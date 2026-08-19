https://crimea.ria.ru/20260819/bespilotniki-atakovali-ufu---est-ranenyy-1158604787.html

Беспилотники атаковали Уфу - есть раненый

Беспилотники атаковали Уфу - есть раненый - РИА Новости Крым, 19.08.2026

Беспилотники атаковали Уфу - есть раненый

В Уфе беспилотники атаковали промышленной предприятие, также поврежден жилой дом, есть пострадавший. Об этом сообщил глава Республики Башкортостан Радий... РИА Новости Крым, 19.08.2026

2026-08-19T07:53

2026-08-19T07:53

2026-08-19T07:55

башкирия

уфа

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. В Уфе беспилотники атаковали промышленной предприятие, также поврежден жилой дом, есть пострадавший. Об этом сообщил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.Еще один БПЛА попал в жилой дом в микрорайоне Затон, там повреждено остекление на верхних этажах, также обломки и осколки упали на припаркованные машины. По предварительной информации, пострадал один человек, он в больнице.5 августа в Уфе также произошел пожар не территории промышленного предприятия после атаки вражеских беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

башкирия

уфа

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

башкирия, уфа, атаки всу, происшествия, пожар, новости