Рейтинг@Mail.ru
Крым принял участие во Всероссийских антитеррористических учениях - РИА Новости Крым, 19.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260819/krym-prinyal-uchastie-vo-vserossiyskikh-antiterroristicheskikh-ucheniyakh-1158607030.html
Крым принял участие во Всероссийских антитеррористических учениях
Крым принял участие во Всероссийских антитеррористических учениях - РИА Новости Крым, 19.08.2026
Крым принял участие во Всероссийских антитеррористических учениях
В преддверии нового учебного года в школах и детских садах Крыма, как и по всей России, прошли антитеррористические учения для педагогического состава. Об этом... РИА Новости Крым, 19.08.2026
2026-08-19T10:03
2026-08-19T10:03
гу мчс рф по республике крым
учения
антитеррор
школа
крым
безопасность республики крым и севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/13/1158607698_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_1e5783fe25eafa578ca184b026519b63.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. В преддверии нового учебного года в школах и детских садах Крыма, как и по всей России, прошли антитеррористические учения для педагогического состава. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.Отмечается, что в Мазанской школе сотрудники Росгвардии провели тренировки по трем сценариям: захват заложников, бутылка с зажигательной смесью на пороге школы, атака БПЛА. Также, сотрудники МЧС России провели проверку знаний учителей по вопросам пожарной безопасности и проинструктировали о необходимых мероприятиях во время чрезвычайной ситуации в здании школы.Кроме того, инспекторы Госпожнадзора проверили работоспособность средств оповещения, скорость эвакуации. И совместно с Всероссийским добровольным пожарным обществом организовали мастер-класс по использованию огнетушителей.18 августа сообщалось, что шумовая граната взорвалась в школе в подмосковном Щелково во время учений, в результате инцидента есть пострадавшие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Охрана и генераторы: как готовят крымские школы к учебному годуКак изменится обучение в школаx с 1 сентября – экспертВ Севастополе построят новую школу рекордной площади
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/13/1158607698_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_c1652807dbfb884a809246b678a6c179.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гу мчс рф по республике крым, учения, антитеррор, школа, крым, безопасность республики крым и севастополя
Крым принял участие во Всероссийских антитеррористических учениях

