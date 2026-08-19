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Форосские секреты Горбачева и провал ГКЧП: откровения генерала КГБ

Форосские секреты Горбачева и провал ГКЧП: откровения генерала КГБ - РИА Новости Крым, 19.08.2026

Форосские секреты Горбачева и провал ГКЧП: откровения генерала КГБ

35 лет ГКЧП и распада Советского Союза. Это много или мало? Для истории – капля в море, для человека – значимый отрезок жизни. Драматические события 1991 года... РИА Новости Крым, 19.08.2026

2026-08-19T09:52

2026-08-19T09:52

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35 лет ГКЧП и распада Советского Союза. Это много или мало? Для истории – капля в море, для человека – значимый отрезок жизни. Драматические события 1991 года еще хранят неизвестные факты. РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму" вместе со свидетелями эпохи отвечают на вопросы, можно ли было спасти СССР в 1991 году, почему провалился ГКЧП, что сыграло решающую роль в распаде страны…О событиях того лета вспоминает генерал-майор КГБ Вячеслав Генералов, в дни августовского путча – начальник охраны президента СССР Михаила Горбачева в Форосе.– Вячеслав Владимирович, вы были с 18 августа здесь, в Форосе. Утро 19 августа, ваши эмоции?– Никаких эмоций у меня не было, потому что я представлял приблизительно, что будет. 18-го было практически ясно, что там что-то будет… Приезжали товарищи, Горбачевым было объявлено: делайте сами, что хотите, я болею, я в отпуске… понимаете? И понятно, что там приняли решение ввести чрезвычайное положение. Какие могут быть эмоции?..– 18 августа группа будущих членов комитета приезжала к президенту СССР. А поведение Горбачева 18, 19, 20 августа и в последующие дни?– Михаил Сергеевич понял, что сделал много ошибок, и поэтому отказался ехать в Москву. Ему предлагали поехать вместе с этой группой и от имени президента принять все необходимые решения, но он сказал, у меня там есть заместитель Янаев, у меня там Павлов (премьер-министр СССР Валентин Павлов), вот езжайте и принимайте решения, я больной и нахожусь в отпуске. Это были его слова. Теперь делайте вывод: он просто-напросто изолировался, чтобы не принимать каких-то решений, которые он боялся всегда принимать в нужные моменты.– Один из моментов, который за 35 лет оброс легендами, что президент был заблокирован, что не было связи, что…– Я вам достоверно говорю, как человек, который отвечал за охрану президента. Те силы, которые были поставлены в начале его отдыха, ничего не поменялось, ни на одного человека не изменилось. Понимаете? Даже не вводилось особое положение для того, чтобы вооружиться стрелковым оружием. Это потом говорили, что якобы и дивизии вокруг объекта нагнали, и все вооружены, и все чуть ли не стреляют без предупреждения. Ничего этого не было.– А распорядок дня Горбачева изменился в те дни?– Изменилось только одно: если раньше он ходил за территорию объекта на пешие прогулки по горам, то 19-го отказался, сказал, что болит спина. К нему, действительно, в этот день приезжал доктор Лиев из Ялты, делал массаж и еще какие-то процедуры. А все остальное – посещение пляжа, прогулки по объекту – ничего не менялось.– Вы по должности наверняка знали всех членов ГКЧП, в чем их сила, слабость и главная ошибка?– Слабость в том, что они были сильно преданы Горбачеву, очень сильно. И основная задача у них была – не испортить его имидж, особенно за рубежом... А сила их была только в том, что они любили Родину и боялись развала. Собственно того, что и произошло… Поэтому они пошли на создание ГКЧП, чтобы сохранить хоть что-то.– 20 августа должен был быть подписан новый Союзный договор, на ваш взгляд, в августе 1991 года СССР еще можно было спасти?– Я думаю, что нет. Если бы Горбачев сам приехал и принял какое-то решение, от своего имени ввел бы чрезвычайное положение в стране… Но, боюсь, было уже поздно. Ельцин набрал силу, собрал единомышленников, отделял от Союза Российскую Федерацию, все пытался подмять под себя, поэтому здесь уже было трудно противостоять. Упустил Горбачев время.– Многие историки и политики в основном винят в распаде СССР Горбачева. На ваш взгляд, насколько его роль велика?– Его роль основная, потому что зарождение распада началось при Горбачеве. Вспомните, как Прибалтику отпустили на свободные хлеба еще до путча. Во-вторых, Горбачев составлял Союзный договор таким образом, что его никто не мог подписать – с ним все были не согласны. Он вроде как давал автономию республикам, но в то же время хотел, чтобы все подчинялись ему. А это уже никто из руководителей республик не хотел поддерживать. Такой Союзный договор никогда бы не был подписан.– Еще одно из мнений, что на распад Советского Союза повлиял внешний фактор.– Конечно, повлиял. Потому что Ельцин получил поддержку от американцев. Он перед этими событиями как раз летал с визитом в Америку (визит президента РСФСР в США состоялся в июне 1991 года – ред.) и получил поддержку, поэтому здесь себя так смело и вел. А Горбачев в это время активно не общался ни с Колем (канцлер Германии Гельмут Коль – ред.), ни с президентом США Бушем, поэтому и тут все было немножко упущено.– Прошло 30 лет, распад Советского Союза лично для Вас что это?Беседовал Сергей Георгиев

https://crimea.ria.ru/20210818/kravchuk-rasskazal-pochemu-raspalsya-sssr-1120568359.html

https://crimea.ria.ru/20210818/gorbachev-o-gkchp-uroki-putcha-1991-goda-aktualny-i-segodnya-1120567519.html

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политика, история, ссср, крым, форос, сергей горбачев, мнения