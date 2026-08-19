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Крымский фермер выращивает папайю: что для этого нужно - РИА Новости Крым, 19.08.2026
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Крымский фермер выращивает папайю: что для этого нужно
Крымский фермер выращивает папайю: что для этого нужно - РИА Новости Крым, 19.08.2026
Крымский фермер выращивает папайю: что для этого нужно
Крымский фермер выращивает папайю, сейчас на территории его хозяйства уже 40 деревьев. Аграрий оттачивает технологию выращивания тропического фрукта, чтобы... РИА Новости Крым, 19.08.2026
2026-08-19T21:08
2026-08-19T21:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Крымский фермер выращивает папайю, сейчас на территории его хозяйства уже 40 деревьев. Аграрий оттачивает технологию выращивания тропического фрукта, чтобы выйти на большие объемы и начать продажу на крымских рынках. Об этом глава хозяйства Николай Пьяных рассказал РИА Новости Крым.Фермерское хозяйство расположено в Красногвардейском районе Крыма. Николай Пьяных обустроил на участке теплицу, где в прошлом году высадил первые 10 саженцев папайи. Выращивать начал для себя – семена купил на маркетплейсе, а для подготовки саженцев оборудовал небольшую оранжерею. Плоды оказались на удивление сочными и вкусными, а потому было принято решение увеличить объемы.Сегодня на участке фермера 40 деревьев, плодоносят из них пока только 10 – те, которые высадил в прошлом году. Сбор урожая уже идет: правда, пока выходит немного – 2-3 плода в неделю.В планах фермера масштабировать площадь, на которой будет выращивать папайю. По словам Николая Пьяных, чтобы заниматься продажей тропического фрукта, необходимо 2-3 тысячи деревьев, а также большая современная теплица. Кроме того, нужно отработать технологию выращивания, чем фермер сейчас и занимается.Также в фермерском хозяйстве на площади более трех тысяч гектаров выращиваются зерновые и масличные культуры. Свое дело фермер основал в 1993 году. В 2011 году получил квалификацию магистра в Мелитопольском институте экологии и социальных технологий.На своем участке Николай Пьяных создал уникальный ландшафтный парк с богатой коллекцией лиственных и хвойных деревьев, а также организовал мини-зоопарк. За вклад в экологию и благоустройство в 2008 году он занял почетное второе место в Крымском республиканском конкурсе "Битва поместий".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму проводят апробацию сельскохозяйственных культурБолее 190 тонн устриц за год вырастили крымские морские фермерыЧто выгодно выращивать в Крыму: советы НИИ сельского хозяйства
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости крыма, крым, фрукты, урожай в крыму, урожай
Крымский фермер выращивает папайю: что для этого нужно

В Крыму выращивает папайю фермер из Красногвардейского района

21:08 19.08.2026
 
© Фото из личного архива Николай ПьяныхВ Крыму фермер выращивает папайю
В Крыму фермер выращивает папайю
© Фото из личного архива Николай Пьяных
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Крымский фермер выращивает папайю, сейчас на территории его хозяйства уже 40 деревьев. Аграрий оттачивает технологию выращивания тропического фрукта, чтобы выйти на большие объемы и начать продажу на крымских рынках. Об этом глава хозяйства Николай Пьяных рассказал РИА Новости Крым.
Фермерское хозяйство расположено в Красногвардейском районе Крыма. Николай Пьяных обустроил на участке теплицу, где в прошлом году высадил первые 10 саженцев папайи. Выращивать начал для себя – семена купил на маркетплейсе, а для подготовки саженцев оборудовал небольшую оранжерею. Плоды оказались на удивление сочными и вкусными, а потому было принято решение увеличить объемы.
© Фото из личного архива Николай ПьяныхКрымский фермер выращивает папайю
Крымский фермер выращивает папайю
1 из 2
Крымский фермер выращивает папайю
© Фото из личного архива Николай Пьяных
© Фото из личного архива Николай ПьяныхКрымский фермер выращивает папайю
Крымский фермер выращивает папайю
2 из 2
Крымский фермер выращивает папайю
© Фото из личного архива Николай Пьяных
1 из 2
Крымский фермер выращивает папайю
© Фото из личного архива Николай Пьяных
2 из 2
Крымский фермер выращивает папайю
© Фото из личного архива Николай Пьяных
Сегодня на участке фермера 40 деревьев, плодоносят из них пока только 10 – те, которые высадил в прошлом году. Сбор урожая уже идет: правда, пока выходит немного – 2-3 плода в неделю.
В планах фермера масштабировать площадь, на которой будет выращивать папайю. По словам Николая Пьяных, чтобы заниматься продажей тропического фрукта, необходимо 2-3 тысячи деревьев, а также большая современная теплица. Кроме того, нужно отработать технологию выращивания, чем фермер сейчас и занимается.
Также в фермерском хозяйстве на площади более трех тысяч гектаров выращиваются зерновые и масличные культуры. Свое дело фермер основал в 1993 году. В 2011 году получил квалификацию магистра в Мелитопольском институте экологии и социальных технологий.
На своем участке Николай Пьяных создал уникальный ландшафтный парк с богатой коллекцией лиственных и хвойных деревьев, а также организовал мини-зоопарк. За вклад в экологию и благоустройство в 2008 году он занял почетное второе место в Крымском республиканском конкурсе "Битва поместий".
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