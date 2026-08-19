https://crimea.ria.ru/20260819/kriticheskikh-posledstviy-dlya-rossii-ot-atak-na-infrastrukturu-net--putin--1158627625.html

Критических последствий для России от атак на инфраструктуру нет – Путин

Критических последствий для России от атак на инфраструктуру нет – Путин - РИА Новости Крым, 19.08.2026

Критических последствий для России от атак на инфраструктуру нет – Путин

Критических последствий для российской экономики от террористических атак на инфраструктуру нет, не было и быть не может. Об этом заявил президент РФ Владимир... РИА Новости Крым, 19.08.2026

2026-08-19T15:20

2026-08-19T15:20

2026-08-19T15:25

владимир путин (политик)

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россия

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Критических последствий для российской экономики от террористических атак на инфраструктуру нет, не было и быть не может. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.Как отметил глава государства, экономическая динамика в целом в стране скромная, но позитивная. Прирост валового внутреннего продукта находится на отметке около 1%.Президент подчеркнул, что необходимо укреплять суверенитет страны, повышать эффективность, как в области обороны и безопасности, так и в социально-экономической сфере.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости, россия, экономика