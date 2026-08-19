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Беспилотники атаковали Уфу - есть раненый - РИА Новости Крым, 19.08.2026
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Беспилотники атаковали Уфу - есть раненый
Беспилотники атаковали Уфу - есть раненый - РИА Новости Крым, 19.08.2026
Беспилотники атаковали Уфу - есть раненый
В Уфе беспилотники атаковали промышленной предприятие, также поврежден жилой дом, есть пострадавший. Об этом сообщил глава Республики Башкортостан Радий... РИА Новости Крым, 19.08.2026
2026-08-19T07:53
2026-08-19T07:55
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атаки всу
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. В Уфе беспилотники атаковали промышленной предприятие, также поврежден жилой дом, есть пострадавший. Об этом сообщил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.Еще один БПЛА попал в жилой дом в микрорайоне Затон, там повреждено остекление на верхних этажах, также обломки и осколки упали на припаркованные машины. По предварительной информации, пострадал один человек, он в больнице.5 августа в Уфе также произошел пожар не территории промышленного предприятия после атаки вражеских беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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башкирия, уфа, атаки всу, происшествия, пожар, новости
Беспилотники атаковали Уфу - есть раненый

В Уфе тушат пожар на предприятии после атаки беспилотников

07:53 19.08.2026 (обновлено: 07:55 19.08.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. В Уфе беспилотники атаковали промышленной предприятие, также поврежден жилой дом, есть пострадавший. Об этом сообщил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.
"Отразили очередную террористическую атаку на промышленные предприятия Уфы. Всего беспилотников было 6, 4 из них сбили. Один упал в промзоне, возникло небольшое возгорание, сейчас мы его тушим", - написал он в своем канале в МАКС.
Еще один БПЛА попал в жилой дом в микрорайоне Затон, там повреждено остекление на верхних этажах, также обломки и осколки упали на припаркованные машины.
По предварительной информации, пострадал один человек, он в больнице.
5 августа в Уфе также произошел пожар не территории промышленного предприятия после атаки вражеских беспилотников.
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БашкирияУфаАтаки ВСУПроисшествияПожарНовости
 
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