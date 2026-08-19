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Аксенов назначил врио министра промышленности и торговли Крыма - РИА Новости Крым, 19.08.2026
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Аксенов назначил врио министра промышленности и торговли Крыма
Аксенов назначил врио министра промышленности и торговли Крыма - РИА Новости Крым, 19.08.2026
Аксенов назначил врио министра промышленности и торговли Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ о временном возложении исполнения обязанностей министра промышленности и торговли РК на Ирину Фролову. Документ... РИА Новости Крым, 19.08.2026
2026-08-19T11:38
2026-08-19T11:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ о временном возложении исполнения обязанностей министра промышленности и торговли РК на Ирину Фролову. Документ размещен на официальном сайте крымского правительства. Ирина Фролова в июле 2024 года была назначена на должность заместителя министра промышленной политики РК. В этом ведомстве она работала с августа 2014 года– консультантом, замначальника, а потом начальником управления анализа и перспективного развития. Является действительным государственным советником Республики Крым 2 класса.Ранее сообщалось, что министр промышленности и торговли Крыма Анушаван Агаджанян переходит на должность вице-премьера правительства республики вместо Михаила Назарова, который станет представителем главы Республики Крым в Государственном Совете РК.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Анушаван Агаджанян назначен вице-премьером Крыма - что будет курироватьОтставка и назначение: Госсовет согласовал кадровые перестановки в Совмине КрымаНазначен командующий Войсками беспилотных систем ВС РФ
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Аксенов назначил врио министра промышленности и торговли Крыма

Аксенов назначил Ирину Фролову врио министра промышленности и торговли Крыма

11:38 19.08.2026 (обновлено: 11:45 19.08.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗаместитель министра промышленности и торговли Республики Крым Ирина Фролова
Заместитель министра промышленности и торговли Республики Крым Ирина Фролова - РИА Новости, 1920, 19.08.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ о временном возложении исполнения обязанностей министра промышленности и торговли РК на Ирину Фролову. Документ размещен на официальном сайте крымского правительства.
"Постановляю возложить временно исполнение обязанностей министра промышленности и торговли Республики Крым на Фролову Ирину Васильевну, заместителя министра промышленности и торговли РК", – говорится в тексте указа.
Ирина Фролова в июле 2024 года была назначена на должность заместителя министра промышленной политики РК. В этом ведомстве она работала с августа 2014 года– консультантом, замначальника, а потом начальником управления анализа и перспективного развития. Является действительным государственным советником Республики Крым 2 класса.
Ранее сообщалось, что министр промышленности и торговли Крыма Анушаван Агаджанян переходит на должность вице-премьера правительства республики вместо Михаила Назарова, который станет представителем главы Республики Крым в Государственном Совете РК.
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