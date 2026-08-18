https://crimea.ria.ru/20260818/zachem-tramp-obyavil-o-sokraschenii-ucheniy-ssha-i-yuzhnoy-korei--mnenie-1158570548.html

Зачем Трамп объявил о сокращении учений США и Южной Кореи – мнение

Зачем Трамп объявил о сокращении учений США и Южной Кореи – мнение - РИА Новости Крым, 18.08.2026

Зачем Трамп объявил о сокращении учений США и Южной Кореи – мнение

В словах президента США Дональда Трампа о сокращении учений США и Южной Кореи, которые начались 17 августа, нет никакого смысла – реальная милитаризация Азии... РИА Новости Крым, 18.08.2026

2026-08-18T07:23

2026-08-18T07:23

2026-08-18T07:34

мнения

вадим колесниченко

сша

южная корея

кндр (северная корея)

япония

дональд трамп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. В словах президента США Дональда Трампа о сокращении учений США и Южной Кореи, которые начались 17 августа, нет никакого смысла – реальная милитаризация Азии продолжается, как и попытки Штатов вернуть свою гегемонию. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, заместитель председателя президиума Международного Совета Российских Соотечественников Вадим Колесниченко.Президент США Дональд Трамп распорядился "существенно сократить" военные учения Соединенных Штатов с Южной Кореей ввиду того, что у него с главой КНДР Ким Чен Ыном "очень хорошие отношения", а эти учения, которые были согласованы "давным-давно" и отменить их нельзя, теперь посылают "совершенно неуместный враждебный сигнал".Он подчеркнул, что американцы, в отсутствие которых в этом регионе давно все было бы решено, своим присутствием намеренно продолжают обострять ситуацию на Востоке и в Азии."Обратите внимание, насколько сегодня стала более агрессивна Япония. Южная и Северная Корея между собой никак не могут поделиться и не поделятся до тех пор, пока оттуда не уйдут военно-американские базы, которых там чуть ли не 30. Однако это американское присутствие и американские интересы", – объяснил собеседник.Ярким примером того, что США здесь далеко не миротворцы, является вопрос Тайваня, добавил Колесниченко."Ну какое отношение имеет США к острову, который находится за тысячи километров от них? Причем США и тот же Трамп подчеркивают, что Тайвань – это составная неделимого и единого Китая. Но мы будем Тайвань вооружать огромным количеством оружия, чтобы он мог себя защитить. Ну, не абсурд ли это?" – оценил происходящее политолог.А потому не следует обращать внимание на то, что заявляет Трамп – нужно смотреть, что он делает, подчеркнул Колесниченко.В 21 веке это уже в принципе невозможно, но Вашингтон все еще надеется. "Поэтому он везде свои щупальца распространяет и где можно задержаться – задержится. Где не получается, где бьют по рукам, как в Иране, медленно отползает, но все же делает все от него зависящее", – добавил собеседник.Свои планы США претворяют в жизнь с помощью продажных и купленных элит в разных странах, которые, по сути, содержали последние 40-50 лет для продвижения своих интересов, наплевав на интересы европейского населения, заметил Колесниченко. "Вот почему такая сейчас турбулентность, в которой каждая страна пытается осознать свой путь развития, национальные интересы", – отметил политолог.В частности, например, Япония, видя, что Россия ведет "с ней очень сложную комбинированную игру, чтобы не держать ее в качестве врага, тоже старается сегодня не срываться в пике, поскольку осознает, что это остров, насыщенный американскими базами", привел пример Колесниченко."К тому же Япония тоже хотела бы иметь суверенный путь своего развития, находясь, скажем так, далековато от главного спонсора войны – США. Кстати, от той страны, которая и применила первое в мире атомное оружие против Японии. Поэтому все вот эти дипломатические пассы, уколы – это нормально... Есть возможности совместного развития и этого региона, и Курильских островов, не нарушая суверенитет нашего государства", – подытожил эксперт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Япония перешла черту приличий – ЛавровМИД России предупредил США и Турцию в связи с их планами вооружить Киев"Россия наконец показывает зубы": эксперт оценил визит Путина на Курилы

сша

южная корея

кндр (северная корея)

япония

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мнения, вадим колесниченко, сша, южная корея, кндр (северная корея), япония, дональд трамп