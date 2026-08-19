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Армия России "Геранями" разгромила два сухогруза в Черном море
Армия России "Геранями" разгромила два сухогруза в Черном море - РИА Новости Крым, 19.08.2026
Армия России "Геранями" разгромила два сухогруза в Черном море
Российские военные нанесли удары по двум сухогрузам в Черном море, доставлявшим грузы в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. РИА Новости Крым, 19.08.2026
2026-08-19T11:59
2026-08-19T11:59
2026-08-19T12:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Российские военные нанесли удары по двум сухогрузам в Черном море, доставлявшим грузы в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.Уточняется, что удары были нанесены "Геранями". Пораженные корабли использовались для доставки грузов военного назначения в Украину.Ранее сообщалось, что 19 августа российские войска ударили по украинским морским судам и портовой инфраструктуре, задействованным в интересах ВСУ. В частности, в порту "Черноморск" поражены резервуары с горюче-смазочными материалами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска ударили по морским судам и портовой инфраструктуре УкраиныВ акватории Черного моря поражен сухогруз с военным имуществом для ВСУПорты Одессы и Николаева под ударом ВС России
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россия, новости сво, всу (вооруженные силы украины), сухогруз, министерство обороны рф, видео
Армия России "Геранями" разгромила два сухогруза в Черном море
Армия России нанесла удары "Геранями" по двум сухогрузам в Черном море - видео
11:59 19.08.2026 (обновлено: 12:09 19.08.2026)