поводом послужили посещение The Hatters Крыма, а также концертные выступления в Севастополе и Донецке. В мае этого года участников коллектива – Юрия Музыченко, Павла Личадеева, Александра Анисимова и Дмитрия Вечерина – внесли в базу скандального украинского националистического сайта "Миротворец".
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