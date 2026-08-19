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Иномарка насмерть сбила 12-летнюю девочку на велосипеде в Бахчисарайском районе
Иномарка насмерть сбила 12-летнюю девочку на велосипеде в Бахчисарайском районе - РИА Новости Крым, 19.08.2026
Иномарка насмерть сбила 12-летнюю девочку на велосипеде в Бахчисарайском районе
Иномарка насмерть сбила 12-летнюю девочку на велосипеде в Бахчисарайском районе. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым. Как сообщили в прокуратуре Крыма,... РИА Новости Крым, 19.08.2026
2026-08-19T18:40
2026-08-19T18:40
2026-08-19T18:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Иномарка насмерть сбила 12-летнюю девочку на велосипеде в Бахчисарайском районе. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым. Как сообщили в прокуратуре Крыма, авария произошла на дороге Бахчисарай – Шелковичное. Renault Duster наехала на подростка, когда она выезжала с грунтовой дороги на проезжую часть.По поручению исполняющего обязанности прокурора Крыма Дмитрия Егорова ход проверки обстоятельств ДТП взят под контроль. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, сообщили в надзорном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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новости крыма, бахчисарайский район, мвд по республике крым, прокуратура республики крым, велосипед, происшествия, дтп
Иномарка насмерть сбила 12-летнюю девочку на велосипеде в Бахчисарайском районе
В Крыму иномарка насмерть сбила 12-летнюю девочку на велосипеде в Бахчисарайском районе