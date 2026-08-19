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18-летнего севастопольца арестовали за реабилитацию нацизма и оправдание терроризма - РИА Новости Крым, 19.08.2026
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18-летнего севастопольца арестовали за реабилитацию нацизма и оправдание терроризма
18-летнего севастопольца арестовали за реабилитацию нацизма и оправдание терроризма - РИА Новости Крым, 19.08.2026
18-летнего севастопольца арестовали за реабилитацию нацизма и оправдание терроризма
18-летнего жителя Севастополя взяли под стражу за публичное оправдание терроризма и реабилитацию нацизма. Об этом сообщили в крымском главке СК РФ. РИА Новости Крым, 19.08.2026
2026-08-19T15:10
2026-08-19T15:10
севастополь
реабилитация нацизма
терроризм
гсу ск россии по крыму и севастополю
прокуратура города севастополя
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. 18-летнего жителя Севастополя взяли под стражу за публичное оправдание терроризма и реабилитацию нацизма. Об этом сообщили в крымском главке СК РФ.По информации ведомства, юноша в публичном пространстве пропагандировал идеи запрещенной организации, хотя знал, что она признана судом террористической."Так, в одной из групп популярного мессенджера молодой человек разместил сообщения, восхваляющие и оправдывающие деятельность данной террористической организации", – говорится в сообщении. В прокуратуре Севастополя добавили, что севастополец размещал в сети комментарии, доступные неограниченному кругу лиц. Противозаконная деятельность пресекли сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю и УМВД России по городу Севастополю. Обвиняемый заключен под стражу. Прокуратура направила уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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353
60
севастополь, реабилитация нацизма, терроризм, гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура города севастополя, закон и право
18-летнего севастопольца арестовали за реабилитацию нацизма и оправдание терроризма

18-летнего жителя Севастополя будут судить за реабилитацию нацизма и оправдание терроризма

15:10 19.08.2026
 
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюСотрудник Следственного комитета России
Сотрудник Следственного комитета России
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. 18-летнего жителя Севастополя взяли под стражу за публичное оправдание терроризма и реабилитацию нацизма. Об этом сообщили в крымском главке СК РФ.
По информации ведомства, юноша в публичном пространстве пропагандировал идеи запрещенной организации, хотя знал, что она признана судом террористической.
"Так, в одной из групп популярного мессенджера молодой человек разместил сообщения, восхваляющие и оправдывающие деятельность данной террористической организации", – говорится в сообщении.
В прокуратуре Севастополя добавили, что севастополец размещал в сети комментарии, доступные неограниченному кругу лиц.

"В текстах он отрицал факты, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран Оси, оскорблял память защитников Отечества и унижал честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны", – рассказали в надзорном ведомстве.

Противозаконная деятельность пресекли сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю и УМВД России по городу Севастополю.
Обвиняемый заключен под стражу. Прокуратура направила уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу.
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СевастопольРеабилитация нацизмаТерроризмГСУ СК России по Крыму и СевастополюПрокуратура города СевастополяЗакон и право
 
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