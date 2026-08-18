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Землю накрыла неожиданная магнитная буря планетарного масштаба

Землю накрыла неожиданная магнитная буря планетарного масштаба - РИА Новости Крым, 18.08.2026

Землю накрыла неожиданная магнитная буря планетарного масштаба

Утром 18 августа на Землю внезапно обрушилась магнитная буря. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. РИА Новости Крым, 18.08.2026

2026-08-18T10:24

2026-08-18T10:24

2026-08-18T14:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Утром 18 августа на Землю внезапно обрушилась магнитная буря. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Ученые пояснили, что ухудшение обстановки ожидалось накануне, однако специалисты полагали, что изменения космической погоды не превысят слабых значений. Параметры солнечного ветра остаются низкими, и механизм, вызвавший раскачку поля, пока остается неясным.По данным специалистов, август выглядит довольно активным месяцем – за 18 дней началась уже третья магнитная буря. Однако все наблюдавшиеся бури пока имели умеренный уровень. Ни одна из них не превысила порог G2.В Лаборатории прогнозируют, что сегодняшнее космическое событие будет коротким. На спад буря пойдет уже сегодня, а до полной стабилизации обстановки потребуется два-три дня.2 августа первая магнитная обрушилась на Землю. 22 июля была зафиксирована самая сильная за несколько недель вспышка на Солнце. Ученые полагали, что рост числа вспышек продолжится.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Магнитные бури: как пережить – совет экспертаКрымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на СолнцеУченые нашли старейшие из известных галактик в космосе

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магнитные бури, космос, земля, солнце, институт солнечно-земной физики, новости