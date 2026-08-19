https://crimea.ria.ru/20260819/8-letnyaya-devochka-pogibla-pod-vintami-katera-v-akvatorii-reki-don-v-azove-1158610707.html

8-летняя девочка погибла под винтами катера в акватории реки Дон в Азове

8-летняя девочка погибла под винтами катера в акватории реки Дон в Азове - РИА Новости Крым, 19.08.2026

8-летняя девочка погибла под винтами катера в акватории реки Дон в Азове

8-летняя девочка погибла, упав за борт катера в Ростовской области. Ребенка смертельно травмировал винт мотора. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС... РИА Новости Крым, 19.08.2026

2026-08-19T10:41

2026-08-19T10:41

2026-08-19T11:09

происшествия

ростовская область

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

дети

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/1b/1136918767_0:1:3639:2048_1920x0_80_0_0_a406929aa2af78c13cecdb5e59ce6f45.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. 8-летняя девочка погибла, упав за борт катера в Ростовской области. Ребенка смертельно травмировал винт мотора. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС РФ по региону.В ведомстве уточнили, что трагедия произошла в акватории реки Дон возле города Азов.Южной транспортной прокуратурой организована проверка по факту гибели ребенка. По ее итогам будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования.Ранее в Дагестане при опрокидывании катера на реке погибла женщина. Молодой мужчина погиб и еще пять человек, в том числе ребенок, пострадали в результате столкновения двух моторных лодок в Краснодарском крае.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:9 человек погибли на водных объектах КрымаВ Сочи двоих туристов смыло в море течением горной реки - один погибМужчина погиб во время рыбалки в Севастополе

ростовская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ростовская область, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), дети, новости