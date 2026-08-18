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Землю накрыла неожиданная магнитная буря планетарного масштаба - РИА Новости Крым, 18.08.2026
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Землю накрыла неожиданная магнитная буря планетарного масштаба
Землю накрыла неожиданная магнитная буря планетарного масштаба - РИА Новости Крым, 18.08.2026
Землю накрыла неожиданная магнитная буря планетарного масштаба
Утром 18 августа на Землю внезапно обрушилась магнитная буря. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. РИА Новости Крым, 18.08.2026
2026-08-18T10:24
2026-08-18T14:54
магнитные бури
космос
земля
солнце
институт солнечно-земной физики
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Утром 18 августа на Землю внезапно обрушилась магнитная буря. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Ученые пояснили, что ухудшение обстановки ожидалось накануне, однако специалисты полагали, что изменения космической погоды не превысят слабых значений. Параметры солнечного ветра остаются низкими, и механизм, вызвавший раскачку поля, пока остается неясным.По данным специалистов, август выглядит довольно активным месяцем – за 18 дней началась уже третья магнитная буря. Однако все наблюдавшиеся бури пока имели умеренный уровень. Ни одна из них не превысила порог G2.В Лаборатории прогнозируют, что сегодняшнее космическое событие будет коротким. На спад буря пойдет уже сегодня, а до полной стабилизации обстановки потребуется два-три дня.2 августа первая магнитная обрушилась на Землю. 22 июля была зафиксирована самая сильная за несколько недель вспышка на Солнце. Ученые полагали, что рост числа вспышек продолжится.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Магнитные бури: как пережить – совет экспертаКрымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на СолнцеУченые нашли старейшие из известных галактик в космосе
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магнитные бури, космос, земля, солнце, институт солнечно-земной физики, новости
Землю накрыла неожиданная магнитная буря планетарного масштаба

Землю накрыла магнитная буря планетарного масштаба

10:24 18.08.2026 (обновлено: 14:54 18.08.2026)
 
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАНРадиационный шторм
Радиационный шторм
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Утром 18 августа на Землю внезапно обрушилась магнитная буря. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"Мировые сети магнитных обсерваторий зафиксировали геомагнитную бурю планетарного масштаба. Событие началось между 7 и 8 часами утра по московскому времени. Буря имеет амплитуду G1, то есть является слабой", - рассказали в Лаборатории.

Ученые пояснили, что ухудшение обстановки ожидалось накануне, однако специалисты полагали, что изменения космической погоды не превысят слабых значений. Параметры солнечного ветра остаются низкими, и механизм, вызвавший раскачку поля, пока остается неясным.
По данным специалистов, август выглядит довольно активным месяцем – за 18 дней началась уже третья магнитная буря. Однако все наблюдавшиеся бури пока имели умеренный уровень. Ни одна из них не превысила порог G2.
В Лаборатории прогнозируют, что сегодняшнее космическое событие будет коротким. На спад буря пойдет уже сегодня, а до полной стабилизации обстановки потребуется два-три дня.
2 августа первая магнитная обрушилась на Землю. 22 июля была зафиксирована самая сильная за несколько недель вспышка на Солнце. Ученые полагали, что рост числа вспышек продолжится.
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Магнитные бурикосмосЗемляСолнцеИнститут солнечно-земной физикиНовости
 
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