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Крымский мост: оперативная обстановка 19 августа вечером - РИА Новости Крым, 19.08.2026
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Крымский мост: оперативная обстановка 19 августа вечером
Крымский мост: оперативная обстановка 19 августа вечером - РИА Новости Крым, 19.08.2026
Крымский мост: оперативная обстановка 19 августа вечером
В среду вечером перед досмотровыми пунктами у Крымского моста очередей нет. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте в мессенджере... РИА Новости Крым, 19.08.2026
2026-08-19T22:08
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крымский мост
ситуация на дорогах крыма
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тамань
краснодарский край
транспорт
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. В среду вечером перед досмотровыми пунктами у Крымского моста очередей нет. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте в мессенджере МАКС.С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт, логистика
Крымский мост: оперативная обстановка 19 августа вечером

Крымский мост 19 августа вечером свободен для проезда с обеих сторон

22:08 19.08.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 19.08.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. В среду вечером перед досмотровыми пунктами у Крымского моста очередей нет. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте в мессенджере МАКС.

"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", – сказано в сообщении по состоянию на 22 часа.

С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайТранспортЛогистика
 
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