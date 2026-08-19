Крым принял участие во Всероссийских антитеррористических учениях
Всероссийские антитеррористические учения в Крыму прошли успешно - МЧС
© ГУ МЧС России по Республике КрымВсероссийские антитеррористические учения в школах Крыма
© ГУ МЧС России по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. В преддверии нового учебного года в школах и детских садах Крыма, как и по всей России, прошли антитеррористические учения для педагогического состава. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.
Отмечается, что в Мазанской школе сотрудники Росгвардии провели тренировки по трем сценариям: захват заложников, бутылка с зажигательной смесью на пороге школы, атака БПЛА. Также, сотрудники МЧС России провели проверку знаний учителей по вопросам пожарной безопасности и проинструктировали о необходимых мероприятиях во время чрезвычайной ситуации в здании школы.
© ГУ МЧС России по Республике КрымВсероссийские антитеррористические учения в школах Крыма
1 из 4
Всероссийские антитеррористические учения в школах Крыма
© ГУ МЧС России по Республике Крым
© ГУ МЧС России по Республике КрымВсероссийские антитеррористические учения в школах Крыма
2 из 4
Всероссийские антитеррористические учения в школах Крыма
© ГУ МЧС России по Республике Крым
© ГУ МЧС России по Республике КрымВсероссийские антитеррористические учения в школах Крыма
3 из 4
Всероссийские антитеррористические учения в школах Крыма
© ГУ МЧС России по Республике Крым
© ГУ МЧС России по Республике КрымВсероссийские антитеррористические учения в школах Крыма
4 из 4
Всероссийские антитеррористические учения в школах Крыма
© ГУ МЧС России по Республике Крым
1 из 4
Всероссийские антитеррористические учения в школах Крыма
© ГУ МЧС России по Республике Крым
2 из 4
Всероссийские антитеррористические учения в школах Крыма
© ГУ МЧС России по Республике Крым
3 из 4
Всероссийские антитеррористические учения в школах Крыма
© ГУ МЧС России по Республике Крым
4 из 4
Всероссийские антитеррористические учения в школах Крыма
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Кроме того, инспекторы Госпожнадзора проверили работоспособность средств оповещения, скорость эвакуации. И совместно с Всероссийским добровольным пожарным обществом организовали мастер-класс по использованию огнетушителей.
© ГУ МЧС России по Республике КрымВсероссийские антитеррористические учения в школах Крыма
1 из 3
Всероссийские антитеррористические учения в школах Крыма
© ГУ МЧС России по Республике Крым
© ГУ МЧС России по Республике КрымВсероссийские антитеррористические учения в школах Крыма
2 из 3
Всероссийские антитеррористические учения в школах Крыма
© ГУ МЧС России по Республике Крым
© ГУ МЧС России по Республике КрымВсероссийские антитеррористические учения в школах Крыма
3 из 3
Всероссийские антитеррористические учения в школах Крыма
© ГУ МЧС России по Республике Крым
1 из 3
Всероссийские антитеррористические учения в школах Крыма
© ГУ МЧС России по Республике Крым
2 из 3
Всероссийские антитеррористические учения в школах Крыма
© ГУ МЧС России по Республике Крым
3 из 3
Всероссийские антитеррористические учения в школах Крыма
© ГУ МЧС России по Республике Крым
"Родители, отдавая в учебные заведения своих детей, уверены в их защищенности. Мы отвечаем за жизнь и здоровье наших детей, поэтому требуем от ответственных должностных лиц исключительного внимания к мерам безопасности. Любые проявления халатности или недостаточный контроль недопустимы", - цитирует главу МЧС России Александра Куренкова пресс-служба.
18 августа сообщалось, что шумовая граната взорвалась в школе в подмосковном Щелково во время учений, в результате инцидента есть пострадавшие.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Читайте также на РИА Новости Крым: