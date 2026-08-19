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Для медработников среднего звена расширят перечень должностей
Для медработников среднего звена расширят перечень должностей - РИА Новости Крым, 19.08.2026
Для медработников среднего звена расширят перечень должностей
С 1 сентября Минздрав расширит перечень должностей для медработников среднего звена. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ. РИА Новости Крым, 19.08.2026
2026-08-19T06:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. С 1 сентября Минздрав расширит перечень должностей для медработников среднего звена. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.Сообщается, что медсестеры и фельдшеры смогу работать заведующими здравпунктом или кабинетом медицинской профилактики. При этом, если человек имеет образование по лабораторной диагностике, он может занять пост главного лаборанта.Кроме того, появится возможность получить место стерилизационной медсестры и медсестры по приему вызовов скорой помощи.Главный фельдшер сможет заниматься управлением сестринской деятельностью, но только при наличии степени бакалавра по сестринскому делу или оконченной магистратуры по общественному здравоохранению. Для работы на этой должности потребуется повышать квалификацию по соответствующей специальности не реже одного раза в пять лет.Фельдшеры также смогут начать заниматься и лечебным делом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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медицина, новости, минздрав рф, здравоохранение в россии, россия
Для медработников среднего звена расширят перечень должностей
Для фельдшеров и медсестер с1 сентября расширят перечень должностей
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. С 1 сентября Минздрав расширит перечень должностей для медработников среднего звена. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.
Сообщается, что медсестеры и фельдшеры смогу работать заведующими здравпунктом или кабинетом медицинской профилактики. При этом, если человек имеет образование по лабораторной диагностике, он может занять пост главного лаборанта.
Кроме того, появится возможность получить место стерилизационной медсестры и медсестры по приему вызовов скорой помощи.
Главный фельдшер сможет заниматься управлением сестринской деятельностью, но только при наличии степени бакалавра по сестринскому делу или оконченной магистратуры по общественному здравоохранению. Для работы на этой должности потребуется повышать квалификацию по соответствующей специальности не реже одного раза в пять лет.
Фельдшеры также смогут начать заниматься и лечебным делом.
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