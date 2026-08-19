Рейтинг@Mail.ru
Как в Крыму платят за капремонт – размер и статистика взносов - РИА Новости Крым, 19.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260819/kak-v-krymu-platyat-za-kapremont--razmer-i-statistika-vznosov-1158588517.html
Как в Крыму платят за капремонт – размер и статистика взносов
Как в Крыму платят за капремонт – размер и статистика взносов - РИА Новости Крым, 19.08.2026
Как в Крыму платят за капремонт – размер и статистика взносов
В Крыму стабильно оплачивают взносы чуть более 90% собственников жилья в многоквартирных домах. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал министр ЖКХ РК РИА Новости Крым, 19.08.2026
2026-08-19T07:33
2026-08-19T07:33
новости
жкх
жкх крыма и севастополя
крым
новости крыма
фонд капитального ремонта крыма
капремонт
капремонт многоквартирных домов
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/02/1154854604_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_d57026c7b3bbfe90f8a1f2b20ad80d46.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. В Крыму стабильно оплачивают взносы чуть более 90% собственников жилья в многоквартирных домах. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал министр ЖКХ РК Алексей Кудинов.По словам Кудинова, в Крыму сейчас самая низкая стоимость взносов за капитальный ремонт среди всех регионов России, а не только южных.В текущем году собираемость взносов с крымчан превысила девяносто процентов, хотя в некоторых регионах республики она может незначительно отличаться, добавил он."Оплата идет в каких-то территориях очень стабильно, и там практически 100% собираемость. Есть, к сожалению, и собираемость ниже 80%. Но в среднем – а мы проводим ежемесячно аналитику по всему Крыму – в настоящий момент чуть больше 90% у нас собираемость", – поделился Кудинов.Тем не менее "оставшиеся 10% – это колоссальная сумма, которая не позволяет на должном уровне содержать дома", поскольку все эти средства направляются на ремонт и содержание МКД, подчеркнул он, и призвал крымчан воспользоваться акцией и до конца года выгодно рассчитаться с долгами, без переплат.Ранее начальник планово-экономического управления Регионального фонда капитального ремонта рассказывал, что в Крыму регулярно оплачивают взносы чуть более 80% собственников жилья в многоквартирных домах, при этом самая низкая собираемость взносов сохраняется в Ялте – около 55%, а наилучшие показатели фиксируются в Симферополе – свыше 80%.Напомним, постановлением Совмина Республики Крым в октябре 2025 был установлен на 2026 год минимальный размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в размере 11,46 руб. за 1 кв. м. общей площади жилого (нежилого) помещения, принадлежащего собственнику.Занимавший на тот момент пост министра ЖКХ РК Захар Щегленко заявлял, что, несмотря на повышение, минимальный размер взноса остается одним из самых низких среди регионов Южного федерального округа (ЮФО).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Симферополь готовится к отопительному сезону В России запущено серийное производство мобильных электроподстанций В Судаке открыли набережную после капремонта На восстановление Херсонщины направляют почти 7 млрд рублей
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/02/1154854604_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_2a0efd2f482f8c4603fbb691a373dbb8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, жкх, жкх крыма и севастополя, крым, новости крыма, фонд капитального ремонта крыма, капремонт, капремонт многоквартирных домов
Как в Крыму платят за капремонт – размер и статистика взносов

В Крыму стабильно оплачивают взносы на капремонт более 90% собственников квартир в МКД

07:33 19.08.2026
 
© Михаил РазвожаевКапремонт кровли в МКД в Севастополе
Капремонт кровли в МКД в Севастополе
© Михаил Развожаев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. В Крыму стабильно оплачивают взносы чуть более 90% собственников жилья в многоквартирных домах. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал министр ЖКХ РК Алексей Кудинов.
По словам Кудинова, в Крыму сейчас самая низкая стоимость взносов за капитальный ремонт среди всех регионов России, а не только южных.

"Это чуть больше 11 рублей. Нигде по стране таких цифр нет. Здесь инициатива главы республики, чтобы для крымчан эти взносы не повышались. Для примера, у наших ближайших соседей практически в два раза выше взнос", – уточнил Кудинов.

В текущем году собираемость взносов с крымчан превысила девяносто процентов, хотя в некоторых регионах республики она может незначительно отличаться, добавил он.
"Оплата идет в каких-то территориях очень стабильно, и там практически 100% собираемость. Есть, к сожалению, и собираемость ниже 80%. Но в среднем – а мы проводим ежемесячно аналитику по всему Крыму – в настоящий момент чуть больше 90% у нас собираемость", – поделился Кудинов.
Тем не менее "оставшиеся 10% – это колоссальная сумма, которая не позволяет на должном уровне содержать дома", поскольку все эти средства направляются на ремонт и содержание МКД, подчеркнул он, и призвал крымчан воспользоваться акцией и до конца года выгодно рассчитаться с долгами, без переплат.
"Буквально со вчерашнего дня фонд капремонта объявил акцию. И в настоящий момент можно все долги погасить, при этом автоматически спишется пеня. То есть вы платите исключительно долг, а все начисления, пени будут аннулированы", – уточнил Кудинов.
Ранее начальник планово-экономического управления Регионального фонда капитального ремонта рассказывал, что в Крыму регулярно оплачивают взносы чуть более 80% собственников жилья в многоквартирных домах, при этом самая низкая собираемость взносов сохраняется в Ялте – около 55%, а наилучшие показатели фиксируются в Симферополе – свыше 80%.
Напомним, постановлением Совмина Республики Крым в октябре 2025 был установлен на 2026 год минимальный размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в размере 11,46 руб. за 1 кв. м. общей площади жилого (нежилого) помещения, принадлежащего собственнику.
Занимавший на тот момент пост министра ЖКХ РК Захар Щегленко заявлял, что, несмотря на повышение, минимальный размер взноса остается одним из самых низких среди регионов Южного федерального округа (ЮФО).
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как Симферополь готовится к отопительному сезону
В России запущено серийное производство мобильных электроподстанций
В Судаке открыли набережную после капремонта
На восстановление Херсонщины направляют почти 7 млрд рублей
 
НовостиЖКХЖКХ Крыма и СевастополяКрымНовости КрымаФонд капитального ремонта КрымаКапремонтКапремонт многоквартирных домов
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:29Ситуация на фронте: ВСУ несут колоссальные потери
13:17На юге Крыма работает ПВО
13:01Подвиг аграриев: уборка зерновых в Крыму близка к финалу
12:48Масштабный лесной пожар в Ялте: на месте работают более 300 человек
12:42В Севастополе снова включили сирены - опасность с воздуха
12:28Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в Донбассе
12:05Россия вернула 103 военных из украинского плена
12:04Ливни с грозами и градом обрушатся на Крым 19 августа
11:59Армия России "Геранями" разгромила два сухогруза в Черном море
11:51В Крыму отбой ракетной опасности
11:45Двоих жителей Симферополя обвиняют в сбыте опасных вейпов на 90 млн
11:42В Севастополе прозвучал сигнал отмены воздушной тревоги
11:38Аксенов назначил врио министра промышленности и торговли Крыма
11:30Над Севастополем сбили 17 украинских беспилотников
11:20В Крыму объявлена ракетная опасность
11:20Воздушная тревога объявлена в Севастополе
11:12НАБУ начало новое расследование в отношении чиновников офиса Зеленского
11:00В селах Красногвардейского района Крыма отключат газ 25 августа
10:50ЧП на Алтае: медведь вытащил из палатки и растерзал туристку
10:418-летняя девочка погибла под винтами катера в акватории реки Дон в Азове
Лента новостейМолния