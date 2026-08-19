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Экономика России в реальном выражении выросла на 10% за три года - РИА Новости Крым, 19.08.2026
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Экономика России в реальном выражении выросла на 10% за три года
Экономика России в реальном выражении выросла на 10% за три года - РИА Новости Крым, 19.08.2026
Экономика России в реальном выражении выросла на 10% за три года
Экономика России в реальном выражении выросла более чем на 10% за последние три года, это выше среднемировых показателей. Об этом заявил зампредседателя... РИА Новости Крым, 19.08.2026
2026-08-19T16:35
2026-08-19T16:35
александр новак
россия
экономика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Экономика России в реальном выражении выросла более чем на 10% за последние три года, это выше среднемировых показателей. Об этом заявил зампредседателя правительства РФ Александр Новак на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам под руководством президента страны Владимира Путину.Новак отметил, что за последние пять лет произошло изменение структуры экономического роста. Так, в экономике почти в три раза сократилась доля чистого экспорта. Экономика, по сути, развернулась на внутренний рынок, отметил зампред правительства.По его словам, главный структурный сдвиг заключается в том, что в стране стали больше финансировать инвестиции за счет внутренних источников, замещая внешнее финансирование.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Критических последствий для России от атак на инфраструктуру нет – ПутинЭкономика России возвращается на траекторию роста – кабминВласти заявили о стабилизации инфляции в России
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александр новак, россия, экономика, новости
Экономика России в реальном выражении выросла на 10% за три года

Экономика РФ за последние три года в реальном выражении выросла более чем на 10% – Новак

16:35 19.08.2026
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 19.08.2026
© РИА Новости . Алексей Никольский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Экономика России в реальном выражении выросла более чем на 10% за последние три года, это выше среднемировых показателей. Об этом заявил зампредседателя правительства РФ Александр Новак на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам под руководством президента страны Владимира Путину.
"За последние три года ВВП России в реальном выражении увеличился более чем на 10%, это рост порядка 3,3% в год, выше среднемировых показателей. Сегодня Россия – четвертая экономика мира по паритету покупательной способности", – сказал вице-премьер.
Новак отметил, что за последние пять лет произошло изменение структуры экономического роста. Так, в экономике почти в три раза сократилась доля чистого экспорта. Экономика, по сути, развернулась на внутренний рынок, отметил зампред правительства.
По его словам, главный структурный сдвиг заключается в том, что в стране стали больше финансировать инвестиции за счет внутренних источников, замещая внешнее финансирование.
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