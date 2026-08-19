https://crimea.ria.ru/20260819/chp-na-altae-medved-vytaschil-iz-palatki-i-rasterzal-turistku-1158611459.html
ЧП на Алтае: медведь вытащил из палатки и растерзал туристку
ЧП на Алтае: медведь вытащил из палатки и растерзал туристку - РИА Новости Крым, 19.08.2026
ЧП на Алтае: медведь вытащил из палатки и растерзал туристку
На Алтае медведь растерзал 29-летнюю туристку. Прокуратура проводит проверку по факту трагедии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующие... РИА Новости Крым, 19.08.2026
2026-08-19T10:50
2026-08-19T10:50
2026-08-19T10:50
республика алтай
новости
происшествия
животные
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111829/34/1118293487_0:381:2549:1815_1920x0_80_0_0_875cde6613af6115d73be22e59ad9f26.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. На Алтае медведь растерзал 29-летнюю туристку. Прокуратура проводит проверку по факту трагедии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующие ведомства.По данным главка МЧС России по Алтаю, погибшая - жительница Новосибирской области.Как рассказали агентству в прокуратуре Республики Алтай, в связи с инцидентом организована проверка.Ранее сообщалось о том, что в Мариуполе проводят процессуальную проверку по факту гибели сотрудника городского зоопарка, на которого напал тигр. Животное накинулось на работника во время кормления. Мужчина зашел в вольер и не проверил, заперт ли хищник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
республика алтай
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111829/34/1118293487_0:136:2549:2048_1920x0_80_0_0_e95f8c51a24a4e53185a9baf0034fbe2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика алтай, новости, происшествия, животные
ЧП на Алтае: медведь вытащил из палатки и растерзал туристку
В Республике Алтай медведь ночью вытащил из палатки и убил 29-летнюю женщину