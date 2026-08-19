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Энергетику Крыма снова атаковали беспилотники - часть южнобережья без света - РИА Новости Крым, 19.08.2026
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Энергетику Крыма снова атаковали беспилотники - часть южнобережья без света
Энергетику Крыма снова атаковали беспилотники - часть южнобережья без света - РИА Новости Крым, 19.08.2026
Энергетику Крыма снова атаковали беспилотники - часть южнобережья без света
ВСУ снова атаковали энергетику на юге Крыма, часть населенных пунктов без света. Об этом утром в среду сообщили в компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 19.08.2026
2026-08-19T08:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. ВСУ снова атаковали энергетику на юге Крыма, часть населенных пунктов без света. Об этом утром в среду сообщили в компании "Крымэнерго".Как отметили на предприятии, сложная обстановка с подачей электроэнергии остается также на северо-западе и востоке полуострова. На всей территории Республики Крым действуют ограничения электроснабжения.В "Крымэнерго" напомнили, что отключения света происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах. Энергетики принимают все возможные меры для подачи электричества в населенные пункты полуострова.Накануне ночью часть населенных пунктов на юге Крыма также были обесточены в результате очередной атаки ВСУ по энергообъектам полуострова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Энергетику Крыма снова атаковали беспилотники - часть южнобережья без света

На юге Крыма частично нет света после атаки беспилотников по энергообъектам

08:25 19.08.2026 (обновлено: 08:30 19.08.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭлектрическая подстанция в Крыму
Электрическая подстанция в Крыму - РИА Новости, 1920, 19.08.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. ВСУ снова атаковали энергетику на юге Крыма, часть населенных пунктов без света. Об этом утром в среду сообщили в компании "Крымэнерго".

"Южный энергорайон полуострова вновь подвергся беспилотной атаке ВСУ. Часть населенных пунктов обесточена. Ведутся аварийно-восстановительные работы", - говорится в сообщении.

Как отметили на предприятии, сложная обстановка с подачей электроэнергии остается также на северо-западе и востоке полуострова. На всей территории Республики Крым действуют ограничения электроснабжения.
В "Крымэнерго" напомнили, что отключения света происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах. Энергетики принимают все возможные меры для подачи электричества в населенные пункты полуострова.
Накануне ночью часть населенных пунктов на юге Крыма также были обесточены в результате очередной атаки ВСУ по энергообъектам полуострова.
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