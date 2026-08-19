https://crimea.ria.ru/20260819/energetiku-kryma-snova-atakovali-bespilotniki---chast-yuzhnoberezhya-bez-sveta-1158605170.html

Энергетику Крыма снова атаковали беспилотники - часть южнобережья без света

Энергетику Крыма снова атаковали беспилотники - часть южнобережья без света - РИА Новости Крым, 19.08.2026

Энергетику Крыма снова атаковали беспилотники - часть южнобережья без света

ВСУ снова атаковали энергетику на юге Крыма, часть населенных пунктов без света. Об этом утром в среду сообщили в компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 19.08.2026

2026-08-19T08:25

2026-08-19T08:25

2026-08-19T08:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. ВСУ снова атаковали энергетику на юге Крыма, часть населенных пунктов без света. Об этом утром в среду сообщили в компании "Крымэнерго".Как отметили на предприятии, сложная обстановка с подачей электроэнергии остается также на северо-западе и востоке полуострова. На всей территории Республики Крым действуют ограничения электроснабжения.В "Крымэнерго" напомнили, что отключения света происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах. Энергетики принимают все возможные меры для подачи электричества в населенные пункты полуострова.Накануне ночью часть населенных пунктов на юге Крыма также были обесточены в результате очередной атаки ВСУ по энергообъектам полуострова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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