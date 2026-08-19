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Армия России поразила еще один сухогруз и склады с военным имуществом ВСУ

Армия России поразила еще один сухогруз и склады с военным имуществом ВСУ - РИА Новости Крым, 19.08.2026

Армия России поразила еще один сухогруз и склады с военным имуществом ВСУ

Российские военные ударили по складам с грузами военного назначения в украинском порту "Черноморск". Об этом сообщили в Министерстве обороны России. РИА Новости Крым, 19.08.2026

2026-08-19T17:55

2026-08-19T17:55

2026-08-19T18:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Российские военные ударили по складам с грузами военного назначения в украинском порту "Черноморск". Об этом сообщили в Министерстве обороны России.В министерстве подчеркнули, что Вооруженные Силы РФ продолжают нанесение ударов по морским судам и портовой инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ.Ранее сообщалось, что 19 августа российские войска ударили по украинским морским судам и портовой инфраструктуре, задействованным в интересах ВСУ. В частности, в порту "Черноморск" поражены резервуары с горюче-смазочными материалами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация на фронте: ВСУ несут колоссальные потериРоссийские войска ударили по морским судам и портовой инфраструктуре УкраиныБолее десяти октокоптеров ВСУ уничтожены за сутки над Херсонщиной

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, одесская область, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, удары по украине