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Как в Крыму платят за капремонт – размер и статистика взносов

Как в Крыму платят за капремонт – размер и статистика взносов - РИА Новости Крым, 19.08.2026

Как в Крыму платят за капремонт – размер и статистика взносов

В Крыму стабильно оплачивают взносы чуть более 90% собственников жилья в многоквартирных домах. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал министр ЖКХ РК РИА Новости Крым, 19.08.2026

2026-08-19T07:33

2026-08-19T07:33

2026-08-19T07:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. В Крыму стабильно оплачивают взносы чуть более 90% собственников жилья в многоквартирных домах. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал министр ЖКХ РК Алексей Кудинов.По словам Кудинова, в Крыму сейчас самая низкая стоимость взносов за капитальный ремонт среди всех регионов России, а не только южных.В текущем году собираемость взносов с крымчан превысила девяносто процентов, хотя в некоторых регионах республики она может незначительно отличаться, добавил он."Оплата идет в каких-то территориях очень стабильно, и там практически 100% собираемость. Есть, к сожалению, и собираемость ниже 80%. Но в среднем – а мы проводим ежемесячно аналитику по всему Крыму – в настоящий момент чуть больше 90% у нас собираемость", – поделился Кудинов.Тем не менее "оставшиеся 10% – это колоссальная сумма, которая не позволяет на должном уровне содержать дома", поскольку все эти средства направляются на ремонт и содержание МКД, подчеркнул он, и призвал крымчан воспользоваться акцией и до конца года выгодно рассчитаться с долгами, без переплат.Ранее начальник планово-экономического управления Регионального фонда капитального ремонта рассказывал, что в Крыму регулярно оплачивают взносы чуть более 80% собственников жилья в многоквартирных домах, при этом самая низкая собираемость взносов сохраняется в Ялте – около 55%, а наилучшие показатели фиксируются в Симферополе – свыше 80%.Напомним, постановлением Совмина Республики Крым в октябре 2025 был установлен на 2026 год минимальный размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в размере 11,46 руб. за 1 кв. м. общей площади жилого (нежилого) помещения, принадлежащего собственнику.Занимавший на тот момент пост министра ЖКХ РК Захар Щегленко заявлял, что, несмотря на повышение, минимальный размер взноса остается одним из самых низких среди регионов Южного федерального округа (ЮФО).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Симферополь готовится к отопительному сезону В России запущено серийное производство мобильных электроподстанций В Судаке открыли набережную после капремонта На восстановление Херсонщины направляют почти 7 млрд рублей

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