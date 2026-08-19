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ФСБ пресекла канал пересылки драгоценных металлов с Урала - РИА Новости Крым, 19.08.2026
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ФСБ пресекла канал пересылки драгоценных металлов с Урала
ФСБ пресекла канал пересылки драгоценных металлов с Урала - РИА Новости Крым, 19.08.2026
ФСБ пресекла канал пересылки драгоценных металлов с Урала
ФСБ задержала четырех участников организованной группы, которые создали в Екатеринбурге подпольную лабораторию по аффинажу драгоценных металлов для продажи в... РИА Новости Крым, 19.08.2026
2026-08-19T10:21
2026-08-19T10:56
уральский федеральный округ
новости
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
драгоценные металлы
контрабанда драгоценных металлов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. ФСБ задержала четырех участников организованной группы, которые создали в Екатеринбурге подпольную лабораторию по аффинажу драгоценных металлов для продажи в Московском регионе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.Четверо граждан России организовали подпольную лабораторию по кустарному аффинажу химическим способом драгоценных металлов, получаемых из вторичного драгосодержащего сырья, а также создали межрегиональный канал пересылки полученного золота и серебра на территорию Московского региона. Злоумышленников задержали сотрудники ФСБ.Уточняется, что из незаконного оборота изъяты ценности на сумму не менее 13,3 млн рублей в виде аффинированных гранул и более 800 килограмм вторичного драгосодержащего сырья.Возбуждены уголовные дела.Ранее сообщалось, что более 1,5 тысяч ювелирных изделий на сумму 56 миллионов рублей обнаружили сотрудники таможенного поста "Аэропорт Сочи" в чемодане прибывшей из Турции гражданки России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Полцентнера "синтетики": под Ростовом накрыли нарколабораториюЗаработали на мигрантах 300 млн рублей - в Москве осудили группировкуФСБ накрыла сеть нарколабораторий в двух регионах России
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Пресечение канала пересылки драгоценных металлов с Урала
Пресечение канала пересылки драгоценных металлов с Урала
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уральский федеральный округ, новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), драгоценные металлы, контрабанда драгоценных металлов, видео
ФСБ пресекла канал пересылки драгоценных металлов с Урала
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. ФСБ задержала четырех участников организованной группы, которые создали в Екатеринбурге подпольную лабораторию по аффинажу драгоценных металлов для продажи в Московском регионе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.
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ФСБ пресекла канал пересылки драгоценных металлов с Урала

ФСБ пресекла канал пересылки драгоценных металлов с Урала на 13 млн рублей

10:21 19.08.2026 (обновлено: 10:56 19.08.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. ФСБ задержала четырех участников организованной группы, которые создали в Екатеринбурге подпольную лабораторию по аффинажу драгоценных металлов для продажи в Московском регионе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.
"В Московской и Свердловской областях вскрыта разработанная организованной группой лиц преступная схема по реализации находящихся в незаконном обороте драгоценных металлов", - говорится в сообщении.
Четверо граждан России организовали подпольную лабораторию по кустарному аффинажу химическим способом драгоценных металлов, получаемых из вторичного драгосодержащего сырья, а также создали межрегиональный канал пересылки полученного золота и серебра на территорию Московского региона. Злоумышленников задержали сотрудники ФСБ.
Уточняется, что из незаконного оборота изъяты ценности на сумму не менее 13,3 млн рублей в виде аффинированных гранул и более 800 килограмм вторичного драгосодержащего сырья.
Возбуждены уголовные дела.
Ранее сообщалось, что более 1,5 тысяч ювелирных изделий на сумму 56 миллионов рублей обнаружили сотрудники таможенного поста "Аэропорт Сочи" в чемодане прибывшей из Турции гражданки России.
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Читайте также на РИА Новости Крым:
Полцентнера "синтетики": под Ростовом накрыли нарколабораторию
Заработали на мигрантах 300 млн рублей - в Москве осудили группировку
ФСБ накрыла сеть нарколабораторий в двух регионах России
 
Уральский федеральный округНовостиФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Драгоценные металлыКонтрабанда драгоценных металлов
 
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