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Критических последствий для России от атак на инфраструктуру нет – Путин - РИА Новости Крым, 19.08.2026
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Критических последствий для России от атак на инфраструктуру нет – Путин
Критических последствий для России от атак на инфраструктуру нет – Путин - РИА Новости Крым, 19.08.2026
Критических последствий для России от атак на инфраструктуру нет – Путин
Критических последствий для российской экономики от террористических атак на инфраструктуру нет, не было и быть не может. Об этом заявил президент РФ Владимир... РИА Новости Крым, 19.08.2026
2026-08-19T15:20
2026-08-19T15:25
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Критических последствий для российской экономики от террористических атак на инфраструктуру нет, не было и быть не может. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.Как отметил глава государства, экономическая динамика в целом в стране скромная, но позитивная. Прирост валового внутреннего продукта находится на отметке около 1%.Президент подчеркнул, что необходимо укреплять суверенитет страны, повышать эффективность, как в области обороны и безопасности, так и в социально-экономической сфере.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), новости, россия, экономика
Критических последствий для России от атак на инфраструктуру нет – Путин

Критических последствий от атак на инфраструктуру РФ нет и быть не может – Путин

15:20 19.08.2026 (обновлено: 15:25 19.08.2026)
 
© Пресс-служба КремляВладимир Путин
Владимир Путин
© Пресс-служба Кремля
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Критических последствий для российской экономики от террористических атак на инфраструктуру нет, не было и быть не может. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Как отметил глава государства, экономическая динамика в целом в стране скромная, но позитивная. Прирост валового внутреннего продукта находится на отметке около 1%.
"Понятно, что на экономических темпах сказывается целый ряд факторов, включая и внешнее давление, и террористические атаки на объекты промышленности, инфраструктуры. Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят, это очевидно. Мы это понимаем, видим и знаем", – сказал Путин.
Президент подчеркнул, что необходимо укреплять суверенитет страны, повышать эффективность, как в области обороны и безопасности, так и в социально-экономической сфере.
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Владимир Путин (политик)НовостиРоссияЭкономика
 
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