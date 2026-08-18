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Зеленский внес в Раду представление о назначении глав Минобороны и МИД Украины - РИА Новости Крым, 18.08.2026
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Зеленский внес в Раду представление о назначении глав Минобороны и МИД Украины
Зеленский внес в Раду представление о назначении глав Минобороны и МИД Украины - РИА Новости Крым, 18.08.2026
Зеленский внес в Раду представление о назначении глав Минобороны и МИД Украины
Глава киевского режима Владимир Зеленский внес в Верховную Раду (ВР) Украины представления о назначении министра обороны и министра иностранных дел страны. Об... РИА Новости Крым, 18.08.2026
2026-08-18T16:54
2026-08-18T16:58
кадровые перестановки
украина
владимир зеленский
минобороны украины
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский внес в Верховную Раду (ВР) Украины представления о назначении министра обороны и министра иностранных дел страны. Об этом написала в своем канале в Telegram депутат Рады Ирина Геращенко. По информации Геращенко, во вторник, 18 августа, планируются встречи Хмары и Сибиги с фракциями, а уже 19 августа состоятся заседания профильных комитетов, после чего вопрос о назначении будет рассмотрен в зале Верховной Рады.Ранее Зеленский сообщил, что назначит секретаря СНБО Украины Рустема Умерова главой Службы внешней разведки. Новым секретарем СНБО станет бывший министр внутренних дел Игорь Клименко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев пригрозил России баллистикой до конца года – чего можно ожидатьНовый главком ВСУ Драпатый оправдал СВО словами о россиянах – мнение"Черная рада" на новый лад: кто виновен в отставке главкома ВСУ
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кадровые перестановки, украина, владимир зеленский, минобороны украины, мид украины, новости
Зеленский внес в Раду представление о назначении глав Минобороны и МИД Украины

Зеленский внес в Раду кандидатуры Сибиги и Хмары на назначение главами МИД и МО

16:54 18.08.2026 (обновлено: 16:58 18.08.2026)
 
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Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский внес в Верховную Раду (ВР) Украины представления о назначении министра обороны и министра иностранных дел страны. Об этом написала в своем канале в Telegram депутат Рады Ирина Геращенко.
"Только что в ВР зашли представления от Зеленского на должности министров обороны и иностранных дел, соответственно, - Евгения Хмары и Андрея Сибиги", – говорится в сообщении.
По информации Геращенко, во вторник, 18 августа, планируются встречи Хмары и Сибиги с фракциями, а уже 19 августа состоятся заседания профильных комитетов, после чего вопрос о назначении будет рассмотрен в зале Верховной Рады.
Ранее Зеленский сообщил, что назначит секретаря СНБО Украины Рустема Умерова главой Службы внешней разведки. Новым секретарем СНБО станет бывший министр внутренних дел Игорь Клименко.
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Кадровые перестановкиУкраинаВладимир ЗеленскийМинобороны УкраиныМИД УкраиныНовости
 
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