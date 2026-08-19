https://crimea.ria.ru/20260819/krymskiy-fermer-vyraschivaet-papayyu-chto-dlya-etogo-nuzhno-1158635825.html

Крымский фермер выращивает папайю: что для этого нужно

Крымский фермер выращивает папайю: что для этого нужно - РИА Новости Крым, 19.08.2026

Крымский фермер выращивает папайю: что для этого нужно

Крымский фермер выращивает папайю, сейчас на территории его хозяйства уже 40 деревьев. Аграрий оттачивает технологию выращивания тропического фрукта, чтобы... РИА Новости Крым, 19.08.2026

2026-08-19T21:08

2026-08-19T21:08

2026-08-19T21:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Крымский фермер выращивает папайю, сейчас на территории его хозяйства уже 40 деревьев. Аграрий оттачивает технологию выращивания тропического фрукта, чтобы выйти на большие объемы и начать продажу на крымских рынках. Об этом глава хозяйства Николай Пьяных рассказал РИА Новости Крым.Фермерское хозяйство расположено в Красногвардейском районе Крыма. Николай Пьяных обустроил на участке теплицу, где в прошлом году высадил первые 10 саженцев папайи. Выращивать начал для себя – семена купил на маркетплейсе, а для подготовки саженцев оборудовал небольшую оранжерею. Плоды оказались на удивление сочными и вкусными, а потому было принято решение увеличить объемы.Сегодня на участке фермера 40 деревьев, плодоносят из них пока только 10 – те, которые высадил в прошлом году. Сбор урожая уже идет: правда, пока выходит немного – 2-3 плода в неделю.В планах фермера масштабировать площадь, на которой будет выращивать папайю. По словам Николая Пьяных, чтобы заниматься продажей тропического фрукта, необходимо 2-3 тысячи деревьев, а также большая современная теплица. Кроме того, нужно отработать технологию выращивания, чем фермер сейчас и занимается.Также в фермерском хозяйстве на площади более трех тысяч гектаров выращиваются зерновые и масличные культуры. Свое дело фермер основал в 1993 году. В 2011 году получил квалификацию магистра в Мелитопольском институте экологии и социальных технологий.На своем участке Николай Пьяных создал уникальный ландшафтный парк с богатой коллекцией лиственных и хвойных деревьев, а также организовал мини-зоопарк. За вклад в экологию и благоустройство в 2008 году он занял почетное второе место в Крымском республиканском конкурсе "Битва поместий".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму проводят апробацию сельскохозяйственных культурБолее 190 тонн устриц за год вырастили крымские морские фермерыЧто выгодно выращивать в Крыму: советы НИИ сельского хозяйства

https://crimea.ria.ru/20260819/profitsit-zerna-kakie-mery-gospodderzhki-nuzhny-krymu-1158628712.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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