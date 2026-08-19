https://crimea.ria.ru/20260819/armiya-rossii-geranyami-razgromila-dva--sukhogruza-v-chernom-more-1158612193.html

Армия России "Геранями" разгромила два сухогруза в Черном море

Армия России "Геранями" разгромила два сухогруза в Черном море - РИА Новости Крым, 19.08.2026

Армия России "Геранями" разгромила два сухогруза в Черном море

Российские военные нанесли удары по двум сухогрузам в Черном море, доставлявшим грузы в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. РИА Новости Крым, 19.08.2026

2026-08-19T11:59

2026-08-19T11:59

2026-08-19T12:09

россия

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

сухогруз

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Российские военные нанесли удары по двум сухогрузам в Черном море, доставлявшим грузы в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.Уточняется, что удары были нанесены "Геранями". Пораженные корабли использовались для доставки грузов военного назначения в Украину.Ранее сообщалось, что 19 августа российские войска ударили по украинским морским судам и портовой инфраструктуре, задействованным в интересах ВСУ. В частности, в порту "Черноморск" поражены резервуары с горюче-смазочными материалами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска ударили по морским судам и портовой инфраструктуре УкраиныВ акватории Черного моря поражен сухогруз с военным имуществом для ВСУПорты Одессы и Николаева под ударом ВС России

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2026

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россия, новости сво, всу (вооруженные силы украины), сухогруз, министерство обороны рф, видео