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Армия России поразила еще один сухогруз и склады с военным имуществом ВСУ
Армия России поразила еще один сухогруз и склады с военным имуществом ВСУ - РИА Новости Крым, 19.08.2026
Армия России поразила еще один сухогруз и склады с военным имуществом ВСУ
Российские военные ударили по складам с грузами военного назначения в украинском порту "Черноморск". Об этом сообщили в Министерстве обороны России. РИА Новости Крым, 19.08.2026
2026-08-19T17:55
2026-08-19T17:55
2026-08-19T18:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Российские военные ударили по складам с грузами военного назначения в украинском порту "Черноморск". Об этом сообщили в Министерстве обороны России.В министерстве подчеркнули, что Вооруженные Силы РФ продолжают нанесение ударов по морским судам и портовой инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ.Ранее сообщалось, что 19 августа российские войска ударили по украинским морским судам и портовой инфраструктуре, задействованным в интересах ВСУ. В частности, в порту "Черноморск" поражены резервуары с горюче-смазочными материалами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация на фронте: ВСУ несут колоссальные потериРоссийские войска ударили по морским судам и портовой инфраструктуре УкраиныБолее десяти октокоптеров ВСУ уничтожены за сутки над Херсонщиной
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новости сво, одесская область, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, удары по украине
Армия России поразила еще один сухогруз и склады с военным имуществом ВСУ
Еще один сухогруз и склады с военным имуществом ВСУ под Одессой поражены ВС РФ
17:55 19.08.2026 (обновлено: 18:03 19.08.2026)