Всероссийские антитеррористические учения в Крыму прошли успешно - МЧС

10:03 19.08.2026
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымВсероссийские антитеррористические учения в школах Крыма
Всероссийские антитеррористические учения в школах Крыма
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. В преддверии нового учебного года в школах и детских садах Крыма, как и по всей России, прошли антитеррористические учения для педагогического состава. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.
Отмечается, что в Мазанской школе сотрудники Росгвардии провели тренировки по трем сценариям: захват заложников, бутылка с зажигательной смесью на пороге школы, атака БПЛА. Также, сотрудники МЧС России провели проверку знаний учителей по вопросам пожарной безопасности и проинструктировали о необходимых мероприятиях во время чрезвычайной ситуации в здании школы.
© ГУ МЧС России по Республике КрымВсероссийские антитеррористические учения в школах Крыма
Всероссийские антитеррористические учения в школах Крыма
1 из 4
Всероссийские антитеррористические учения в школах Крыма
© ГУ МЧС России по Республике Крым
© ГУ МЧС России по Республике КрымВсероссийские антитеррористические учения в школах Крыма
Всероссийские антитеррористические учения в школах Крыма
2 из 4
Всероссийские антитеррористические учения в школах Крыма
© ГУ МЧС России по Республике Крым
© ГУ МЧС России по Республике КрымВсероссийские антитеррористические учения в школах Крыма
Всероссийские антитеррористические учения в школах Крыма
3 из 4
Всероссийские антитеррористические учения в школах Крыма
© ГУ МЧС России по Республике Крым
© ГУ МЧС России по Республике КрымВсероссийские антитеррористические учения в школах Крыма
Всероссийские антитеррористические учения в школах Крыма
4 из 4
Всероссийские антитеррористические учения в школах Крыма
© ГУ МЧС России по Республике Крым
1 из 4
Всероссийские антитеррористические учения в школах Крыма
© ГУ МЧС России по Республике Крым
2 из 4
Всероссийские антитеррористические учения в школах Крыма
© ГУ МЧС России по Республике Крым
3 из 4
Всероссийские антитеррористические учения в школах Крыма
© ГУ МЧС России по Республике Крым
4 из 4
Всероссийские антитеррористические учения в школах Крыма
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Кроме того, инспекторы Госпожнадзора проверили работоспособность средств оповещения, скорость эвакуации. И совместно с Всероссийским добровольным пожарным обществом организовали мастер-класс по использованию огнетушителей.
© ГУ МЧС России по Республике КрымВсероссийские антитеррористические учения в школах Крыма
Всероссийские антитеррористические учения в школах Крыма
1 из 3
Всероссийские антитеррористические учения в школах Крыма
© ГУ МЧС России по Республике Крым
© ГУ МЧС России по Республике КрымВсероссийские антитеррористические учения в школах Крыма
Всероссийские антитеррористические учения в школах Крыма
2 из 3
Всероссийские антитеррористические учения в школах Крыма
© ГУ МЧС России по Республике Крым
© ГУ МЧС России по Республике КрымВсероссийские антитеррористические учения в школах Крыма
Всероссийские антитеррористические учения в школах Крыма
3 из 3
Всероссийские антитеррористические учения в школах Крыма
© ГУ МЧС России по Республике Крым
1 из 3
Всероссийские антитеррористические учения в школах Крыма
© ГУ МЧС России по Республике Крым
2 из 3
Всероссийские антитеррористические учения в школах Крыма
© ГУ МЧС России по Республике Крым
3 из 3
Всероссийские антитеррористические учения в школах Крыма
© ГУ МЧС России по Республике Крым
"Родители, отдавая в учебные заведения своих детей, уверены в их защищенности. Мы отвечаем за жизнь и здоровье наших детей, поэтому требуем от ответственных должностных лиц исключительного внимания к мерам безопасности. Любые проявления халатности или недостаточный контроль недопустимы", - цитирует главу МЧС России Александра Куренкова пресс-служба.
18 августа сообщалось, что шумовая граната взорвалась в школе в подмосковном Щелково во время учений, в результате инцидента есть пострадавшие.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Читайте также на РИА Новости Крым:
Охрана и генераторы: как готовят крымские школы к учебному году
Как изменится обучение в школаx с 1 сентября – эксперт
В Севастополе построят новую школу рекордной площади
 
ГУ МЧС РФ по Республике КрымУченияАнтитеррорШколаКрымБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:29Ситуация на фронте: ВСУ несут колоссальные потери
13:17На юге Крыма работает ПВО
13:01Подвиг аграриев: уборка зерновых в Крыму близка к финалу
12:48Масштабный лесной пожар в Ялте: на месте работают более 300 человек
12:42В Севастополе снова включили сирены - опасность с воздуха
12:28Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в Донбассе
12:05Россия вернула 103 военных из украинского плена
12:04Ливни с грозами и градом обрушатся на Крым 19 августа
11:59Армия России "Геранями" разгромила два сухогруза в Черном море
11:51В Крыму отбой ракетной опасности
11:45Двоих жителей Симферополя обвиняют в сбыте опасных вейпов на 90 млн
11:42В Севастополе прозвучал сигнал отмены воздушной тревоги
11:38Аксенов назначил врио министра промышленности и торговли Крыма
11:30Над Севастополем сбили 17 украинских беспилотников
11:20В Крыму объявлена ракетная опасность
11:20Воздушная тревога объявлена в Севастополе
11:12НАБУ начало новое расследование в отношении чиновников офиса Зеленского
11:00В селах Красногвардейского района Крыма отключат газ 25 августа
10:50ЧП на Алтае: медведь вытащил из палатки и растерзал туристку
10:418-летняя девочка погибла под винтами катера в акватории реки Дон в Азове
Лента новостейМолния