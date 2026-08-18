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Зачем Трамп объявил о сокращении учений США и Южной Кореи – мнение - РИА Новости Крым, 18.08.2026
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Зачем Трамп объявил о сокращении учений США и Южной Кореи – мнение
Зачем Трамп объявил о сокращении учений США и Южной Кореи – мнение - РИА Новости Крым, 18.08.2026
Зачем Трамп объявил о сокращении учений США и Южной Кореи – мнение
В словах президента США Дональда Трампа о сокращении учений США и Южной Кореи, которые начались 17 августа, нет никакого смысла – реальная милитаризация Азии... РИА Новости Крым, 18.08.2026
2026-08-18T07:23
2026-08-18T07:34
мнения
вадим колесниченко
сша
южная корея
кндр (северная корея)
япония
дональд трамп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. В словах президента США Дональда Трампа о сокращении учений США и Южной Кореи, которые начались 17 августа, нет никакого смысла – реальная милитаризация Азии продолжается, как и попытки Штатов вернуть свою гегемонию. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, заместитель председателя президиума Международного Совета Российских Соотечественников Вадим Колесниченко.Президент США Дональд Трамп распорядился "существенно сократить" военные учения Соединенных Штатов с Южной Кореей ввиду того, что у него с главой КНДР Ким Чен Ыном "очень хорошие отношения", а эти учения, которые были согласованы "давным-давно" и отменить их нельзя, теперь посылают "совершенно неуместный враждебный сигнал".Он подчеркнул, что американцы, в отсутствие которых в этом регионе давно все было бы решено, своим присутствием намеренно продолжают обострять ситуацию на Востоке и в Азии."Обратите внимание, насколько сегодня стала более агрессивна Япония. Южная и Северная Корея между собой никак не могут поделиться и не поделятся до тех пор, пока оттуда не уйдут военно-американские базы, которых там чуть ли не 30. Однако это американское присутствие и американские интересы", – объяснил собеседник.Ярким примером того, что США здесь далеко не миротворцы, является вопрос Тайваня, добавил Колесниченко."Ну какое отношение имеет США к острову, который находится за тысячи километров от них? Причем США и тот же Трамп подчеркивают, что Тайвань – это составная неделимого и единого Китая. Но мы будем Тайвань вооружать огромным количеством оружия, чтобы он мог себя защитить. Ну, не абсурд ли это?" – оценил происходящее политолог.А потому не следует обращать внимание на то, что заявляет Трамп – нужно смотреть, что он делает, подчеркнул Колесниченко.В 21 веке это уже в принципе невозможно, но Вашингтон все еще надеется. "Поэтому он везде свои щупальца распространяет и где можно задержаться – задержится. Где не получается, где бьют по рукам, как в Иране, медленно отползает, но все же делает все от него зависящее", – добавил собеседник.Свои планы США претворяют в жизнь с помощью продажных и купленных элит в разных странах, которые, по сути, содержали последние 40-50 лет для продвижения своих интересов, наплевав на интересы европейского населения, заметил Колесниченко. "Вот почему такая сейчас турбулентность, в которой каждая страна пытается осознать свой путь развития, национальные интересы", – отметил политолог.В частности, например, Япония, видя, что Россия ведет "с ней очень сложную комбинированную игру, чтобы не держать ее в качестве врага, тоже старается сегодня не срываться в пике, поскольку осознает, что это остров, насыщенный американскими базами", привел пример Колесниченко."К тому же Япония тоже хотела бы иметь суверенный путь своего развития, находясь, скажем так, далековато от главного спонсора войны – США. Кстати, от той страны, которая и применила первое в мире атомное оружие против Японии. Поэтому все вот эти дипломатические пассы, уколы – это нормально... Есть возможности совместного развития и этого региона, и Курильских островов, не нарушая суверенитет нашего государства", – подытожил эксперт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Япония перешла черту приличий – ЛавровМИД России предупредил США и Турцию в связи с их планами вооружить Киев"Россия наконец показывает зубы": эксперт оценил визит Путина на Курилы
сша
южная корея
кндр (северная корея)
япония
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мнения, вадим колесниченко, сша, южная корея, кндр (северная корея), япония, дональд трамп
Зачем Трамп объявил о сокращении учений США и Южной Кореи – мнение

