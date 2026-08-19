https://crimea.ria.ru/20260819/chp-na-altae-medved-vytaschil-iz-palatki-i-rasterzal-turistku-1158611459.html

ЧП на Алтае: медведь вытащил из палатки и растерзал туристку

ЧП на Алтае: медведь вытащил из палатки и растерзал туристку - РИА Новости Крым, 19.08.2026

ЧП на Алтае: медведь вытащил из палатки и растерзал туристку

На Алтае медведь растерзал 29-летнюю туристку. Прокуратура проводит проверку по факту трагедии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующие... РИА Новости Крым, 19.08.2026

2026-08-19T10:50

2026-08-19T10:50

2026-08-19T10:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. На Алтае медведь растерзал 29-летнюю туристку. Прокуратура проводит проверку по факту трагедии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующие ведомства.По данным главка МЧС России по Алтаю, погибшая - жительница Новосибирской области.Как рассказали агентству в прокуратуре Республики Алтай, в связи с инцидентом организована проверка.Ранее сообщалось о том, что в Мариуполе проводят процессуальную проверку по факту гибели сотрудника городского зоопарка, на которого напал тигр. Животное накинулось на работника во время кормления. Мужчина зашел в вольер и не проверил, заперт ли хищник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

республика алтай

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика алтай, новости, происшествия, животные