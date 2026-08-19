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ФСБ пресекла канал пересылки драгоценных металлов с Урала

ФСБ пресекла канал пересылки драгоценных металлов с Урала - РИА Новости Крым, 19.08.2026

ФСБ пресекла канал пересылки драгоценных металлов с Урала

ФСБ задержала четырех участников организованной группы, которые создали в Екатеринбурге подпольную лабораторию по аффинажу драгоценных металлов для продажи в... РИА Новости Крым, 19.08.2026

2026-08-19T10:21

2026-08-19T10:21

2026-08-19T10:56

уральский федеральный округ

новости

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

драгоценные металлы

контрабанда драгоценных металлов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. ФСБ задержала четырех участников организованной группы, которые создали в Екатеринбурге подпольную лабораторию по аффинажу драгоценных металлов для продажи в Московском регионе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.Четверо граждан России организовали подпольную лабораторию по кустарному аффинажу химическим способом драгоценных металлов, получаемых из вторичного драгосодержащего сырья, а также создали межрегиональный канал пересылки полученного золота и серебра на территорию Московского региона. Злоумышленников задержали сотрудники ФСБ.Уточняется, что из незаконного оборота изъяты ценности на сумму не менее 13,3 млн рублей в виде аффинированных гранул и более 800 килограмм вторичного драгосодержащего сырья.Возбуждены уголовные дела.Ранее сообщалось, что более 1,5 тысяч ювелирных изделий на сумму 56 миллионов рублей обнаружили сотрудники таможенного поста "Аэропорт Сочи" в чемодане прибывшей из Турции гражданки России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Полцентнера "синтетики": под Ростовом накрыли нарколабораториюЗаработали на мигрантах 300 млн рублей - в Москве осудили группировкуФСБ накрыла сеть нарколабораторий в двух регионах России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Пресечение канала пересылки драгоценных металлов с Урала Пресечение канала пересылки драгоценных металлов с Урала 2026-08-19T10:21 true PT2M37S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уральский федеральный округ, новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), драгоценные металлы, контрабанда драгоценных металлов, видео