https://crimea.ria.ru/20260819/dvoikh-zhiteley-simferopolya-obvinyayut-v-sbyte-opasnykh-veypov-na-90-mln-1158618346.html

Двоих жителей Симферополя обвиняют в сбыте опасных вейпов на 90 млн

Двоих жителей Симферополя обвиняют в сбыте опасных вейпов на 90 млн - РИА Новости Крым, 19.08.2026

Двоих жителей Симферополя обвиняют в сбыте опасных вейпов на 90 млн

Двое жителей Симферополя обвиняются в сбыте никотинсодержащей продукции без маркировки на сумму свыше 90 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Главного... РИА Новости Крым, 19.08.2026

2026-08-19T11:45

2026-08-19T11:45

2026-08-19T11:49

гсу ск россии по крыму и севастополю

уфсб россии по республике крым и городу севастополю

табак

вейпы

закон и право

симферополь

крым

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/13/1158618489_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_c951d51ed5b2f219c222c37b2d9e04f3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Двое жителей Симферополя обвиняются в сбыте никотинсодержащей продукции без маркировки на сумму свыше 90 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.По версии следствия, жители столицы Крыма купили через интернет вейпы, картриджи к ним и другие составляющие, не имеющие маркировки. Подельники арендовали складские помещения в Симферополе и на территории Керчи, куда перевезли товар на хранение и дальнейшую отправку на продажу в другие регионы.В УФСБ по Крыму и Севастополю добавили, что в отношении фигурантов возбуждено и расследуется уголовное. Они обвиняются в производстве, приобретении, хранении, перевозке и сбыте товаров без маркировки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Санкция предусматривает до 6 лет лишения свободы.Сейчас следствие устанавливает весь круг лиц, причастных к незаконному бизнесу, а также другие возможные каналы поставок и сбыта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мужчину будут судить за хранение опасного алкоголяКрымчанка получила срок за незаконные табачные изделия на 2 миллионаКрымчанин пытался продать немаркированные сигареты на 4,8 миллиона рублей

симферополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гсу ск россии по крыму и севастополю, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, табак, вейпы, закон и право, симферополь, крым, видео