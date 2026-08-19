https://crimea.ria.ru/20260819/438-bespilotnikov-vsu-atakovali-krym-i-esche-11-regionov-rossii-1158641773.html

438 беспилотников ВСУ атаковали Крым и еще 11 регионов России

438 беспилотников ВСУ атаковали Крым и еще 11 регионов России - РИА Новости Крым, 19.08.2026

438 беспилотников ВСУ атаковали Крым и еще 11 регионов России

В течение дня среды над российскими регионами перехватили и уничтожили 438 украинских беспилотников, в том числе вражеские дроны ликвидировали над Крымом и... РИА Новости Крым, 19.08.2026

2026-08-19T20:19

2026-08-19T20:19

2026-08-19T20:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. В течение дня среды над российскими регионами перехватили и уничтожили 438 украинских беспилотников, в том числе вражеские дроны ликвидировали над Крымом и Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Вражеские дроны ликвидировали над Крымом, Черным морями, а также над территориями Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, перечислили в МО РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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