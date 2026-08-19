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Крымский мост: обстановка на утро среды

Крымский мост: обстановка на утро среды - РИА Новости Крым, 19.08.2026

Крымский мост: обстановка на утро среды

Утром в среду затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра на Крымском мосту нет. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на логистическом... РИА Новости Крым, 19.08.2026

2026-08-19T07:02

2026-08-19T07:02

2026-08-19T07:02

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

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новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Утром в среду затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра на Крымском мосту нет. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на логистическом объекте.С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения, которые продолжают действовать на Крымском мосту. Так, по его автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой более 1,5 тонны, груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей по мосту.В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, в месте развязки Тамань – Волна, транспортные потоки разделены на два направления в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе топливо по QR-кодам будут продавать с ограничением по времениНа Кубани усложнилась ситуация с топливом – прекратили работу 120 АЗСВ Крыму изменится расписание четырех электричек

крымский мост

крым

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, крым