В словах Трампа о сокращении учений США и Южной Кореи нет никакого смысла – политолог

07:23 18.08.2026 (обновлено: 07:34 18.08.2026)
 
© РИА Новости . Станислав Савельев / Перейти в фотобанкФлаг Соединённых Штатов Америки
Флаг Соединённых Штатов Америки - РИА Новости, 1920, 18.08.2026
© РИА Новости . Станислав Савельев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. В словах президента США Дональда Трампа о сокращении учений США и Южной Кореи, которые начались 17 августа, нет никакого смысла – реальная милитаризация Азии продолжается, как и попытки Штатов вернуть свою гегемонию. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, заместитель председателя президиума Международного Совета Российских Соотечественников Вадим Колесниченко.
Президент США Дональд Трамп распорядился "существенно сократить" военные учения Соединенных Штатов с Южной Кореей ввиду того, что у него с главой КНДР Ким Чен Ыном "очень хорошие отношения", а эти учения, которые были согласованы "давным-давно" и отменить их нельзя, теперь посылают "совершенно неуместный враждебный сигнал".

"Давайте сокращаться, но учения проводить будем. Это запор мысли, прошу прощения, по-другому я оценить не могу. Что значит сократить военные учения? Военные вышли и делают оценку возможностей – нападения, высадки и уничтожения врага. По-другому они не проводятся. Это не утренняя физзарядка – это реальная милитаризация Ближнего Востока и милитаризация Азии", – прокомментировал эксперт.

Он подчеркнул, что американцы, в отсутствие которых в этом регионе давно все было бы решено, своим присутствием намеренно продолжают обострять ситуацию на Востоке и в Азии.
"Обратите внимание, насколько сегодня стала более агрессивна Япония. Южная и Северная Корея между собой никак не могут поделиться и не поделятся до тех пор, пока оттуда не уйдут военно-американские базы, которых там чуть ли не 30. Однако это американское присутствие и американские интересы", – объяснил собеседник.
Ярким примером того, что США здесь далеко не миротворцы, является вопрос Тайваня, добавил Колесниченко.
"Ну какое отношение имеет США к острову, который находится за тысячи километров от них? Причем США и тот же Трамп подчеркивают, что Тайвань – это составная неделимого и единого Китая. Но мы будем Тайвань вооружать огромным количеством оружия, чтобы он мог себя защитить. Ну, не абсурд ли это?" – оценил происходящее политолог.
А потому не следует обращать внимание на то, что заявляет Трамп – нужно смотреть, что он делает, подчеркнул Колесниченко.
"Не смотрите и не слушайте – следите за руками. А руки у него показывают одно: он осознает, что США ослабели, но эта пока еще сильная страна имеет огромное количество вооружения и пытается бороться за свой суверенитет, чтобы накопить силы и вернуться к идее гегемонизма", – считает эксперт.
В 21 веке это уже в принципе невозможно, но Вашингтон все еще надеется. "Поэтому он везде свои щупальца распространяет и где можно задержаться – задержится. Где не получается, где бьют по рукам, как в Иране, медленно отползает, но все же делает все от него зависящее", – добавил собеседник.
Свои планы США претворяют в жизнь с помощью продажных и купленных элит в разных странах, которые, по сути, содержали последние 40-50 лет для продвижения своих интересов, наплевав на интересы европейского населения, заметил Колесниченко. "Вот почему такая сейчас турбулентность, в которой каждая страна пытается осознать свой путь развития, национальные интересы", – отметил политолог.
В частности, например, Япония, видя, что Россия ведет "с ней очень сложную комбинированную игру, чтобы не держать ее в качестве врага, тоже старается сегодня не срываться в пике, поскольку осознает, что это остров, насыщенный американскими базами", привел пример Колесниченко.
"К тому же Япония тоже хотела бы иметь суверенный путь своего развития, находясь, скажем так, далековато от главного спонсора войны – США. Кстати, от той страны, которая и применила первое в мире атомное оружие против Японии. Поэтому все вот эти дипломатические пассы, уколы – это нормально... Есть возможности совместного развития и этого региона, и Курильских островов, не нарушая суверенитет нашего государства", – подытожил эксперт.
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