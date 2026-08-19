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438 беспилотников ВСУ атаковали Крым и еще 11 регионов России
438 беспилотников ВСУ атаковали Крым и еще 11 регионов России - РИА Новости Крым, 19.08.2026
438 беспилотников ВСУ атаковали Крым и еще 11 регионов России
В течение дня среды над российскими регионами перехватили и уничтожили 438 украинских беспилотников, в том числе вражеские дроны ликвидировали над Крымом и... РИА Новости Крым, 19.08.2026
2026-08-19T20:19
2026-08-19T20:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. В течение дня среды над российскими регионами перехватили и уничтожили 438 украинских беспилотников, в том числе вражеские дроны ликвидировали над Крымом и Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Вражеские дроны ликвидировали над Крымом, Черным морями, а также над территориями Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, перечислили в МО РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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438 беспилотников ВСУ атаковали Крым и еще 11 регионов России
438 беспилотников ВСУ атаковали Крым и еще 11 регионов России в среду
20:19 19.08.2026 (обновлено: 20:23 19.08.2026)