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Бизнес Крыма получил 1,57 млрд рублей льготных микрозаймов - РИА Новости Крым, 19.08.2026
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Бизнес Крыма получил 1,57 млрд рублей льготных микрозаймов
Бизнес Крыма получил 1,57 млрд рублей льготных микрозаймов - РИА Новости Крым, 19.08.2026
Бизнес Крыма получил 1,57 млрд рублей льготных микрозаймов
Предприниматели Крыма получили с начала 2026 года более 1,57 миллиарда рублей в виде льготных микрозаймов на развитие бизнеса. Средства предоставил Фонд... РИА Новости Крым, 19.08.2026
2026-08-19T19:22
2026-08-19T19:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Предприниматели Крыма получили с начала 2026 года более 1,57 миллиарда рублей в виде льготных микрозаймов на развитие бизнеса. Средства предоставил Фонд микрофинансирования предпринимательства РК, сообщили в Министерстве экономического развития Крыма.По данным ведомства, финансовая поддержка бизнеса осуществляется на льготных условиях в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". Базовые условия: сумма до 5 миллионов рублей на срок от 6 месяцев до 3 лет с дифференцируемой процентной ставкой на уровне от 1% до 14% годовых. В Фонде действует 12 специализированных программ микрозаймов, разработанных как для начинающих предпринимателей, так и для действующего бизнеса в различных отраслях экономики.Ранее сообщалось, что в Крыму предпринимателям малого и среднего бизнеса теперь доступен льготный микрозайм под 5% годовых на покупку альтернативных источников энергии в условиях продолжительных отключений света.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ветераны СВО получают бесплатные образовательные бизнес-курсы"Антикризисный навигатор" запустили в Крыму для поддержки бизнесаСнижение арендной платы для бизнеса в Крыму – как получить поддержку
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Бизнес Крыма получил 1,57 млрд рублей льготных микрозаймов

В Крыму предприниматели получили 1,57 миллиарда рублей льготных микрозаймов с начала года

19:22 19.08.2026
 
© Минэкономразвития КрымаБизнес в Крыму
Бизнес в Крыму
© Минэкономразвития Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Предприниматели Крыма получили с начала 2026 года более 1,57 миллиарда рублей в виде льготных микрозаймов на развитие бизнеса. Средства предоставил Фонд микрофинансирования предпринимательства РК, сообщили в Министерстве экономического развития Крыма.
"Предприниматели могут получить займы на пополнение оборотных средств, приобретение основных средств, а также на рефинансирование действующих обязательств... С начала года субъектам малого и среднего предпринимательства организацией было предоставлено более 320 микрозаймов", – рассказали в министерстве.
По данным ведомства, финансовая поддержка бизнеса осуществляется на льготных условиях в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". Базовые условия: сумма до 5 миллионов рублей на срок от 6 месяцев до 3 лет с дифференцируемой процентной ставкой на уровне от 1% до 14% годовых. В Фонде действует 12 специализированных программ микрозаймов, разработанных как для начинающих предпринимателей, так и для действующего бизнеса в различных отраслях экономики.
Ранее сообщалось, что в Крыму предпринимателям малого и среднего бизнеса теперь доступен льготный микрозайм под 5% годовых на покупку альтернативных источников энергии в условиях продолжительных отключений света.
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