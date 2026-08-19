https://crimea.ria.ru/20260819/krym-prinyal-uchastie-vo-vserossiyskikh-antiterroristicheskikh-ucheniyakh-1158607030.html

Крым принял участие во Всероссийских антитеррористических учениях

Крым принял участие во Всероссийских антитеррористических учениях - РИА Новости Крым, 19.08.2026

Крым принял участие во Всероссийских антитеррористических учениях

В преддверии нового учебного года в школах и детских садах Крыма, как и по всей России, прошли антитеррористические учения для педагогического состава. Об этом... РИА Новости Крым, 19.08.2026

2026-08-19T10:03

2026-08-19T10:03

2026-08-19T10:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. В преддверии нового учебного года в школах и детских садах Крыма, как и по всей России, прошли антитеррористические учения для педагогического состава. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.Отмечается, что в Мазанской школе сотрудники Росгвардии провели тренировки по трем сценариям: захват заложников, бутылка с зажигательной смесью на пороге школы, атака БПЛА. Также, сотрудники МЧС России провели проверку знаний учителей по вопросам пожарной безопасности и проинструктировали о необходимых мероприятиях во время чрезвычайной ситуации в здании школы.Кроме того, инспекторы Госпожнадзора проверили работоспособность средств оповещения, скорость эвакуации. И совместно с Всероссийским добровольным пожарным обществом организовали мастер-класс по использованию огнетушителей.18 августа сообщалось, что шумовая граната взорвалась в школе в подмосковном Щелково во время учений, в результате инцидента есть пострадавшие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Охрана и генераторы: как готовят крымские школы к учебному годуКак изменится обучение в школаx с 1 сентября – экспертВ Севастополе построят новую школу рекордной площади

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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