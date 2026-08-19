https://crimea.ria.ru/20260819/ekonomika-rossii-v-realnom-vyrazhenii-vyrosla-na-10-za-tri-goda-1158631497.html

Экономика России в реальном выражении выросла на 10% за три года

Экономика России в реальном выражении выросла на 10% за три года - РИА Новости Крым, 19.08.2026

Экономика России в реальном выражении выросла на 10% за три года

Экономика России в реальном выражении выросла более чем на 10% за последние три года, это выше среднемировых показателей. Об этом заявил зампредседателя... РИА Новости Крым, 19.08.2026

2026-08-19T16:35

2026-08-19T16:35

2026-08-19T16:35

александр новак

россия

экономика

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Экономика России в реальном выражении выросла более чем на 10% за последние три года, это выше среднемировых показателей. Об этом заявил зампредседателя правительства РФ Александр Новак на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам под руководством президента страны Владимира Путину.Новак отметил, что за последние пять лет произошло изменение структуры экономического роста. Так, в экономике почти в три раза сократилась доля чистого экспорта. Экономика, по сути, развернулась на внутренний рынок, отметил зампред правительства.По его словам, главный структурный сдвиг заключается в том, что в стране стали больше финансировать инвестиции за счет внутренних источников, замещая внешнее финансирование.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Критических последствий для России от атак на инфраструктуру нет – ПутинЭкономика России возвращается на траекторию роста – кабминВласти заявили о стабилизации инфляции в России

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр новак, россия, экономика, новости