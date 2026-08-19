Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: 19 августа - РИА Новости Крым, 19.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260819/kakoy-segodnya-prazdnik-19-avgusta-1130733952.html
Какой сегодня праздник: 19 августа
Какой сегодня праздник: 19 августа - РИА Новости Крым, 19.08.2026
Какой сегодня праздник: 19 августа
В этот день российские моряки отмечают День рождения тельняшки, а православные христиане – Яблочный спас. 66 лет назад собаки Белка и Стрелка совершили... РИА Новости Крым, 19.08.2026
2026-08-19T00:00
2026-08-19T00:00
праздники и памятные даты
общество
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111504/96/1115049667_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_66088d343a2914bae4a7d329069f4914.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. В этот день российские моряки отмечают День рождения тельняшки, а православные христиане – Яблочный спас. 66 лет назад собаки Белка и Стрелка совершили космический полет, а еще в этот день родилась Коко Шанель.Что празднуют в миреПравославные христиане всего мира празднуют Яблочный спас. Официальное название – Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Собранные в этот день плоды освящали в церкви и только потом съедали. Хозяйки пекли яблочные пироги, приготовленные по семейным рецептам, угощали гостей и нуждающихся. Считается, что желание обязательно исполнится, если загадать его и съесть последний кусочек спасского яблока.19 августа в России отмечают День рождения тельняшки: в этот день 1874 года император Александр II подписал указ, согласно которому тельняшка стала обязательным элементом формы одежды русского матроса. За свою историю тельняшка многократно меняла облик – изменялись фасон и ширина полос. С наибольшим размахом праздник отмечают в Санкт-Петербурге, где даже устраивают гуляния в тельняшках.В декабре 2008 года Генеральная ассамблея ООН своей резолюцией объявила 19 августа Всемирным днем гуманитарной помощи. Дата приурочена к гибели сотрудника ООН Сержиу Виейра ди Меллу во время взрыва штаб-квартиры ООН в Багдаде. Также в этот день принято вспоминать тех, кто отдал жизнь, спасая других.В 2009 году по инициативе австралийца Корске Ара был утвержден Всемирный день фотографии. Дата приурочена к появлению метода получения прототипа фотографии – дагерротипа – в 1839 году. В этот день принято проводить фотовыставки, конкурсы фоторабот, тематические семинары и флешмобы, известные фотографы проводят мастер-классы.Еще сегодня можно отметить Международный день бездомных животных, День превращения в бабочку или День признательности шеф-повару. Именины у Архипа, Макара, Михаила, Петра, Митрофана.Знаменательные событияВ 1806 году шлюп "Надежда" под командованием Ивана Крузенштерна вернулся в Кронштадт, полностью завершив первое русское кругосветное плавание.Ровно через полвека американец Гейл Борден запатентовал способ получения сгущенного молока и еще через два года построил первый в мире завод по его производству. Первый завод по изготовлению сгущенки в России появился в 1881 году.В 1960-ом советский космический корабль с собаками Белкой и Стрелкой на борту совершил суточный полет с возвращением на Землю. Собаки-космонавты стали первыми животными, совершившими орбитальный космический полет на корабле "Спутник-5". После возвращения на Землю четвероногие космонавты чувствовали себя прекрасно. Участницы эпохального эксперимента жили при Государственном научно-исследовательском и испытательном институте авиационной и космической медицины до глубокой старости. Один из щенков Стрелки по кличке Пушок был подарен супруге американского президента Жаклин Кеннеди.Кто родился19 августа 1883 года родилась Габриэль Шанель. Великая Коко создала феномен моды – универсальное маленькое черное платье, которое можно было носить и днем, и вечером в зависимости от того, какими аксессуарами и обувью оно дополнено. Еще одним творением кутюрье стали знаменитые духи Chanel №5.19 августа 1946 года родился 42-й президент США Билл Клинтон. В 1992 году стал самым молодым президентом в истории штатов. После избрания на второй срок Клинтон проводит агрессивную внешнюю политику: расширяет НАТО в Восточной Европе и развязывает войны в Ираке и Югославии. Президентство Клинтона ознаменовалось и рядом крупных скандалов, в том числе вокруг обанкротившейся фирмы Whitewater и отношений президента с практиканткой Белого дома Моникой Левински. Второй скандал стал причиной начала процедуры импичмента.Еще в этот день родились мультипликатор, режиссер любимых советских мультфильмов "Чиполлино", "Шайбу! Шайбу!", "Муха-Цокотуха" Борис Дежкин, русский советский прозаик и драматург Александр Вампилов, бас-гитарист культовой английской рок-группы Queen Джон Дикон, российский актер, телеведущий Михаил Башкатов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111504/96/1115049667_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_c7d545b65dca34ba60486374c4f54a2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
праздники и памятные даты, общество, новости
Какой сегодня праздник: 19 августа

Что празднуют в России и в мире 19 августа

00:00 19.08.2026
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПраздник Преображения Господня в городах России
Праздник Преображения Господня в городах России - РИА Новости, 1920, 19.08.2026
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. В этот день российские моряки отмечают День рождения тельняшки, а православные христиане – Яблочный спас. 66 лет назад собаки Белка и Стрелка совершили космический полет, а еще в этот день родилась Коко Шанель.

