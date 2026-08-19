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Где в Севастополе заправить машину в четверг
Где в Севастополе заправить машину в четверг - РИА Новости Крым, 19.08.2026
Где в Севастополе заправить машину в четверг
В Севастополе в четверг, 20 августа, автомобильное топливо будет в свободной продаже и по QR-кодам. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в... РИА Новости Крым, 19.08.2026
2026-08-19T21:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе в четверг, 20 августа, автомобильное топливо будет в свободной продаже и по QR-кодам. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.По информации губернатора, на АЗС "ТЭС" продажа четырех видов топлива (АИ-95, АИ-95 NP, АИ-92 и ДТ) на АЗС "ТЭС" будет осуществляться по QR-кодам. ДТ NP и АИ-100 в свободной продаже. Топлива ограниченное количество, поэтому продавать бензин по кодам будут до 16:00. Разрешена заправка в канистры (для работы домашних генераторов) – можно заправить часть объема в бак, а часть налить в канистру.На АЗС "АТАН" в свободной продаже будет ДТ и ДТ Ультра. Разрешена заправка в канистры (для работы домашних генераторов) – можно заправить часть объема в бак, а часть налить в канистру.Рассылка кодов начнется с 22:00. Если заявка подана ранее, то она активная. Если заявка не подавалась, то это можно сделать в любое время, но учитываться она будет уже в завтрашней выдаче.Бот можно проверить по ссылке https://max.ru/fuel_92_bot до 22:30.Развожаев напомнил о необходимости проверки карты перед выездом. Топливо доступно не на всех станциях – проверить его наличие на конкретной АЗС в режиме онлайн можно по ссылке https://fuel.sevtech.org/mapСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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Где в Севастополе заправить машину в четверг
В Севастополе топливо в четверг будет в свободной продаже и по QR-кодам
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе в четверг, 20 августа, автомобильное топливо будет в свободной продаже и по QR-кодам. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.
По информации губернатора, на АЗС "ТЭС" продажа четырех видов топлива (АИ-95, АИ-95 NP, АИ-92 и ДТ) на АЗС "ТЭС" будет осуществляться по QR-кодам. ДТ NP и АИ-100 в свободной продаже. Топлива ограниченное количество, поэтому продавать бензин по кодам будут до 16:00. Разрешена заправка в канистры (для работы домашних генераторов) – можно заправить часть объема в бак, а часть налить в канистру.
На АЗС "АТАН" в свободной продаже будет ДТ и ДТ Ультра. Разрешена заправка в канистры (для работы домашних генераторов) – можно заправить часть объема в бак, а часть налить в канистру.
Рассылка кодов начнется с 22:00. Если заявка подана ранее, то она активная. Если заявка не подавалась, то это можно сделать в любое время, но учитываться она будет уже в завтрашней выдаче.
Бот можно проверить по ссылке https://max.ru/fuel_92_bot
до 22:30.
Развожаев напомнил о необходимости проверки карты перед выездом. Топливо доступно не на всех станциях – проверить его наличие на конкретной АЗС в режиме онлайн можно по ссылке https://fuel.sevtech.org/map
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