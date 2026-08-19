8-летняя девочка погибла под винтами катера в акватории реки Дон в Азове
В Ростовской области 8-летняя девочка упала за борт катера и погибла под винтами мотора
10:41 19.08.2026 (обновлено: 11:09 19.08.2026)
© РИА Новости КрымСкорая помощь
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. 8-летняя девочка погибла, упав за борт катера в Ростовской области. Ребенка смертельно травмировал винт мотора. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС РФ по региону.
"Во время катания на катере 8-летняя девочка выпала за борт и попала под винты мотора. Вскоре после произошедшего была доставлена на пирс, но к сожалению, до приезда врачей от полученных травм ребенок погиб", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что трагедия произошла в акватории реки Дон возле города Азов.
© Южная транспортная прокуратура8-летняя девочка погибла под винтами катера в акватории реки Дон в Азове
© Южная транспортная прокуратура
8-летняя девочка погибла под винтами катера в акватории реки Дон в Азове
Южной транспортной прокуратурой организована проверка по факту гибели ребенка. По ее итогам будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования.
Ранее в Дагестане при опрокидывании катера на реке погибла женщина. Молодой мужчина погиб и еще пять человек, в том числе ребенок, пострадали в результате столкновения двух моторных лодок в Краснодарском крае.
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