Что празднуют в мире

Православные христиане всего мира празднуют Яблочный спас. Официальное название – Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Собранные в этот день плоды освящали в церкви и только потом съедали. Хозяйки пекли яблочные пироги, приготовленные по семейным рецептам, угощали гостей и нуждающихся. Считается, что желание обязательно исполнится, если загадать его и съесть последний кусочек спасского яблока.
19 августа в России отмечают День рождения тельняшки: в этот день 1874 года император Александр II подписал указ, согласно которому тельняшка стала обязательным элементом формы одежды русского матроса. За свою историю тельняшка многократно меняла облик – изменялись фасон и ширина полос. С наибольшим размахом праздник отмечают в Санкт-Петербурге, где даже устраивают гуляния в тельняшках.
В декабре 2008 года Генеральная ассамблея ООН своей резолюцией объявила 19 августа Всемирным днем гуманитарной помощи. Дата приурочена к гибели сотрудника ООН Сержиу Виейра ди Меллу во время взрыва штаб-квартиры ООН в Багдаде. Также в этот день принято вспоминать тех, кто отдал жизнь, спасая других.
В 2009 году по инициативе австралийца Корске Ара был утвержден Всемирный день фотографии. Дата приурочена к появлению метода получения прототипа фотографии – дагерротипа – в 1839 году. В этот день принято проводить фотовыставки, конкурсы фоторабот, тематические семинары и флешмобы, известные фотографы проводят мастер-классы.
Еще сегодня можно отметить Международный день бездомных животных, День превращения в бабочку или День признательности шеф-повару. Именины у Архипа, Макара, Михаила, Петра, Митрофана.

Знаменательные события

В 1806 году шлюп "Надежда" под командованием Ивана Крузенштерна вернулся в Кронштадт, полностью завершив первое русское кругосветное плавание.
Ровно через полвека американец Гейл Борден запатентовал способ получения сгущенного молока и еще через два года построил первый в мире завод по его производству. Первый завод по изготовлению сгущенки в России появился в 1881 году.
В 1960-ом советский космический корабль с собаками Белкой и Стрелкой на борту совершил суточный полет с возвращением на Землю. Собаки-космонавты стали первыми животными, совершившими орбитальный космический полет на корабле "Спутник-5". После возвращения на Землю четвероногие космонавты чувствовали себя прекрасно. Участницы эпохального эксперимента жили при Государственном научно-исследовательском и испытательном институте авиационной и космической медицины до глубокой старости. Один из щенков Стрелки по кличке Пушок был подарен супруге американского президента Жаклин Кеннеди.

Кто родился

19 августа 1883 года родилась Габриэль Шанель. Великая Коко создала феномен моды – универсальное маленькое черное платье, которое можно было носить и днем, и вечером в зависимости от того, какими аксессуарами и обувью оно дополнено. Еще одним творением кутюрье стали знаменитые духи Chanel №5.
19 августа 1946 года родился 42-й президент США Билл Клинтон. В 1992 году стал самым молодым президентом в истории штатов. После избрания на второй срок Клинтон проводит агрессивную внешнюю политику: расширяет НАТО в Восточной Европе и развязывает войны в Ираке и Югославии. Президентство Клинтона ознаменовалось и рядом крупных скандалов, в том числе вокруг обанкротившейся фирмы Whitewater и отношений президента с практиканткой Белого дома Моникой Левински. Второй скандал стал причиной начала процедуры импичмента.
Еще в этот день родились мультипликатор, режиссер любимых советских мультфильмов "Чиполлино", "Шайбу! Шайбу!", "Муха-Цокотуха" Борис Дежкин, русский советский прозаик и драматург Александр Вампилов, бас-гитарист культовой английской рок-группы Queen Джон Дикон, российский актер, телеведущий Михаил Башкатов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Праздники и памятные датыОбществоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:29Ситуация на фронте: ВСУ несут колоссальные потери
13:17На юге Крыма работает ПВО
13:01Подвиг аграриев: уборка зерновых в Крыму близка к финалу
12:48Масштабный лесной пожар в Ялте: на месте работают более 300 человек
12:42В Севастополе снова включили сирены - опасность с воздуха
12:28Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в Донбассе
12:05Россия вернула 103 военных из украинского плена
12:04Ливни с грозами и градом обрушатся на Крым 19 августа
11:59Армия России "Геранями" разгромила два сухогруза в Черном море
11:51В Крыму отбой ракетной опасности
11:45Двоих жителей Симферополя обвиняют в сбыте опасных вейпов на 90 млн
11:42В Севастополе прозвучал сигнал отмены воздушной тревоги
11:38Аксенов назначил врио министра промышленности и торговли Крыма
11:30Над Севастополем сбили 17 украинских беспилотников
11:20В Крыму объявлена ракетная опасность
11:20Воздушная тревога объявлена в Севастополе
11:12НАБУ начало новое расследование в отношении чиновников офиса Зеленского
11:00В селах Красногвардейского района Крыма отключат газ 25 августа
10:50ЧП на Алтае: медведь вытащил из палатки и растерзал туристку
10:418-летняя девочка погибла под винтами катера в акватории реки Дон в Азове
Лента новостейМолния