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Двоих жителей Симферополя обвиняют в сбыте опасных вейпов на 90 млн
Двоих жителей Симферополя обвиняют в сбыте опасных вейпов на 90 млн - РИА Новости Крым, 19.08.2026
Двоих жителей Симферополя обвиняют в сбыте опасных вейпов на 90 млн
Двое жителей Симферополя обвиняются в сбыте никотинсодержащей продукции без маркировки на сумму свыше 90 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Главного... РИА Новости Крым, 19.08.2026
2026-08-19T11:45
2026-08-19T11:45
2026-08-19T11:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Двое жителей Симферополя обвиняются в сбыте никотинсодержащей продукции без маркировки на сумму свыше 90 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.По версии следствия, жители столицы Крыма купили через интернет вейпы, картриджи к ним и другие составляющие, не имеющие маркировки. Подельники арендовали складские помещения в Симферополе и на территории Керчи, куда перевезли товар на хранение и дальнейшую отправку на продажу в другие регионы.В УФСБ по Крыму и Севастополю добавили, что в отношении фигурантов возбуждено и расследуется уголовное. Они обвиняются в производстве, приобретении, хранении, перевозке и сбыте товаров без маркировки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Санкция предусматривает до 6 лет лишения свободы.Сейчас следствие устанавливает весь круг лиц, причастных к незаконному бизнесу, а также другие возможные каналы поставок и сбыта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мужчину будут судить за хранение опасного алкоголяКрымчанка получила срок за незаконные табачные изделия на 2 миллионаКрымчанин пытался продать немаркированные сигареты на 4,8 миллиона рублей
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Двоих жителей Симферополя обвиняют в сбыте опасных вейпов на 90 млн
У двоих жителей Симферополя изъявили опасные вейпы на 90 млн рублей
11:45 19.08.2026 (обновлено: 11:49 19.08.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Двое жителей Симферополя обвиняются в сбыте никотинсодержащей продукции без маркировки на сумму свыше 90 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.
По версии следствия, жители столицы Крыма купили через интернет вейпы, картриджи к ним и другие составляющие, не имеющие маркировки. Подельники арендовали складские помещения в Симферополе и на территории Керчи, куда перевезли товар на хранение и дальнейшую отправку на продажу в другие регионы.
Противозаконную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. Силовики изъяли немаркированную никотинсодержащую продукцию в количестве не менее 78 тысяч штук на общую сумму свыше 90 млн. рублей.
В УФСБ по Крыму и Севастополю добавили, что в отношении фигурантов возбуждено и расследуется уголовное. Они обвиняются в производстве, приобретении, хранении, перевозке и сбыте товаров без маркировки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Санкция предусматривает до 6 лет лишения свободы.
Сейчас следствие устанавливает весь круг лиц, причастных к незаконному бизнесу, а также другие возможные каналы поставок и сбыта.
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