https://crimea.ria.ru/20260819/18-letnego-sevastopoltsa-arestovali-za-reabilitatsiyu-natsizma-i-opravdanie-terrorizma-1158620693.html

18-летнего севастопольца арестовали за реабилитацию нацизма и оправдание терроризма

18-летнего севастопольца арестовали за реабилитацию нацизма и оправдание терроризма - РИА Новости Крым, 19.08.2026

18-летнего севастопольца арестовали за реабилитацию нацизма и оправдание терроризма

18-летнего жителя Севастополя взяли под стражу за публичное оправдание терроризма и реабилитацию нацизма. Об этом сообщили в крымском главке СК РФ. РИА Новости Крым, 19.08.2026

2026-08-19T15:10

2026-08-19T15:10

2026-08-19T15:10

севастополь

реабилитация нацизма

терроризм

гсу ск россии по крыму и севастополю

прокуратура города севастополя

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. 18-летнего жителя Севастополя взяли под стражу за публичное оправдание терроризма и реабилитацию нацизма. Об этом сообщили в крымском главке СК РФ.По информации ведомства, юноша в публичном пространстве пропагандировал идеи запрещенной организации, хотя знал, что она признана судом террористической."Так, в одной из групп популярного мессенджера молодой человек разместил сообщения, восхваляющие и оправдывающие деятельность данной террористической организации", – говорится в сообщении. В прокуратуре Севастополя добавили, что севастополец размещал в сети комментарии, доступные неограниченному кругу лиц. Противозаконная деятельность пресекли сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю и УМВД России по городу Севастополю. Обвиняемый заключен под стражу. Прокуратура направила уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, реабилитация нацизма, терроризм, гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура города севастополя, закон и право