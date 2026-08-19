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ЧП на Алтае: медведь вытащил из палатки и растерзал туристку - РИА Новости Крым, 19.08.2026
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ЧП на Алтае: медведь вытащил из палатки и растерзал туристку
ЧП на Алтае: медведь вытащил из палатки и растерзал туристку - РИА Новости Крым, 19.08.2026
ЧП на Алтае: медведь вытащил из палатки и растерзал туристку
На Алтае медведь растерзал 29-летнюю туристку. Прокуратура проводит проверку по факту трагедии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующие... РИА Новости Крым, 19.08.2026
2026-08-19T10:50
2026-08-19T10:50
республика алтай
новости
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. На Алтае медведь растерзал 29-летнюю туристку. Прокуратура проводит проверку по факту трагедии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующие ведомства.По данным главка МЧС России по Алтаю, погибшая - жительница Новосибирской области.Как рассказали агентству в прокуратуре Республики Алтай, в связи с инцидентом организована проверка.Ранее сообщалось о том, что в Мариуполе проводят процессуальную проверку по факту гибели сотрудника городского зоопарка, на которого напал тигр. Животное накинулось на работника во время кормления. Мужчина зашел в вольер и не проверил, заперт ли хищник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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республика алтай, новости, происшествия, животные
ЧП на Алтае: медведь вытащил из палатки и растерзал туристку

В Республике Алтай медведь ночью вытащил из палатки и убил 29-летнюю женщину

10:50 19.08.2026
 
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкБурый медведь
Бурый медведь - РИА Новости, 1920, 19.08.2026
© РИА Новости . Илья Наймушин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. На Алтае медведь растерзал 29-летнюю туристку. Прокуратура проводит проверку по факту трагедии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующие ведомства.
По данным главка МЧС России по Алтаю, погибшая - жительница Новосибирской области.
"Все случилось в ночь на среду недалеко от поселка Артыбаш в Республике Алтай. Медведь вытащил из палатки и убил женщину", – рассказали в главке.
Как рассказали агентству в прокуратуре Республики Алтай, в связи с инцидентом организована проверка.
Ранее сообщалось о том, что в Мариуполе проводят процессуальную проверку по факту гибели сотрудника городского зоопарка, на которого напал тигр. Животное накинулось на работника во время кормления. Мужчина зашел в вольер и не проверил, заперт ли хищник.
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Республика АлтайНовостиПроисшествияЖивотные
 
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